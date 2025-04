Europeiske aksjer stenger høyere på mandag: FTSE, DAX stiger over 2 %

De europeiske aksjemarkedene stengte kraftig høyere mandag, og tok seg opp igjen etter uker med tariffdrevet volatilitet, da investorer reagerte på det siste midlertidige amerikanske unntaket for visse teknologiprodukter.

Den paneuropeiske Stoxx 600-indeksen steg 2,7 %, og var en av årets sterkeste økter.

Storbritannias FTSE 100 økte med 2 %, mens Tysklands DAX og Frankrikes CAC 40 økte med henholdsvis 2,6 % og 2,4 %.

Rallyet var bredt basert, ledet av olje- og gassaksjer, som hoppet 3 % til tross for prognoser for svakere råoljepriser i 2025. Bankaksjene steg også nesten 3 %.

Farmasøytisk tungvekt Novo Nordisk klatret 3,7 % etter at rivalen Pfizer forlot utviklingen av en daglig vekttappille på grunn av en leverskadehendelse hos en prøvedeltaker.

Luksusvarekonglomeratet LVMH rapporterte en nedgang på 3 % i første kvartals omsetning etter den europeiske avslutningen, manglende estimater da salget falt til 20,3 milliarder euro mot analytikernes forventninger på 21,2 milliarder euro, ifølge LSEG-data.

Trumps tollusikkerhet er fortsatt

Copy link to section

Markedets oppgang kom etter en turbulent periode, med Stoxx 600 som tapte over 8 % i april alene, og underpresterte selv den ramponerte S&P 500, som har falt 4,43 % over samme strekning.

Investorer er fortsatt på vakt mot USAs president Donald Trumps uberegnelige tollbeslutninger, som har introdusert ekstrem volatilitet på tvers av globale aksjemarkeder.

I løpet av helgen fritok Trumps administrasjon midlertidig smarttelefoner, datamaskiner, halvledere og annen elektronikk fra straffetoll – et trekk bekreftet i oppdaterte US Customs and Border Protection-veiledninger.

Tjue produktkategorier har blitt skånet for den nylig innførte avgiften på 125 % på kinesisk import og grunntollsatsen på 10 % på import fra andre land, selv om en 20 % toll på alle kinesiske varer fortsatt er aktiv.

Trump indikerte søndag at en ny tollsats for importerte halvledere vil bli annonsert i løpet av uken, noe som gir ytterligere usikkerhet for globale teknologi- og produksjonssektorer.

Wall Street gir opp tidlig oppgang på fredag

Copy link to section

Amerikanske aksjer var blandet på mandag, da en tidlig oppgang drevet av et overraskende amerikansk tollfritak mistet farten utover ettermiddagen.

Dow Jones Industrial Average steg 138 poeng, eller 0,4 %, etter å ha vært opp mer enn 500 poeng på sitt topp intradag.

S&P 500 gikk opp 0,4 %, noe som ga tilbake mye av en tidlig økning på 1,8 %.

Nasdaq Composite økte med 0,2 %, etter å ha klatret så mye som 2,5 % tidligere før den gikk mot slutten.

Tilbaketrekkingen reflekterte vedvarende forsiktighet i markedet, med investorer som var på vakt mot den uløste handelen med Kina og holdbarheten til enhver politikkutsettelse.

Bilprodusentaksjer steg mandag middag etter at president Donald Trump signaliserte potensiell støtte til sektoren, og sa at han var ute etter å “hjelpe noen av bilselskapene” når de møter press for å flytte produksjonen til USA.

Trumps kommentarer om at bilprodusenter “trenger litt tid” for å gjøre denne overgangen løftet sentimentet, og presset aksjene til Ford Motor, General Motors og Stellantis opp med 1 % til 4 %, og reverserte tidligere tap eller flat handel.