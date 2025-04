Råolje har kanskje ikke mye oppsidepotensiale ettersom overforsyning tar tak i markedet

Det er ingen mangel på råolje i verden akkurat nå. Om noe, så flyter verden i for mye råolje.

Frykten for et betydelig overtilbud i markedet var blitt forsterket av Organisasjonen for oljeeksporterende land og allierte sin nylige beslutning om å øke oljeproduksjonen med et overraskende stort beløp i mai.

Gitt det faktum at den globale oljeetterspørselen har holdt seg avtatt det siste året, med Kina som importerer mindre olje, virker risikoen på tilbudssiden langt større.

De pågående handelsspenningene mellom USA og Kina har også skapt bekymring for at etterspørselen i det asiatiske landet kan lide mer.

“Selv uten store nedjusteringer, vil overtilbudet på oljemarkedet sannsynligvis være betydelig høyere enn tidligere forventet på grunn av den uventede sterke økningen i OPEC+-produksjonen fra mai,” sa Barbara Lambrecht, råvareanalytiker i Commerzbank AG.

Dette vil sannsynligvis holde de globale oljeprisene nede i år.

Commerzbank hadde forrige uke nedjustert sine oljeprisprognoser.

Ved utgangen av 2025 ser den tyske banken Brent-råolje i gjennomsnitt 65 dollar per fat mot tidligere anslag på 75 dollar fatet.

Commerzbank forventer en liten bedring i globale priser i 2026 ettersom etterspørselen stabiliserer seg og utvidelsen av oljeproduksjonen utenfor OPEC bremser ned.

Bildet er fortsatt mørkt i år når det gjelder globalt overforsyning av olje.

Ikke-OPEC forsyning

Copy link to section

OPECs prognoser viste at oljeforsyningen utenfor OPEC sannsynligvis vil øke med 900 000 fat per dag i 2025 sammenlignet med året før.

“De viktigste vekstdriverne forventes å være USA, Canada, Brasil og Argentina,” sa kartellet i sin månedlige oljemarkedsrapport mandag.

Sjøbåren eksport i mars fra ikke-OPEC+-kilder nådde et rekordhøyt nivå, og økte 6 % måned-over-måned, ifølge Vortexas data.

Denne veksten reverserer stagnasjonstrenden som ble observert i det meste av 2024.

Source: Vortexa

De viktigste faktorene som driver denne økningen er økt eksport fra Brasil, Colombia og Storbritannia i Atlanterhavsbassenget og West Coast Canada (TMX fat) i Stillehavsbassenget.

Vortexa-data viste at USAs eksport har holdt seg like under 4 millioner fat per dag i februar og mars 2025, og forsyningsveksten i USA, som drev forsyningsøkninger utenfor OPEC+ i 2023, har avtatt og til og med gått ned siden tidlig i 2024.

Den østlige verden tar i forsyninger

Copy link to section

“Foreløpig har tilbudsveksten i stor grad blitt fordøyd av en import fra Østen,” sa Rohit Rathod, senior markedsanalytiker hos Vortexa i en rapport.

I begynnelsen av januar innførte USA betydelige fartøyspesifikke sanksjoner, noe som førte til bekymring for fortsatt tilgjengelighet av sanksjonerte fat fra Russland, Iran og Venezuela.

Dette utløste en bølge av panikkkjøp fra India, Kina og andre asiatiske land.

Rathod sa:

Disse fatene har bare begynt å ankomme Asia, mens så langt fortsetter russiske og iranske utslipp stort sett upåvirket av sanksjonsrelaterte logistiske utfordringer.

Videre vil avviklingen av OPEC+ frivillige produksjonskutt fra april sannsynligvis øke tilgjengeligheten av fat.

Olje i tanker og tankskip stiger

Copy link to section

Landbasert råoljelagre har bygget seg opp, til tross for økningen i global råoljeeksport. Dette tilskrives vårvedlikehold og en nedgang i etterspørselen etter råolje, forårsaket av strammere raffineringsmarginer i Atlanterhavsbassenget.

“Sammen med lagerbygging har vi også økende olje på vann drevet av langdistansestrømmer fra Atlanterhavsbassenget til Stillehavsbassenget på baksiden av det sterke øst for Suez-kjøpet,” la Rathod til.

Råoljemarkedene har forlenget seg med 120 millioner fat siden midten av februar, på grunn av en kombinasjon av faktorer.

Source: Vortexa

Dette har satt et nedadgående press på råoljeprisene, som allerede var rystet av markedssentimentet etter USAs president Donald Trumps kunngjøring om gjensidige tollsatser 2. april.

“Selv om råolje i tanker og tankskip allerede nærmer seg sesonggjennomsnittet, vil denne trenden sannsynligvis fortsette ettersom flere langdistansefat kommer og dagens priser kan godt motivere kinesiske kjøpere til å lagre mer råolje,” sa Rathod videre.

“Det virker ganske sannsynlig for øyeblikket at den globale lagerbyggingen på land og til havs vil overgå gjennomsnittlige sesonghøyder i løpet av andre kvartal.”

Double whammy for priser

Copy link to section

“En dobbel sjel for råoljeprisene kom 3. april fra OPEC+-gruppen, og kunngjorde en avvikling av deres frivillige produksjonskutt,” sa Rathod.

Den nåværende strategien ser ut til å fremskynde utfasingen av produksjonskuttene ved å øke råoljeproduksjonen med 411 000 fat per dag fra og med mai.

Brent-råoljeprisene har nylig falt under 65 dollar per fat som følge av denne uventede økningen i tilbudet.

OPEC+ har indikert at produksjonsøkninger kan bli stoppet eller til og med reversert avhengig av markedsforhold.

Men foreløpig kan den høyere enn forventet reduksjonen i saudiske OSPer indikere en forpliktelse til å avvikle produksjonskutt og ta markedsandeler i Asia, noe som øker presset på produsenter som ikke overholder OPEC+.