IOTA har registrert en prisøkning på 6 % den siste uken, men skriver ut et potensielt bearish flip-mønster som kan få prisen til å falle kraftig.

Denne prisprediksjonen for IOTA stemmer overens med den generelle markedssvakheten, der store kryptovalutaer handles nær viktige støtte- eller motstandsnivåer.

Spesielt forblir gevinster for risikoaktiva temperert med vedvarende tariffusikkerhet, et faktum som investorer er i live til og hvorfor det er bemerkelsesverdig fortjenestetaking for toppvinnere over hele markedet.

IOTA pris i dag

Prisen på de fleste toppmynter, inkludert Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) og Solana (SOL), svever bare i det grønne.

Noen mynter har betydelige økninger. Nytt salgspress i futuresmarkedet antyder imidlertid at prisene kan falle for å støtte, sannsynligvis $80k for BTC.

IOTAs pris i dag, med gevinster på under 1 % de siste 24 timene, indikerer en potensiell reversering dersom kjøpere ikke klarer å ta kontroll.

Altcoinen handles nær $0,16, opp mindre enn 1% de siste 24 timene. Imidlertid skisserer altcoinen et synkende trekantmønster – et advarselsskilt for okser.

Dette nivået er sentralt; et fall under kan oppmuntre bjørnene til å drive prisene mot $0,13, med ytterligere nedgang som potensielt kan teste territorium under $0,10.

IOTA-pris: signaliserer derivatmarkedet problemer?

Det bredere kryptomarkedet gjenspeiler lignende forsiktighet, med salgspress på futuresmarkedet som antyder en retrett.

På samme måte er IOTAs kamp knyttet til dynamikk i derivatmarkedet.

Finansieringsrenter, som balanserer futureskontraktpriser med spotpriser gjennom betalinger mellom kjøpere og selgere, flørter med negativt territorium.

En negativ finansieringsrate signaliserer økende bearish sentiment blant tradere, som ofte varsler prisfall.

Til dette har IOTAs åpne interesse stagnert siden tidlig i år. Det gjenspeiler avtagende entusiasme blant handlende med belåning.

Flat åpen rente sammen med synkende finansieringsrenter tegner et dystert bilde – en utvidet nedtrend kan materialisere seg hvis disse trendene vedvarer.

Kartutsikter for IOTA

På listene skjærer IOTA ut en synkende trekant. Dette kan akselerere nedtrenden, med støttenivået på $0,14 kritisk.

IOTA chart by TradingView

Hvis okser klarer å holde seg over, kan de avverge en brattere nedgang.

En pause under risikerer imidlertid et raskt fall til $0,13 eller lavere. Nedgang er også sannsynlig gitt Relative Strength Index (RSI). Metrikken ligger for øyeblikket under det nøytrale merket, og antyder svakhet.

I mellomtiden trender den stokastiske oscillatoren, selv om den er over middelnivået, nedover, noe som understreker en subtil oppbygging av bearish press.

Disse indikatorene antyder at IOTAs bane på kort sikt kan være steinete med mindre bullish katalysatorer dukker opp.