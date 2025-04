Netflix kan mislykkes i å oppnå markedsverdi på 1 billion dollar: her er grunnen

Netflix (NASDAQ: NFLX) øker denne morgenen etter rapporter om at strømmegiganten ønsker å doble inntektene og tredoble driftsinntektene innen utgangen av dette tiåret.

I følge WSJ-rapporten ønsker massemediene også å nå en markedsverdi på 1 billion dollar innen 2030.

Selv om ledelsens engasjement er beundringsverdig, er veien til å nå disse pompøse målene brolagt med usikkerhet.

Flere utfordringer kan hindre NFLXs evne til å faktisk innfri disse løftene i løpet av de neste fem til seks årene.

NFLX må håndtere konkurranse og metning

Copy link to section

Netflix blir ofte utpekt som vinneren av strømmekrigene.

Imidlertid fortsetter den å møte ganske intens konkurranse fra slike som Disney+, HBO Max og Amazon Prime Video.

Ettersom konkurrentene fortsetter å utvide innholdsbibliotekene sine og nå et bredere sett med publikum, kan NFLX finne det stadig mer utfordrende å øke abonnentbasen og markedsandelen fremover.

Det som også er verdt å nevne er at Netflix allerede er enormt penetrert i modne markeder som USA og Europa.

For ytterligere betydelig vekst vil det Nasdaq-noterte firmaet sannsynligvis måtte stole mer på internasjonale markeder, som kommer med sine egne utfordringer, for eksempel lavere gjennomsnittlig inntekt per bruker (ARPU).

Å ekspandere til internasjonale markeder som India og Brasil kan også utsette NFLX for regulatoriske hindringer, sensurproblemer og geopolitiske spenninger – alt dette kan tynge på vekstplanene.

Netflix har en dyr forretningsmodell

Copy link to section

Netflix har vært enormt fokusert på å produsere originalt innhold for å opprettholde ledelsen i strømmeområdet.

Det er en strategi som er superimponerende, om enn like dyr.

Med økende konkurranse i strømmesektoren, vil Netflixs evne til å holde sin lederposisjon i enda større grad avhenge av kapasiteten til å levere særegent, originalt innhold.

Men med mer penger som potensielt går til innholdsproduksjon i årene fremover, vil Netflixs streben etter å tredoble driftsinntektene innen slutten av dette tiåret måtte skyves til bakgrunnen.

Investorer bør også merke seg at NFLX kan ha vært vellykket med sin annonsering, men at det ikke desto mindre er en virksomhet som har en tendens til å være superfølsom for økonomiske nedgangstider.

Netflix-aksjen handles allerede til en premie

Copy link to section

Til slutt kan verdsettelsesbekymringer også stå i veien for Netflixs ambisjon om å bli medlem av trillion-dollarklubben.

Pris-til-inntektsmultipelen på aksjer til strømmegiganten ligger for tiden på litt under 50. Til sammenligning er gjennomsnittlig P/E-ratio for bransjen for øvrig bare rundt 25.

For at NFLX skal bli en gigant på 1 billion dollar, må den vokse med en sammensatt årlig rate på rundt 21 % frem til 2030, mot en kraftig lavere estimert CAGR på bare 4,0 % for medie- og underholdningsindustrien for øvrig.

Det er en del av grunnen til at analytikere hos Loop Capital er overbevist om at mye av de gode nyhetene allerede er bakt inn i Netflix-aksjen til rundt 970 dollar. Deres 12-måneders prismål for NFLX er for øyeblikket bare $1000.