Goldman Sachs, en ledende global investeringsbank, har revidert prognosen for gullpris ved årsskiftet oppover til $3700 per unse, ifølge en Reuters-rapport.

Denne justeringen reflekterer et mer bullish syn på edelmetallet, primært drevet av to nøkkelfaktorer: sterkere enn forventet etterspørsel fra sentralbanker og økt tilførsel til gullstøttede børshandlede fond (ETF).

Disse trendene er ytterligere drevet av økende bekymring for potensiell resesjonsrisiko.

Sentralbanker rundt om i verden har aktivt akkumulert gullreserver, noe som har bidratt til en betydelig økning i etterspørselen.

Dette strategiske trekket er sannsynligvis motivert av et ønske om å diversifisere sine beholdninger og sikre seg mot potensielle økonomiske nedgangstider.

I tillegg har økt usikkerhet og markedsvolatilitet fått investorer til å søke tilflukt i trygge havn-aktiva som gull, noe som har ført til økt tilsig til gull-ETFer.

Den truende trusselen om en resesjon har ytterligere forsterket gullets appell som verdilager.

Analytikere ved ING Group sa:

Investorer fortsetter å skynde seg mot det gule metallet midt i økende handelsspenninger.

Investorer går ofte til gull under økonomiske nedgangstider på grunn av dets evne til å beholde verdi og fungere som en sikring mot inflasjon.

Sentralbankens gulletterspørsel

Investeringsbanken har revidert prognosen for sentralbankens etterspørsel opp fra 70 til 80 tonn per måned. Denne nye prognosen overgår betydelig basislinjen før 2022 på 17 tonn og har ført til at banken har hevet årsprognosen fra 3300 dollar per unse for gull.

Økonomer i banken har gitt 45 % sannsynlighet for at en lavkonjunktur i USA inntreffer i løpet av de neste 12 månedene. Banken observerte også at resesjonsfrykt har ført til økt tilførsel av gull-ETF.

Gullprisene på COMEX har nådd flere rekordhøyder så langt i år. Prisene har steget mer enn 23 % siden begynnelsen av januar.

I skrivende stund var den mest aktive gullkontrakten på COMEX på $3 238 per unse, noe lavere enn forrige lukking. Den hadde nådd en ny rekordhøy på 3 261,55 dollar en unse tidligere på mandag.

Goldman Sachs’ siste analyse indikerer at deres oppoverreviderte gullprisprognose fortsatt kan overskrides på mellomlang sikt.

Ytterligere påskjønnelse i gull

Flere faktorer bidrar til dette potensialet for ytterligere prisstigning.

Spesielt fremhever banken virkningen av sentralbankgullkjøp. Skulle sentralbanker fortsette å kjøpe et gjennomsnitt på 100 tonn gull per måned, antyder Goldman Sachs modell at prisen på gull kan stige til 3810 dollar per unse innen utgangen av 2025.

Denne prognosen understreker den betydelige innflytelsen sentralbankkjøp har på gullmarkedet og peker på muligheten for et betydelig prisoppgang i årene som kommer.

I mellomtiden, i tilfelle en lavkonjunktur, kan ETF-tilførslene gå tilbake til pandemiske nivåer, og potensielt drive ETF-prisene mot $3 880 per unse innen utgangen av året, la banken til.

Goldman Sachs uttalte at hvis økonomisk vekst overgår forventningene på grunn av redusert politisk usikkerhet, vil ETF-strømmene sannsynligvis gå tilbake til deres rentebaserte prediksjon, med årssluttpriser nærmere $3550 per unse, sa investeringsbanken.

Kina ETFer

Kinesisk gull-ETF-inngang slo en ny daglig rekord sent i forrige uke, ifølge nylige rapporter.

Bloomberg-data viser at nesten 3 milliarder yuan (410 millioner dollar) strømmet inn i Kinas fire store gull-ETFer torsdag, og satte ny rekord.

Weekly Commodity Futures Trading Commission sine ukentlige data avslørte at administrerte penger netto longs i COMEX gull falt for tredje uke på rad, og falt med 38 088 lots til 138 465 lots per 8. april.

Dette indikerer at den spekulative interessen for COMEX gullfutures fortsatt er lav, sa analytikere ved ING.

Det er den største ukentlige nedgangen siden 3. oktober 2023. Noe av salget kan reflektere å møte marginkrav i andre eiendeler, gitt den nylige volatiliteten i bredere markeder.