Ageas har gått med på å kjøpe det britiske forsikringsselskapet Esure for 1,3 milliarder pund, i et grep som vil gjøre det belgiske selskapet til den tredje største leverandøren av hus- og motorforsikring i Storbritannia.

Transaksjonen, verdt nøyaktig 1,295 milliarder pund, vil føre til at Ageas kjøper Esure fra private equity-eier Bain Capital, som har kontrollert virksomheten siden 2018.

Avtalen markerer et betydelig skritt fremover for Ageas sine ambisjoner om å utvide sitt fotavtrykk i det britiske forsikringsmarkedet. Aksjene i Ageas steg hele 3,1 % i tidlig handel i Brussel.

I fjor forsøkte det belgiske konsernet å kjøpe Direct Line, men budet mislyktes. Direct Line skal nå kjøpes opp av Aviva, Storbritannias største forsikringsselskap, i en avtale på 3,7 milliarder pund.

Ageas’ kjøp av Esure, ved siden av det planlagte oppkjøpet av Saga-virksomheten i personbransjen i 2025, signaliserer en klar intensjon om å øke sin posisjon i det svært konkurranseutsatte markedet for personforsikring.

Esure, som driver merkevarene Sheilas’ Wheels og First Alternative, har utviklet en sterk tilstedeværelse gjennom partnerskap med meglere og ved å utnytte nettsteder for prissammenligning for å nå kunder.

Etablert i 2000 av Sir Peter Wood – som også grunnla Direct Line – satte Esure opp for å tilby konkurransedyktige retningslinjer ved å bruke online-kanaler. Tilnærmingen har gitt utbytte, spesielt det siste året.

I 2024 rapporterte Esure det den kalte et «viktig år for transformasjon». Forsikringsselskapet økte poliseantallet med nesten 3 % til 2,1 millioner, mens omsetningen økte med 14 % til 1,1 milliarder pund.

Mer bemerkelsesverdig svingte selskapet fra et handelstap på 16,7 millioner pund i 2023 til et overskudd på 126 millioner pund, noe som understreker effektiviteten til den nylige strategien.

Transaksjonen, som skal finansieres av en blanding av kontanter, gjeld og egenkapital, forventes å bli fullført i andre halvdel av 2025.

Hvordan vil avtalen gagne Ageas?

Integreringen av Ageas UK og esure skal fullføres i løpet av Ageas’ nåværende strategiske syklus som går gjennom 2027.

“Når vi går inn i neste strategiske periode, anslår vi at transaksjonen vil generere et full kostnadsbesparelsespotensial på over 100 millioner pund per år før skatt,” sa Ageas.

Den forventer også at avtalen vil gi en økning på mer enn 1 prosentpoeng til avkastningen på egenkapitalen, på løpende basis.

Analytikere ved JPMorgan sa at transaksjonen representerer et godt grep for Ageas, siden det ikke bare vil øke omfanget, men også styrke distribusjonskanalene.

“Avtalen vil øke Ageas skala betydelig i det britiske markedet for personlige linjer, tatt i betraktning Ageas’ avtale om kjøp av personlinjevirksomheten til Saga i 2025. Den vil også akselerere Ageas sin posisjon i den viktige kanalen til nettsider for prissammenligning. Avtalen vil mer enn doble Ageas’ britiske eiendoms- og skadeinntekter,” sa de.

RSA Insurance tar i bruk Intakt merkenavn

I en egen utvikling kunngjorde RSA Insurance at de vil endre sitt handelsnavn til Intact Insurance innen utgangen av året, og samkjøre seg med sitt kanadiske morselskap, Intact Financial Corporation.

RSA-merket, som sporer sin opprinnelse tilbake til 1710, har vært fast inventar i den britiske forsikringssektoren i over tre århundrer.

Charles Brindamour, administrerende direktør i Intact, sa at rebranding var en naturlig fremgang etter Intacts oppkjøp av RSA i 2021.

“Transformasjonen av den britiske virksomheten siden den ble kjøpt opp av Intact har vært eksepsjonell,” sa han. “Alignering under Intact-merket er et naturlig neste steg i vår strategi for å styrke vår ledende posisjon i Storbritannia, Europa og Irland.”