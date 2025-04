Kan JUP-okser forsvare $0,38 når Jupiter DEX lanserer en proffplattform?

Den Solana-baserte desentraliserte børsen Jupiter har lansert sin Pro-plattform, noe som vekker nysgjerrighet om dens innvirkning på prisen på det opprinnelige JUP-tokenet.

JUP, som for tiden handles til $0,3796, har konsolidert seg etter nylig volatilitet, med okser som holder fast på $0,3811 støttesonen.

Spesielt kommer Jupiters nye plattform når DEXs handelsvolum overgår Ethereums, noe som signaliserer robust økosystemvekst.

Investorer stiller nå spørsmål ved om denne oppgraderingen kan presse JUP forbi nøkkelmotstanden eller om konsolideringen vil vedvare.

Den nylig lanserte Jupiter Pro-plattformen

Den nylig lanserte Jupiter Pro-plattformen, kalt Jupiter Pro, introduserer verktøy designet for å forbedre handelseffektiviteten og tiltrekke brukere.

Den nye plattformen har en Quick Buy-funksjon som tillater umiddelbare handler med et standardbeløp, og effektiviserer prosessen for detaljinvestorer.

Den har også MEV-beskyttelse, som sikrer mer rettferdig handel ved å beskytte brukere mot ondsinnet ombestilling av transaksjoner.

I tillegg reduseres gassavgiftene med 10 ganger, noe som gjør hyppige handler rimeligere sammenlignet med på Ethereum-baserte plattformer.

Videre gir plattformens redesignede token-terminal avanserte analyser for Solana -mynter, og tradere kan veksle mellom SOL og USDC som standardvaluta, noe som gir fleksibilitet.

Plattformen introduserer også nye momentummålinger som Netto Buy Volume og Net Buyers som gir innsikt i markedstrender.

Ifølge entusiaster kan disse oppgraderingene drive høyere handelsaktivitet, og potensielt øke etterspørselen etter JUP.

I tillegg forsterker Jupiters rolle som likviditetsaggregator appellen.

Ved å trekke likviditet fra 29 protokoller, inkludert Orca og Raydium, sikrer det overlegen prising.

Denne aggregeringen er hovedbidragsyteren til 24-timers handelsvolumet på 2,509 milliarder dollar, noe som førte til at det overgikk Ethereums handelsvolum på 1,895 milliarder dollar.

Høyere volumer korrelerer historisk med symbolsk prisstigning, som sett i januar 2024 da JUP nådde et daglig volum på 1,39 milliarder dollar.

Vedvarende vekst kan presse motstandsnivået på $0,4102.

Innvirkning på Jupiter-tokenprisen

Til tross for disse fremskritt, er JUPs prishandling fortsatt forsiktig da den konsoliderer seg nær $0,3811, med lav volatilitet som antyder akkumulering.

Teknisk analyse avslører en støttesone på $0,3504-$0,3811 og et motstandsnivå på $0,4102.

Et utbrudd over $0,4102 med volumbekreftelse kan utløse et rally. Omvendt risikerer et fall under $0,3595 å teste lavere støtter, noe som kompliserer den bullish saken.

Relative Strength Index (RSI) på det daglige diagrammet ligger for tiden på 40,65, opp fra det oversolgte området, noe som indikerer at tokenet kan være på en bullish reversering.

Jupiter price chart by TradingView

MACD-konvergensen er også på -0,05157567, noe som peker på et falmende bearish momentum.

Spesielt er disse tekniske på linje med et marked som venter på en katalysator, som Pro-plattformen kan gi.

Til syvende og sist avhenger Jupiter Pros innvirkning på brukeradopsjon og markedsrespons.

Hvis Pro-plattformen gir volumtopper, kan okser målrette seg mot $0,4290, forutsatt at den umiddelbare motstanden ved $0,4102 bryter.

Men hvis plattformen ikke klarer å velge, kan JUP slite med å opprettholde det bullish momentumet og sannsynligvis se en tilbakegang til støtten på $0,3595 eller lavere.