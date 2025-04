Disney og BAC kan snart danne et dødskors: her er grunnen til at du ikke bør selge begge

Amerikanske aksjer har tatt tilbake noe av det tapte terrenget de siste sesjonene etter at president Trump gikk med på en 90-dagers pause på nesten alle sine gjensidige tariffer, bortsett fra de mot Kina.

Men det er fortsatt navn, selv i storkapitalområdet, som er på nippet til å danne et “dødskors” når de skrives, noe som indikerer potensiale for betydelige ytterligere ulemper fremover.

Disse inkluderer Walt Disney Co (NYSE: DIS) og Bank of America Corp (NYSE: BAC). Men betyr det at du bør trekke deg ut av begge umiddelbart? La oss utforske!

Her er grunnen til at du ikke bør selge Disney-aksjer

Disney er for øyeblikket nede med mer enn 25 % sammenlignet med det høyeste hittil i år.

Likevel, det utviklende “dødskorset”, som er når en aksjes 50-dagers MA krysser under sin langsiktige 200-dagers MA, signaliserer at DIS kan synke ytterligere i de kommende ukene.

Den fryktede tekniske indikatoren som typisk signaliserer svekket momentum og potensial for fortsatt aksjekursfall, klarer imidlertid ikke å rokke seg, Laurent Yoon, en Bernstein-analytiker.

I forrige uke gjentok Yoon sin «outperform»-vurdering på Disney-aksjen, og la til at det er en «kompleks historie med konstant bevegelige deler – lineær/sport, parker og streaming – hver med betydelig tyngdekraft og kompleksitet.»

Bernsteins kursmål på $120 antyder at investorer bør laste opp DIS-aksjer på dagens nivå.

Så, selv om dødskorset materialiserer seg og aksjen faller ytterligere, kan investorer koste gjennomsnittlig posisjonene sine, og gradvis bygge en solid, langsiktig eierandel i Disney til mer gunstige verdier.

Legg merke til at Disney-aksjer for øyeblikket også gir en utbytteavkastning på 1,18 %, noe som gjør dem desto mer attraktive å eie på dagens nivå.

Her er grunnen til at du ikke bør selge BAC-aksjer

Bank of America er en annen aksje som snart kan se sin 50-dagers MA synke under sin 200-dagers MA, og trykke det som er bredt kjent som det bearish “dødskorset”.

Det nye dødskorset er sikkert bekymringsfullt for investorer, gitt BAC, omtrent som Disney-aksjen, allerede er ned rundt 25 % sammenlignet med det høyeste hittil i år i begynnelsen av februar.

Morgan Stanley-analytiker Betsy Graseck anbefaler imidlertid å avvise slik frykt og kjøpe Bank of America-aksjer på dagens nivå.

Tidligere i april oppgraderte Graseck BAC-aksjer til “overvekt”, med henvisning til attraktiv verdivurdering.

Hun erkjente bekymringer om Fed-rentekuttene og endringer i avkastningskurven som potensielt kan påvirke Bank of Americas netto rentemargin, men fortsetter å se oppside i denne beregningen på lang sikt.

Morgan Stanley har for øyeblikket et kursmål på $56 på bankaksjen, noe som gir en oppside på mer enn 50 % fra dagens nivå.

Bank of America-aksjer betaler for tiden en enda mer lukrativ utbytteavkastning på 2,84 % ved skriving, noe som gjør dem spesielt godt egnet for de som er interessert i å etablere en ny kilde til passiv inntekt midt i fortsatt bredere markedsvolatilitet.