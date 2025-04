Ønsket om en iPhone med merket “Made in the USA” er et tilbakevendende tema i amerikansk politisk diskurs, men de praktiske hindringene er fortsatt like formidable i dag som da avdøde Steve Jobs blankt avviste ideen til president Barack Obama for over et tiår siden.

Mens beboerne i Det hvite hus og Apples hjørnekontor har endret seg, fortsetter de komplekse realitetene i global produksjon å utfordre ambisjonene.

Etter innføringen av bratte «gjensidige tollsatser» har Trump-administrasjonen gjentatt sin tro på at USA besitter arbeidsstyrken og ressursene til å bygge iPhones innenlands.

Imidlertid har verken Apple-sjef Tim Cook eller teknologigiganten selv støttet denne visjonen offentlig.

I stedet maler bransjeanalytikere et bilde der skiftende iPhone-produksjon fra staten varierer fra uoverkommelig dyrt til direkte umulig.

Prisen på patriotisme: klistremerkesjokk for en USA-laget iPhone

Å anslå kostnadene ved et slikt teoretisk skifte gir nøkterne tall.

Wamsi Mohan, en analytiker ved Bank of America Securities, beregnet i et nylig notat at lønnskostnadene alene kan øke prisen på en iPhone 16 Pro (for tiden $1199) med 25%, og presse den mot $1500-merket.

Wedbush-analytiker Dan Ives tilbød en enda sterkere prognose kort tid etter den siste tariffkunngjøringen, og anga en potensiell USA-laget iPhone til $3500.

Hans estimat inkluderte en hypotetisk investering på 30 milliarder dollar over tre år som bare var nødvendig for å flytte 10 % av Apples forsyningskjede til USA.

Denne økonomiske kløften gjenspeiler Apples dype integrasjon med global, spesielt kinesisk, produksjon.

For tiden er over 80 % av Apples produkter laget i Kina, varer som nå er underlagt en heftig importtoll på 145 % under de nye reglene.

Eksperter er universelt enige om at flytting av dette intrikate nettverket står overfor enorme utfordringer, noe som gjør prospektet svært usannsynlig på kort sikt.

“Jeg tror ikke det er en ting,” sa Needhams Laura Martin på CNBC, og gjenspeiler Wall Streets langvarige skepsis.

Jeff Fieldhack, forskningsdirektør ved Counterpoint Research, var mer direkte: “Det er bare ikke en realitet at på tidsrammen for å pålegge tariffer at dette kommer til å endre produksjonen her. Det er en kake i himmelen.”

Utenfor grenser: det intrikate nettet av global produksjon

Mens Apple designer produktene sine i California, er de avhengige av kontraktsprodusenter som toppleverandøren Foxconn.

Å gjenskape Foxconns massive, svært effektive kinesiske operasjoner i USA byr på flere hindringer.

Selv å sikre en partner som er villig til å bygge amerikanske monteringsanlegg vil kreve årevis med konstruksjon og investeringer, alt i skyggen av potensielt skiftende handelspolitikk som kan gjøre slike anlegg økonomisk ulevedyktige.

Den viktigste hindringen ligger imidlertid i arbeidsstyrken.

Trump-administrasjonen ser på potensialet for masseansettelser som en attraksjon, med handelsminister Howard Lutnick som ser for seg at «hæren av millioner og millioner av mennesker skruer inn små skruer for å få iPhones til å migrere til Amerika.

Likevel krevde omfanget og arten av arbeidsstyrken sammenstøt med USAs realiteter.

Den menneskelige ligningen: lønnskostnader, skala og ferdigheter skiller

Foxconn driver store campus i Kina, komplett med arbeidshybler og transport, noe som muliggjør rask skalering av arbeidsstyrken, og trekker ofte midlertidig arbeidskraft fra omkringliggende regioner.

Dette systemet lar sysselsettingen øke sesongmessig – avgjørende for å møte den intense etterspørselen før nye iPhone-lanseringer hver høst – og hjelper Apple med å produsere over 200 millioner enheter årlig.

I fjor høst ansatte Foxconn angivelig 50 000 ekstra arbeidere ved bare én fabrikk for iPhone 16-rampen.

Denne operasjonsmodellen har imidlertid vært utsatt for gransking av arbeidsforhold, inkludert utmattende timer og press for overtid, fremhevet på tragisk vis av arbeiderselvmord i 2011 som førte til at sikkerhetsnett ble installert rundt bygninger.

Avgjørende er at arbeidskostnadene varierer dramatisk. Under iPhone 16-stigningen var den rapporterte timelønnen i Kina 26 yuan ($3,63), pluss en signeringsbonus som tilsvarer omtrent $1000.

I motsetning til dette er Californias minstelønn $16,50 per time.

Bank of Americas Mohan estimerte USA-basert monterings- og testarbeid ville koste $200 per iPhone, sammenlignet med $40 i Kina.

Utover kostnader og skala, har Apple-sjef Tim Cook tidligere nevnt et kompetansegap.

I et intervju fra 2017 beklaget Cook mangelen på tilstrekkelige verktøyingeniører i USA – spesialister som er avgjørende for å oversette komplekse digitale design til fysiske produksjonsprosesser.

Han illustrerte ulikheten sterkt: et møte med slike ingeniører i Kina kan fylle «flere fotballbaner», mens det å samle nok i USA ville slite med å fylle en.

“Årsaken er på grunn av mengden ferdigheter på ett sted, og hvilken type ferdighet det er,” forklarte Cook angående Apples produksjonsfotavtrykk i Kina.

Ekko av ambisjon: leksjoner fra Wisconsin og utover

Nyere historie byr på advarende historier. En høyprofilert 2017-kunngjøring av Foxconn, forkjempet av Trump, lovet en investering på 10 milliarder dollar og 13 000 jobber for avanserte produksjonsanlegg i Wisconsin.

Selv om Apple aldri ble offisielt knyttet, hevdet Trump at Apple ville bygge «store vakre planter».

Prosjektet vaklet til slutt, reduserte dramatisk, produserte ansiktsmasker under pandemien i stedet for elektronikk, og skapte bare en brøkdel (1454) av de lovede jobbene. Det meste av anlegget forblir ubebygd.

Apple og Foxconn lyktes med å utvide iPhone-produksjonen til Brasil i 2011, først og fremst for å omgå høye importavgifter der.

Selv om anlegget fungerer i dag, fremhever det en annen utfordring: selv med lokal montering, ble de fleste komponentene fortsatt importert fra Asia.

Fire år etter kunngjøringen ble det angivelig at Brasil-produserte iPhones ble solgt for dobbelt så mye som sine kinesiskproduserte motparter.

Et mer positivt, om enn begrenset, eksempel finnes med Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), Apples viktigste brikkeleverandør.

TSMC begynte nylig å produsere små mengder avanserte sjetonger på en ny fabrikk i Arizona, med Apple som en nøkkelkunde, noe som viser at noe høyteknologisk produksjon kan etableres i USA, selv om det fortsatt er en kompleks og kostbar innsats.

Et globalt stikksag: utfordringen med å skaffe komponenter

Selv om sluttmontering var mulig i USA, er selve iPhone et globalt produkt.

Nøkkelkomponenter kommer fra hele verden: prosessorer fra TSMC i Taiwan, skjermer fra sørkoreanske firmaer som LG eller Samsung, og utallige andre deler hovedsakelig fra Kina.

Under gjeldende tariffstrukturer vil Apple sannsynligvis møte toll på disse importerte komponentene (selv om halvledere for tiden er unntatt), noe som øker kostnadene ytterligere med mindre spesifikke fritak kan sikres.

Mohan beregnet at hvis den siste 90-dagers tariffpausen utløper, kan den kombinerte effekten av tariffer og høyere lønnskostnader øke prisen på en iPhone 16 Pro Max med svimlende 91 %.

“Selv om det kan være mulig å flytte den endelige monteringen til USA, vil flytting av hele iPhone-forsyningskjeden være en mye større oppgave og vil sannsynligvis ta mange år, om mulig,” konkluderte Mohan.

Stilt overfor disse realitetene har Tim Cook tatt en annen tilnærming enn Steve Jobs direkte oppsigelse.

Cook har engasjert seg aktivt med Trump-administrasjonen, deltatt på arrangementer og fremhevet Apples betydelige innenlandske investeringer (en sitert forpliktelse på 500 milliarder dollar, inkludert AI-serverproduksjon i Houston), som Trump ofte refererer til med godkjenning.

Denne strategien viste seg effektiv under Trumps første periode, og sikret midlertidige tollfritak for viktige Apple-produkter som iPhone.

Et bemerkelsesverdig øyeblikk kom i 2019 da Apple forpliktet seg til å sette sammen sine high-end ($3000) Mac Pro-datamaskiner på et Texas-anlegg, og kulminerte med en fabrikkomvisning deltatt av både Cook og Trump.

Analytikere antyder at Apple kan bruke lignende taktikker nå, og potensielt forplikte seg til småskala amerikansk produksjon av varer med lavere volum som HomePods eller AirTags som en politisk gest for å få bredere unntak.

Erik Woodring fra Morgan Stanley sa til CNBC, “Gi at vi nå vet at Trump-administrasjonen er villig til å forhandle, ville vi ikke bli overrasket over å se Apple forplikte seg til småvolumsproduksjon i USA … for å prøve å vinne et unntak.”

Til syvende og sist, mens oppfordringen til en “Made in the USA” iPhone resonerer politisk, presenterer det intrikate teppet av globale forsyningskjeder, arbeidsøkonomi og spesialiserte ferdigheter monumentale barrierer.

Apples vei fremover innebærer sannsynligvis fortsatt politisk navigasjon snarere enn et grunnleggende og kostbart skifte i produksjonsgeografien.