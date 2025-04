Canadas inflasjon avtar uventet til 2,3 % i mars

Canadas årlige inflasjonsrate falt til 2,3 % i mars, betydelig ned fra måneden før.

En mykere inflasjonslesing enn forventet økte beskjedent sannsynligheten for et rentekutt ved onsdagens politiske beslutning, selv om markedskonsensus fortsetter å lene seg mot en pause.

Lavere kostnader driver nedgangen i inflasjonen

I følge data fra Statistics Canada ble den overraskende nedgangen i inflasjonen hovedsakelig drevet av lavere bensin- og reisepriser.

På månedlig basis økte inflasjonen med bare 0,3 %.

Analytikere spurt av Reuters hadde spådd inflasjonsraten å holde seg på 2,6 % og på månedlig basis å stige med 0,6 %.

Fallet i bensinprisene var spesielt bemerkelsesverdig, og falt 1,6 % som et resultat av senking av råoljeprisene forårsaket av bekymringer for global økonomisk nedgang og virkningen av tariffer pålagt av amerikanske myndigheter.

En blanding av økonomiske indikatorer

Mens den generelle inflasjonsraten viser tegn til å avta, forblir kjerneinflasjonsberegningene overvåket nøye av Bank of Canada høye.

Doug Porter, sjeføkonom i BMO Capital Markets, understreket bankens vanskeligheter med å tyde disse motstridende signalene.

Porter ble sitert i rapporten og sa:

Ser (banken) i bakspeilet på fortsatt relativt klissete kjerneinflasjon, eller ser den frem til å vite at sentimentet mellom forbrukere og næringsliv har smuldret opp og at økonomien sannsynligvis vil svekkes i dette kvartalet? Det er en tøff samtale”

Videre indikerer økninger i mat- og drikkekostnadene, som økte med 3,2 % og 2,4 % på årsbasis, at enkelte sektorer fortsetter å møte prispress.

Disse økningene ble noe tilslørt av et fritak for omsetningsavgift som var gjeldende fra midten av desember til midten av februar, og understreket vanskeligheten med å fastslå ekte inflasjonstrender.

Mulige endringer i pengepolitikken

Mens Bank of Canada forbereder seg på å gi sin pengepolitiske beslutning, er finansmarkedene på kant.

Oddsen for et rentekutt har økt litt, men den generelle stemningen er fortsatt skjev mot rentesyklusen for å forbli på vent.

Etter utgivelsen av dataene reduserte valutamarkedene sine forventninger om en pause i rentekuttsyklusen, med odds som falt til omtrent 52 % fra 60 % før utgivelsen.

USAs president Donald Trumps tollsatser på kanadiske varer har også skapt usikkerhet i økonomien.

Disse faktorene påvirker både forbrukerpriser og økonomisk utvikling, noe som gjør det utfordrende for sentralbanker å ta beslutninger.

Navigere i det komplekse økonomiske terrenget

Mens Canada sliter med dagens økonomiske dynamikk, gir fallet i inflasjonen et stråle av håp for forbrukerne samtidig som det vekker alvorlige bekymringer for fremtidig pengepolitikk.

Bank of Canada står overfor den vanskelige oppgaven å balansere disse faktorene: å navigere mellom vedvarende kjerneinflasjon og en svakere økonomi.

Med den globale etterspørselen usikker og forverret av handelsspenninger, må myndighetene trå forsiktig for å sikre at eventuelle renteøkninger fremmer økonomisk stabilitet samtidig som inflasjonspress unngås.