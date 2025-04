HPE-aksjer stiger etter at Elliott Investment angivelig bygger opp $1,5 milliarder dollar

Elliott Investment Management har i det stille bygget opp en eierandel verdt mer enn 1,5 milliarder dollar i HewlettPackard Enterprise Co. (HPE), og har blitt en av nettverks- og programvareselskapets topp fem aksjonærer, ifølge en Bloomberg-rapport som siterer folk som er kjent med saken.

Det aktivistiske hedgefondet, kjent for sine aggressive aksjonærkampanjer i teknologisektoren, forventes å presse på for endringer for å øke aksjonærverdien ved HPE, selv om dets eksakte krav ennå ikke er kjent, heter det i rapporten.

Både Elliott og HPE nektet å kommentere utviklingen.

Flyttingen fikk HPE-aksjene til å stige med så mye som 8,8 % i tidlig handel på tirsdag før oppgangen ble redusert. I skrivende stund var den opp med ca 4,6 %.

Til tross for økningen er aksjen nede med mer enn 30 % hittil i år, noe som reflekterer pågående investorbekymringer om selskapets retning og lønnsomhet.

AI-bom gjør at HPE henger etter

Selv om bølgen av kunstig intelligens har drevet sterk etterspørsel etter servere og nettverksmaskinvare, har HPE slitt med å utnytte momentumet sammenlignet med jevnaldrende som Dell Technologies.

I mars advarte selskapet om betydelig lavere fortjeneste for året, med henvisning til tariffeffekter, tynne servermarginer og interne driftsproblemer.

Den gang kunngjorde den også planer om å kutte 3000 arbeidsplasser.

Analytikere har vært kritiske. Woo Jin Ho fra Bloomberg Intelligence sa at selskapets veiledning pekte på «meningsfull ineffektivitet», mens Deutsche Bank kalte HPEs resultat i første kvartal «skuffende».

Til tross for at de opererer under vilkårene i avtalen mellom USA og Mexico (USMCA), som letter noen tariffbyrder, fortsetter selskapet å møte lønnsomhetsmotvind.

Elliotts merittliste for å oppnå snuoperasjoner

Elliott har et etablert rykte i teknologibransjen, etter å ha lykkes med å agitere for endring i firmaer som Salesforce, SAP og Citrix.

Spesielt ble Citrix tatt privat i en avtale på 13 milliarder dollar ledet av Elliott og Vista Equity Partners i 2022.

Hos Salesforce presset hedgefondet gjennom vekstplaner som hjalp selskapet med å unngå en proxy-kamp. SAP erstattet administrerende direktør innen seks måneder etter at Elliotts engasjement ble offentlig.

Firmaet hadde også en langvarig eierandel i Dell, som siden har overgått HPE dramatisk.

Dell-aksjene har steget nesten 300 % siden de kom tilbake til offentlige markeder i 2018.

Fokus skifter til Juniper-avtale og ledelse

HPE, som ble skilt ut fra HP Inc. i 2015, styres for tiden av Antonio Neri.

Under hans ledelse har selskapet vært en aktiv oppkjøper. Nøkkelkjøp inkluderer Nimble Storage i 2017 og Cray Inc. i 2019.

Den største avtalen til dags dato – et oppkjøp på 14 milliarder dollar av Juniper Networks annonsert tidligere i år – har truffet regulatoriske veisperringer.

Det amerikanske justisdepartementet har anlagt et søksmål for å blokkere fusjonen på grunnlag av antitrust, noe som skaper usikkerhet om transaksjonens fremtid.

En rettssak er berammet til juli. Avtalen har strategisk betydning ettersom den vil styrke HPEs nettverksvirksomhet betydelig, samtidig som etterspørselen etter AI-relatert infrastruktur øker.

Med Elliotts engasjement øker spekulasjonene om at store operasjonelle endringer eller lederendring kan være i horisonten.

Fondet har tidligere lyktes med å omforme selskapsstyrer og til og med tvinge ut toppledere, som man ser hos Crown Castle og Johnson Controls.

Foreløpig virker investorer optimistiske om Elliotts inntreden, i håp om at det kan gjenopplive vekst og disiplin hos den underpresterende bedriftsgiganten.