De asiatiske markedene handlet høyere mandag, styrket av USAs president Donald Trumps kunngjøring om en pause på tariffer som påvirker visse forbrukerelektronikk.

Beslutningen om å frita varer som smarttelefoner og datamaskiner fra gjensidige tariffer utløste en bølge av kjøp, spesielt i chip-relaterte aksjer, over hele regionen.

Japans aksjemarkedsindekser ledet anklagen, noe som gjenspeiler følsomheten til den japanske økonomien for utviklingen i global handel. Markedene i Sør-Korea handlet også høyere, noe som bidro til det generelle positive sentimentet.

Chip-aksjer leder rallyet i Japan

Japans Nikkei 225-aksjegjennomsnitt steg hele 2,2 % til 34 325,59, mens Topix-indeksen gikk opp så mye som 2 % til 2 515,53.

Aksjene i Advantest Corp., Screen Holdings Co. og TDK Corp. var blant Nikkeis beste prestasjoner, alle steg med mer enn 4 %, noe som understreker den betydelige innvirkningen av tariffpausen på brikkerelaterte industrier.

Gevinster i det japanske markedet og andre asiatiske aksjemarkeder kom også på baksiden av en rapport fra Politico, som uttalte at Trump er involvert i seriøse handelsforhandlinger med partnere som er strategiske for Kina, inkludert Japan og Sør-Korea, og tilfører markedet enda et lag av optimisme.

Sør-Korea og Hong Kong slutter seg til bølgen

I Sør-Korea steg Kospi-indeksen 0,89 %, mens Kosdaq steg 1,44 %, noe som gjenspeiler positiv investorsentiment.

Hong Kongs The Hang Seng Index (HSI) handlet også på en bullish note mandag, og steg 449,19 poeng, eller 2,15 %, til 21 363,88, vitne til den sterkeste ytelsen innen dagen på over to uker, og fremhever den omfattende virkningen av tariffpausen.

Over Stillehavet steg Australias S&P/ASX 200 0,71 %, noe som bidro til den generelle positive trenden i den asiatiske regionen.

I mellomtiden forbereder flere land i regionen seg på handelsforhandlinger med USA denne uken, noe som tyder på en mengde aktivitet rettet mot å løse handelskonflikter.

I følge en Politico-rapport deltar Trump i forhandlinger med land inkludert Vietnam, India, Sør-Korea og Japan, og prioriterer eksisterende handelspartnere som er strategiske for å motarbeide Kina, og understreker de geopolitiske dimensjonene til USAs handelsstrategi.

Indiske markeder stengt for ferie

Det indiske aksjemarkedet er stengt i dag, 14. april, på grunn av Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti 2025.

Handelen på BSE og NSE er stengt hele dagen da det er en nasjonal helligdag.

Handelen med aksjer, aksjederivater og valutaderivatmarkedene er stengt i dag.

Råvarederivatsegmentet åpner om kvelden kl. 17.00. Den normale handelen i det indiske aksjemarkedet vil gjenopptas 15. april, tirsdag.

Amerikanske futures peker høyere: positive utsikter

Amerikanske aksjefutures steg søndag på grunn av Trumps siste tolltrekk, noe som ytterligere støtter den positive stemningen.

S&P 500-futures steg 0,6 %, mens Nasdaq-100-futures steg 0,9 %, noe som indikerer sterk investortillit.

Dow Jones Industrial Average-futures økte med 0,3 %, og rundet av de generelt positive utsiktene for markedene.