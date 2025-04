Europeiske aksjemarkeder startet uken positivt mandag, da investorer grep inn et snev av stabilitet etter nylig handelsuro, og vendte oppmerksomheten delvis mot den kommende inntjeningssesongen for første kvartal.

Et midlertidig fritak for elektronikk fra nye amerikanske tariffer ga den primære katalysatoren for det oppadgående momentumet, selv om motstridende signaler fra Washington holdt den underliggende usikkerheten på plass.

Stoxx Europe 600-indeksen reflekterte det forbedrede sentimentet, og steg 2,0 % ved 08:05-tiden i London.

Teknologiaksjer var bemerkelsesverdige mottakere etter at Det hvite hus indikerte, via veiledning fra amerikanske toll- og grensebeskyttelse utstedt sent fredag, at smarttelefoner, datamaskiner og andre elektroniske komponenter ville bli skånet for de heftige “gjensidige” tariffene som tidligere ble annonsert av president Donald Trump.

Dette første grepet, som påla avgifter på opptil 145 % på visse kinesiske varer, hadde truet med betydelige forstyrrelser, spesielt for teknologigiganter som Apple (NASDAQ:AAPL) som er sterkt avhengig av kinesiske forsyningskjeder.

Over hele kontinentet fulgte store indekser etter. Ved 03:05 ET (07:05 GMT) hadde Tysklands DAX-indeks steget 2,1 %, Frankrikes CAC 40 økte med 2 %, og Storbritannias FTSE 100 steg 1,5 %.

Den bredere pan-europeiske Stoxx 600-indeksen viste også en økning på 1,4 %.

Hjelpeoppmøtet antydet at investorer spekulerte, eller kanskje håpet, at den intense markedsreaksjonen etter Trumps innledende tollsalver kan dempe administrasjonens fremtidige handlinger, og føre til en mindre skadelig handelskonflikt totalt sett.

Tariff whiplash: usikkerhet er fortsatt viktig

Følelsen av ro viste seg imidlertid skjør. I løpet av helgen gjorde president Trump selv grumset i vannet, og antydet at elektronikkunntaket bare var midlertidig.

Han indikerte planer om å kunngjøre separate tariffer spesifikt rettet mot elektronikk, potensielt inkludert halvledere, så tidlig som den kommende uken.

Videre understreket han at elektronikkimport fra Kina ikke var helt ute av kroken, og sa at den fortsatt var underlagt en egen 20%-toll som ble pålagt tilbake i mars.

Dette frem og tilbake understreket den vedvarende mangelen på klarhet rundt USAs handelspolitikk.

Skifter fokus: ECB-møtet lurer

Med en lett økonomisk kalender i Europa på mandag, ser markedsaktørene allerede frem til et sentralt møte i Den europeiske sentralbanken (ECB) senere denne uken.

Politikere står overfor en kompleks balansegang, og må ta hensyn til den fornyede økonomiske motvinden generert av handelsspenninger og den nylige styrkingen av euroen mot dollaren.

Analytikere ved ING antydet at ECBs perspektiv sannsynligvis har utviklet seg siden samlingen i mars, ifølge investing.com.

Den gang bygde optimismen forsiktig opp, støttet av faktorer som Tysklands endringer i finanspolitikken og økte europeiske forsvarsutgifter, med rentene som ble oppfattet som nær et nøytralt nivå.

Nå har imidlertid «nye amerikanske tollsatser på europeiske varer, kombinert med stigende euro og fallende energipriser, skapt bekymring for vekst og desinflasjon på kort sikt», ifølge ING, noe som potensielt kan føre til en mer forsiktig holdning fra sentralbanken.

Bedriftsstrømmer: teknologien skinner, Holcim planlegger spin-off

På bedriftsfronten kom tollnyhetene direkte til fordel for europeiske teknologistørste.

Aksjer i selskaper som halvlederutstyrsprodusenten ASML (AS:ASML) og programvaregiganten SAP (ETR:SAPG) registrerte sterke gevinster, og reagerte positivt på den midlertidige fristen for elektronikk som i stor grad er hentet fra Kina.

Separat ga det sveitsiske byggevareselskapet Holcim (SIX:HOLN) en oppdatering om sine strategiske planer, og kunngjorde at den forventede spin-offen av den betydelige nordamerikanske virksomheten er siktet til juni.

Dette trekket er fortsatt avhengig av aksjonærgodkjenning på selskapets årlige generalforsamling planlagt til 14. mai.

Oljemarkedet stabiliserer seg på grunn av bekymring for etterspørselen

I mellomtiden, i råvaresfæren, fant oljeprisen en viss stabilitet på mandag etter å ha holdt ut siste nedgang.

De tidligere tapene var først og fremst drevet av bekymringer om at den eskalerende handelsfriksjonen mellom USA og Kina – verdens to største oljeforbrukere – uunngåelig ville dempe den globale økonomiske veksten og dempe etterspørselen etter drivstoff.

Fra kl. 03:05 ET, så Brent-oljefutures et mindre fall på 0,1 % til $64,67 per fat, mens US West Texas Intermediate (WTI)-oljefutures også gikk ned 0,1% til $61,44 per fat.

Begge referanseindeksene hadde tapt rundt 10 dollar per fat siden begynnelsen av måneden, og fremhevet den konkrete effekten av bekymringer om handelskrig på energimarkedene.