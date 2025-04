World Liberty Financial Inc. har diskret introdusert sin USD1 stablecoin, som markerer et betydelig skritt i sine desentraliserte finansambisjoner.

USD1 er designet for å opprettholde en en-til-en-kobling med amerikanske dollar, og tilbyr stabilitet i et flyktig kryptolandskap.

Stablecoinen, som nå handles på Ethereum og Binance Smart Chain, dukket opp uten en formell kunngjøring, og fanget oppmerksomheten til blockchain- entusiaster.

USD1s lansering er i tråd med et bredere press fra det familiestøttede Trump-firmaet for å skaffe seg en nisje i det raskt voksende stablecoin-markedet.

Hva er USD1 stablecoin?

Copy link to section

USD1 er en stabil mynt som er fullt støttet av amerikanske statsobligasjoner, kontanter og tilsvarende, med BitGo som reservedepot.

Denne støtten har som mål å sikre stabilitet og tillit, og skiller USD1 i et konkurransedyktig felt dominert av giganter som Tethers USDT og USDC.

Det er planlagt regelmessig tredjepartsrevisjon av reserveporteføljen, selv om revisjonsselskapet forblir ukjent.

Stablecoins design unngår komplekse avkastningsmekanismer, og prioriterer klarhet for både institusjonelle og detaljbrukere.

Tilgjengeligheten på Ethereum og Binance Smart Chain posisjonerer den for bred tilgjengelighet, med potensiell utvidelse til andre blokkjeder i fremtiden.

Den stille lanseringen av USD1

Copy link to section

Opprinnelsen til USD1 stablecoin går tilbake til slutten av mars, da blokkjedeanalytikere oppdaget smarte kontraktsutplasseringer på Binance Smart Chain.

De første testnetttransaksjonene involverte lommebøker knyttet til kryptomarkedsprodusenten Wintermute, noe som tydet på forberedende grunnarbeid.

World Liberty Financial bekreftet sin intensjon om å lansere USD1 25. mars, selv om de holdt tilbake detaljer om timing eller børsnoteringer.

Denne stille utrullingen ser ut til å være tilsiktet, og lar firmaet vurdere markedsdynamikken og infrastrukturens motstandskraft.

Så langt har ingen sentraliserte børsoppføringer blitt annonsert, noe som tyder på fokus på desentraliserte plattformer foreløpig.

USD1s handelsaktivitet skyter opp

Copy link to section

Handelsaktiviteten for USD1 har økt dramatisk siden debuten.

Data fra CoinMarketCap avslører en svimlende 6700% økning i 24-timers handelsvolum, og når over $140 millioner.

Stablecoins markedsverdi har steget til omtrent $128 millioner, noe som reflekterer sterk tidlig bruk.

Spesielt er dette bullish momentumet drevet av likviditetspooler på desentraliserte børser som Uniswap V3 og PancakeSwap V3, som ble aktivert rundt 12. april.

Hva er fremtiden til USD1?

Copy link to section

Trump-familiens engasjement har kastet USD1 stablecoin inn i søkelyset, og utløst både intriger og kontroverser.

Kritikere, inkludert demokratiske lovgivere, har reist bekymringer om interessekonflikter knyttet til stablecoins utvikling.

Under en høring i House Financial Services Committee 2. april advarte representanten Maxine Waters om at USD1 kunne utnyttes for å erstatte den amerikanske dollaren i statlige funksjoner.

Slike påstander har ført til debatter om stablecoins bredere implikasjoner.

Noen analytikere, som Ari10-sjef Mateusz Kara, hevder at lanseringen handler mindre om blockchain-innovasjon og mer om å utvide amerikanske gjeldsmarkeder globalt.

Regulatorisk gransking truer også over USD1s fremtid. Kongressdebatter, inkludert diskusjoner rundt STABLE Act, fremhever spenninger rundt stablecoin-tilsyn.

Lovgivere som Elizabeth Warren har krevd åpenhet fra regulatorer angående World Liberty Financials virksomhet.

Denne dynamikken antyder at USD1s suksess ikke bare avhenger av markedsadopsjon, men også på å navigere i et komplekst politisk landskap.

Til tross for skepsisen ser støttespillere på USD1 stablecoin som en bro mellom tradisjonell finans og desentraliserte systemer.

Zach Witkoff, en medgründer av World Liberty Financial, understreket sin appell til suverene investorer og institusjoner som søker sikre transaksjoner over landegrensene.

Foreløpig har stablecoins rolige lansering vakt nysgjerrighet, og satte scenen for en høyinnsats reise i kryptoarenaen.