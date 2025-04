Europeiske aksjemarkeder navigerte en komplisert sesjon på tirsdag, og steg høyere da investorer veide foreløpig optimisme over amerikansk handelspolitikk mot angående tegn på svakhet i luksusvaresektoren, fremhevet av en betydelig nedgang i LVMH-aksjer.

Dagen reflekterte den pågående push-and-pull mellom håp om tolllettelser og de konkrete økonomiske konsekvensene av eksisterende handelsspenninger.

Bilsektoren akselererer på forhåpninger om tolllettelser

En nøkkeldriver for den forsiktige optimismen var bilindustrien.

Stoxx Europe 600 Autos & Parts-indeksen steg med 2,5 %, og førte til sektorvise gevinster over hele kontinentet.

Denne samlingen fulgte kommentarer fra USAs president Donald Trump som indikerte at han vurderte modifikasjoner av 25%-tollsatsene som for tiden er pålagt utenlandsk bil- og bildelerimport fra viktige handelspartnere som Mexico og Canada, så vel som andre land.

Denne antydningen av potensiell lettelse ga et betydelig løft for bilprodusenter og leverandører.

Som gjenspeiler dette positive sentimentet, steg Tysklands DAX-indeks 1,3 % og Storbritannias FTSE 100 steg 0,7 % midt på formiddagen (07:15 GMT).

Den bredere pan-europeiske STOXX 600-indeksen klarte også en økning på 0,7 % (til 0,6 % oppover fra 0706 GMT). Aksjeindeksene i Spania viste også respektable oppganger.

Luksus mister glans: LVMH-nedgang veier tungt

Imidlertid ble gevinstene dempet, spesielt i Frankrike, hvor CAC 40-indeksen falt 0,1 % til 0,2 %.

Denne underprestasjonen ble i stor grad tilskrevet en kraftig nedgang på 7,1 % i aksjene til LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.

Verdens største luksuskonglomerat rapporterte om skuffende inntekter i første kvartal sent mandag, og avslørte at shoppere i USA hadde redusert utgifter til skjønnhetsprodukter og drinker, mens det avgjørende salgsmomentumet i Kina forble svakt.

LVMHs kamper sendte krusninger over high-end varesektoren.

Sammenligninger som Cartier-eier Richemont, Gucci-forelder Kering og Moncler registrerte alle tap, som falt mellom 2 % og 2,8 %, noe som understreker investorenes bekymringer om virkningen av global økonomisk usikkerhet og handelsfriksjon på luksusforbruk.

Mens fritaket for elektronikktoll som ble annonsert i helgen ga et innledende løft, og autotariffen antyder ekstra drivstoff, fortsetter betydelig usikkerhet å skygge over president Trumps bredere handelsagenda.

Federal Reserve-guvernør Christopher Waller antydet mandag at all inflasjon som stammer fra tariffer sannsynligvis ville være “forbigående”, og holde døren åpen for potensielle rentekutt.

Samtidig avslørte innleveringer mandag at Trump-administrasjonen aktivt fortsetter med nasjonale sikkerhetsundersøkelser av import av legemidler og halvledere, og signaliserer intensjon om å potensielt innføre toll på disse sektorene også.

Denne blandede meldingstjenesten holder bedrifter og investorer på kanten.

Øyne på Frankfurt: ECB og økonomiske data i fokus

Mot dette bakteppet venter markedsaktørene spent på den europeiske sentralbankens politiske beslutning på torsdag.

Et rentekutt på 25 basispunkter er allment forventet av markedene.

Politikere må imidlertid veie faktorer som begrenset inflasjon – fremhevet av franske data som bekrefter årlig KPI på 0,8 % i mars – mot fornyet økonomisk press fra handelsspenninger og en relativt sterkere euro.

For å legge til kompleksiteten, viste britiske arbeidsmarkedsdata utgitt tirsdag at arbeidsledigheten holdt seg stabil på 4,4 % i februar, men lønnsveksten (eksklusive bonuser) tikket litt høyere til 5,9 % årlig i de tre månedene frem til februar.

Dette vedvarende lønnspresset er en nøkkelmåling for Bank of England når den vurderer banen for potensielle fremtidige rentekutt.

Bedriftsstrømmer: Ericsson stiger, BESI økt

Utover de store makrotemaene, flyttet også individuelle bedriftsnyheter markedene. Den svenske produsenten av telekomutstyr, Ericsson, steg med 6,9 % etter å ha rapportert kjerneinntekter for første kvartal som betraktelig slo forventningene.

Det nederlandske firmaet BE Semiconductor Industries (BESI) steg med 7,1 % etter nyheten om at USA-baserte Applied Materials hadde kjøpt en eierandel på 9 %.

Andre steder kom positive resultater fra den franske reklamegruppen Publicis Groupe (EPA:PUBP) og Nivea-eier Beiersdorf (ETR:BEIG).

Crude klatrer forsiktig

I råvaremarkedene steg oljeprisene høyere, og fant støtte fra den tentative optimismen rundt potensielle amerikanske tollfritak og data som viser en oppgang i Kinas råoljeimport i mars.

Fra 03:15 ET steg Brent-oljefutures med 0,6 % til $65,29 per fat, mens amerikanske WTI-oljefutures økte med 0,7 % til $61,97.

Samlet sett presenterte europeiske markeder et bilde av forsiktige gevinster, støttet av sektorspesifikke tollforhåpninger, men holdt tilbake av svakhet i luksus og den vedvarende tåken av usikkerhet rundt global handelspolitikk.