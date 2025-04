Selg Webull-aksjer: her er grunnen til at det kan være på vei mot en krasj

Webull Corporation (NASDAQ: BULL)-investorer er sikkert glade på mandag.

Den detaljhandelfokuserte investeringsplattformen fullførte fusjonen med et oppkjøpsselskap for spesialformål (SPAC) for å debutere på Nasdaq forrige uke. I dag er aksjene allerede opp svimlende 500 %.

Investorer bør imidlertid vurdere å trekke seg ut av BULL-aksjen etter et så eksplosivt rally, da finansselskapet ikke kan opprettholde momentumet de kommende dagene.

Webull kan bare være en annen spekulativ SPAC-oppføring

Investorer anbefales å trå varsomt på Webull siden den massive økningen i aksjekursen etter sammenslåingen med en blanksjekk-bil minner om spekulative SPAC-noteringer fra fortiden.

Et typisk eksempel på det ville være Nikola Corporation, som valgte en fusjon med VectolQ for å bli børsnotert i 2020.

Til å begynne med steg aksjekursen kraftig på hypen rundt de elektriske og hydrogendrevne kjøretøyene.

Spenningen var imidlertid stort sett koblet fra selskapets grunnleggende, da Nikola ennå ikke hadde produsert et enkelt kjøretøy for salg på den tiden.

NKLA-aksjekursen falt senere, og selskapet begjærte til og med kapittel 11-konkurs i år, og fremhevet risikoen forbundet med spekulative SPAC-noteringer.

BULLs aksjekurs ser ut til å være koblet fra økonomien

På samme måte som Nikolas, ser Webulls rally på mandag også koblet ut fra økonomien.

Ved slutten av 2023 hadde investeringsplattformen rundt 8,2 milliarder dollar i kundeaktiva fordelt på 4,3 millioner finansierte kontoer.

I fjor bekreftet ledelsen også 20 millioner brukere over hele verden.

Imidlertid har BULL vært spesielt ordknapp om sine økonomiske resultater.

Den har ikke offentliggjort noen inntekter for 2024, noe som gjør det utfordrende for investorer å vurdere dens sanne verdi.

Denne mangelen på åpenhet er fortsatt en stor bekymring som tilsier forsiktighet mens du investerer i Webull-aksjer.

I tillegg møter det Florida-baserte selskapet intens konkurranse fra etablerte aktører som Robinhood og eToro, noe som også kan begrense markedsandelsveksten.

Er Webull en ny meme-aksje?

Alt i alt kan den massive økningen i Webull-aksjekursen i dag utelukkende være relatert til detaljhandelentusiasme i stedet for solid økonomi, som på en måte gjør BULL til en meme-aksje.

Så det er ikke helt urimelig å tro at Webull-aksjer kan gå like raskt som de steg til en topp på rundt $80 på mandag.

Tenk på hva som skjedde med Newsmax for bare noen dager siden.

Aksjen steg fra børsnoteringen på $10 hele veien opp til en topp på $265 etter debuten.

NMAX krasjet imidlertid i løpet av de neste dagene og handles nå for kun $26.

Hvis det spiller ut for BULL-aksjer også, ville du sparke deg selv for ikke å selge dem til $80, prisen de handles til for øyeblikket.