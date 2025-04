Altcoins i dag: PEPE ser på historisk utbrudd, Pi Network åpner annonsetilgang til alle dApps

Altcoin-området surrer mens Bitcoin erter en pause forbi motstanden på $85K, og handles til $85,939.

PEPE med frosketema viste bullish tegn etter konsolidering, og antydet et rally i oktoberstil som så at det økte med over 100 %.

I mellomtiden har den mobil-første kryptovaluta-plattformen Pi Network åpnet tilgang til annonsenettverket for alle desentraliserte applikasjoner i økosystemet.

PEPE girer opp for 100 % breakout

Meme-krypten virker klar for utbrudd etter langvarige sidelengs prishandlinger.

Analytikere anslår et over 100 % rally for PEPE, og sammenligner dens nåværende struktur med oktobermønsteret, som utløste eksplosive bølger.

World of Charts fremhevet PEPEs optimistiske oppsett på 24-timers diagrammet.

Forrige ukes 20% prisstigning drev alt gjennom viktige motstandsbarrierer med jevne handelsvolum.

Analytikeren observerte et kjent mønster, der måneders lang konsolidering går foran plutselige rally.

Med meme-kryptovalutaer som vinner frem, ser PEPE ut til å være moden for enorme gevinster.

Spesielt overgikk PEPE i 2024, og ga over 1400 % årlige gevinster.

Mens den har tapt over 60 % i 1. kvartal 2025, antyder historiske oppsett om skarpe utbrudd, lik dens 230 % økning som førte til at PEPE nådde $0,00002597 14. november 2024.

Meme-tokenet handles til $0,000007418 med en mild økning på 0,85 % de siste 24 timene.

Pi Networks annonsenettverk åpnet for alle dApps

Pi Network har åpnet sitt annonsenettverk for alle økosystemlistede desentraliserte applikasjoner (dApps).

Modusen representerer et strategisk skritt mot å tjene penger på den mobile-første blokkjeden, som kan skilte med over 50 millioner pionerer over hele verden.

Annonsenettverket lar utviklere integrere annonser og tjene inntekter i PI-tokens.

Tidligere tillot prosjektet noen få dApps å utnytte annonsenettverket.

Imidlertid har den utvidet tilgangen til alle desentraliserte applikasjoner på plattformen, slik at utviklere kan tjene penger via annonser i appen.

Det samsvarer med Pi Networks mål om å berike Web3-økonomien gjennom smarttelefonbrukere.

Utviklere får tilgang til en massiv brukerbase med lukrative verktøy for inntektsgenerering, mens brukere nyter mer engasjerende applikasjoner med virkelige verktøy.

Dessuten vil pionerer glede seg over konkrete produktlanseringer. Teamet uttalte:

Dette øyeblikket markerer en milepæl i Pi-verktøyet på plattformnivå – en som forvandler den kollektive oppmerksomheten til Pis millioner av engasjerte pionerer til en håndgripelig, bærekraftig og inkluderende mekanisme for å støtte Pi App-økosystemet.

Overraskende nok stupte PI Coin midt i den bullish utviklingen.

Mens de fleste altcoins så korte gjenopprettinger de siste 24 timene, tapte Pi nesten 10 % på 24-timersdiagrammet for å handle til $0,6733.

I mellomtiden blinket digitale eiendeler tilbake i dag da den globale markedsverdien for kryptovaluta økte med 2 % de siste 24 timene til 2,77 billioner dollar.

Bitcoin handles over $85K, noe som antyder oppsideutbrudd til $90K.

Analytiker Michael van de Poppe forventer rally etter en $87K retest.

Bulls bør sørge for en avgjørende stenging over det psykologiske markedet på $90 000 for å støtte opptrender til nye ATH-er.