Amerikanske aksjer stiger tirsdag: Dow hopper 180 poeng, Nasdaq opp 0,4 %

Amerikanske aksjer handlet stort sett i grønt på tirsdag, og ønsket å forlenge sin to-dagers seiersrekke.

Dow Jones Industrial Average steg opp over 180 poeng, mens S&P 500 og Nasdaq Composite steg 0,4 prosent hver.

Cboe Volatility Index (VIX) falt tilbake under 30 etter å ha steget til rundt 60 forrige uke.

Inntjeningssesongen for bedrifter er satt til å intensivere denne uken, med nøkkelrapporter fra United Airlines og Netflix som fortsatt kommer.

Selv med selskaper som avslører kvartalstall, vil de faktiske økonomiske og operasjonelle implikasjonene av de omfattende handelstiltakene sannsynligvis ikke realiseres før senere på året.

Foreløpig forblir markedene i vente-og-se-modus.

Tarifftrusselen vedvarer fortsatt

Tirsdagens beskjedne markedsbevegelser fulgte en teknisk opptur på mandag, drevet av lettelser over tollfritak.

Veiledning fra US Customs and Border Protection bekreftet at elektronikk – inkludert smarttelefoner, datamaskiner og halvledere – ville bli skånet for umiddelbare gjensidige tariffer, noe som gir risikoaktiva rom for å gjenopprette.

Imidlertid indikerte uttalelser fra president Trump og handelsminister Howard Lutnick i helgen at disse utskjæringene kan være midlertidige, og holde markedene på kanten.

Til tross for sprett, forblir de tre store indeksene under vann i forhold til nivåene før Trumps tollkunngjøring 2. april.

Dow og Nasdaq er fortsatt ned over 3 %, mens S&P 500 har tapt mer enn 4 %, noe som understreker markedets kamp for å stabilisere seg i et volatilt, politikkdrevet miljø.

Inntjeningen driver oppgang i store bankaksjer

Bank of America hoppet 4 % etter å ha levert resultater for første kvartal som toppet analytikernes forventninger.

Banken rapporterte en økning på 11 % i overskuddet til 7,4 milliarder dollar, eller 90 cent per aksje, med en inntekt som steg 5,9 % til 27,51 milliarder dollar i kvartalet.

Resultatet ble drevet av en solid økning i netto renteinntekter, som nådde 14,6 milliarder dollar, og var så vidt over anslaget på 14,56 milliarder dollar fra StreetAccount.

Citigroup-aksjene steg også etter at banken la frem sterkere resultater enn ventet for første kvartal, drevet av robuste resultater i rente- og aksjehandelsdivisjonene.

Aksjen var opp rundt 2 % i tidlig handel.

Firmaet rapporterte en inntjening på 1,96 dollar per aksje på en omsetning på 21,50 milliarder dollar, som overgår Wall Street-estimatene.

amerikanske importpriser

Amerikanske importpriser falt i mars, og falt 0,1 % før utrullingen av president Trumps bredbaserte tariffer, rapporterte Bureau of Labor Statistics tirsdag.

Nedgangen var i stor grad drevet av en nedgang på 2,3 % i drivstoffprisene. Økonomer spurt av Dow Jones hadde ikke forventet noen endring.

På den andre siden av hovedboken var eksportprisene uendret for måneden etter en økning på 0,2 % i februar.