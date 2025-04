Bitcoin ved nøkkelbeslutningssone under $85,7K, FARTCOIN leder daglige gevinster

Bitcoin har blitt sittende fast i et stramt område mellom $82 000 og $86 000, selv om makroøkonomiske spenninger endelig har begynt å lette etter uker med usikkerhet.

Med Bitcoin iscenesatt et comeback, har den totale kryptomarkedsverdien også gått tilbake, og gjenopprettet omtrent 5 % i løpet av helgen for å sette seg nær $2,8 billioner på mandag.

Altcoins fortsatte å henge ettersom traderinteressen forble lav, med meme-mynter og noen få tokens med store aksjer førende på listene.

Markedssentimentet, mens det var forbedret fra forrige ukes ekstreme fryktnivåer, falt fortsatt med rundt 14 poeng da okser slet med å bryte forbi motstanden på $85 000.

Vil Bitcoin-prisen gå opp?

Den viktigste årsaken som for tiden dikterer markedsstemningen er fortsatt diskusjonene rundt amerikanske teknologitariffer og usikkerheten rundt dem.

Bitcoin så et kort oppmøte 11. april etter at president Trump annonserte tollfritak for teknologiske produkter som halvledere, smarttelefoner og datamaskiner.

Nyhetene løftet først markedssentimentet, spesielt siden kryptogruvedrift og blockchain-infrastruktur er avhengig av globale teknologiske forsyningskjeder.

Den optimismen forsvant imidlertid raskt. Bare to dager senere klargjorde handelssekretær Howard Lutnick at lettelsen bare var midlertidig.

President Trump bekreftet senere at faktiske tollsatser vil bli annonsert neste uke, og la til at det kan være fleksibilitet for enkelte selskaper.

Mangel på klarhet betyr at enhver kraftig bevegelse i Bitcoins pris er på vent, i det minste inntil det er mer åpenhet om hvordan disse tariffene faktisk vil se ut og hvordan de vil påvirke det bredere teknologiske økosystemet knyttet til krypto.

På Myriad Markets, en prediksjonsplattform, er ikke tradere helt overbevist om et umiddelbart utbrudd heller; bare 52% forventer at BTC forblir over $85 000 ved onsdagens slutt, noe som reflekterer den bredere usikkerheten rundt tariffutviklingen.

Kilde:Myriad Markets.

Når vi ser på de daglige Bitcoin-diagrammene, så det ut til at Bitcoin presset seg opp mot den nedre grensen til Ichimoku Cloud, en mye brukt indikator som kartlegger potensielle støtte- og motstandssoner.

Akkurat nå fungerer den skyen som et tak, og begrenser Bitcoins oppside rundt det samme $85K-nivået som har vært et problem siden begynnelsen av februar.

De to siste gangene Bitcoin ble avvist på dette nivået, sist 2. april og tidligere 21. februar, resulterte det i kraftige tilbaketrekk, som begge dro BTC helt ned til rundt 75 000 dollar. Se nedenfor.

Bitcoin/USD 1D chart. Source: Trading View.

Det gjør det nåværende oppsettet vanskelig for okser. Mens det er økende interesse for lange posisjoner i opsjonsmarkedet, betyr nærheten til denne skymotstanden at risikobelønningen ikke akkurat er gunstig.

Bitcoin må definitivt lukke over $85 679. En daglig stenging over dette nivået vil bety å bryte ut av skyen, noe som vanligvis blir sett på som en bullish bekreftelse i Ichimoku-analysen.

Noen markedsanalytikere ser imidlertid tegn til økende styrke.

Den fremtredende kommentatoren Rekt Capital fremhevet at Bitcoin hadde snudd sin flermåneders nedtrendlinje til støtte for første gang etter flere mislykkede forsøk tidligere i år. Se nedenfor.

Hvis retesten holder, kan det hjelpe Bitcoin med å bygge momentum for å utfordre motstanden på $85 679 og bryte over Ichimoku-skyen.

Men for en bullish bekreftelse er $90K fortsatt nøkkelmotstanden som må brytes, ifølge medanalytiker DonAlt.

Han påpekte at hvis Bitcoin klarer å fjerne $90 000-nivået, et viktig psykologisk motstandsnivå, spesielt sammen med en mer dueaktig holdning fra Det hvite hus til tariffer, kan det utløse det han beskrev som en “full sending.”

Midt i dette bakteppet forblir langsiktige mål for Bitcoin godt over $100 000. For eksempel sa Strategy-grunnlegger Michael Saylor i helgen at Bitcoin kan forberede seg på et løp mot $125 000.

I skrivende stund hadde Bitcoin slettet mesteparten av dagens gevinster, og handlet til $84 102, opp bare 0,4% på dagen.

Altcoins gir beskjedne gevinster

I løpet av de siste 24 timene har markedsverdien for altcoin falt med 0,9 %, og ligger på rundt 1,1 billioner dollar i skrivende stund.

Altcoin-sesongindeksen er på 15, noe som betyr at bare 15 av de 100 beste altcoins har overgått Bitcoin nylig, så det er fortsatt veldig mye Bitcoin-sesong, og bevegelsene driver det meste av handlingen i altcoin-markedet.

Ethereum (ETH), den største altcoinen, hoppet 4,9% den siste dagen og handles nå til $1 658.

Andre store altcoins som XRP, Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) og Cardano (ADA) fikk også beskjedne gevinster på rundt 1–3%.

Blant de 100 beste myntene ledet Fartcoin (FARTCOIN) flokken med 8,7 % gevinst, etterfulgt av Decentraland (MANA) og Flare (FLR), som også steg med henholdsvis 6,4 % og 5,4 %. Se nedenfor:

Kilde: CoinMarketCap

Noen analytikere sier imidlertid at altcoin-markedsverdien har dannet et fallende kilemønster på listene, et oppsett som kan føre til et stort altcoin-rally hvis utbruddet bekreftes.