Singapore har offisielt gått inn i valgsesongen da president Tharman Shanmugaratnam oppløste parlamentet tirsdag, etter råd fra statsminister Lawrence Wong.

Flyttingen setter scenen for bystatens 14. stortingsvalg siden de ble uavhengig i 1965. Nominasjonsdagen er planlagt til 23. april, hvoretter kandidatene vil starte ni dager med valgkamp.

En avkjølingsdag vil gå foran valgdatoen, som forventes å bli annonsert om kort tid av valglederen.

Dette valget markerer et sentralt øyeblikk for Singapores politiske landskap. Det vil være det første stortingsvalget ledet av statsminister Wong, som etterfulgte Lee Hsien Loong i mai 2024.

Det kommer også ettersom den globale økonomien møter økende motvind, inkludert inflasjon, handelsspenninger og innenlandske bekymringer om jobber og levekostnadene.

Wongs debutvalg som statsminister

Lawrence Wong tok over som Singapores fjerde statsminister i mai etter at Lee Hsien Loong trakk seg etter to tiår ved roret.

Wong’s People’s Action Party (PAP) har styrt Singapore kontinuerlig siden uavhengigheten, og forventes å bestride alle 97 parlamentariske seter.

Wongs ledelse vil nå møte sin første valgprøve. Resultatet kan avgjøre om PAP opprettholder sitt superflertall eller kjemper med en sterkere opposisjons tilstedeværelse i parlamentet.

Administrasjonen hans har så langt fokusert på å håndtere inflasjon, øke sosial beskyttelse og diversifisere handelspartnerskap som svar på globale endringer.

I en ministererklæring levert 8. april uttrykte Wong bekymring over nye amerikanske tollsatser. “Vi er veldig skuffet over det amerikanske utspillet, spesielt med tanke på det dype og langvarige vennskapet mellom våre to land,” sa han.

Bemerkningene gjenspeiler økende uro i regionen ettersom Donald Trumps administrasjon intensiverer sin proteksjonistiske handelsagenda.

Økonomisk bakteppe

Stortingsvalget kommer også midt i et svekket økonomisk bakteppe. Mandag flyttet Singapores sentralbank for å lempe pengepolitikken for andre gang på rad, noe som signaliserte bekymring for stoppende vekst.

Myndighetene nevnte den økende sannsynligheten for null BNP-vekst i 2025 etter en svakere enn forventet ekspansjon på 3,8 % i første kvartal.

Monetary Authority of Singapore (MAS) siterte ekstern usikkerhet og svak global etterspørsel som hovedårsaker til politikkskiftet. Kjerneinflasjonen er fortsatt høy, men ventes å avta i andre halvår.

Singapores eksportavhengige økonomi er spesielt følsom for globale forstyrrelser, inkludert tariffsjokk og rekonfigurasjoner av forsyningskjeden.

Wongs administrasjon har svart med å forsterke sosiale sikkerhetsnett og utvide lønnsstøtten for utvalgte sektorer. Imidlertid er disse tiltakene kanskje ikke nok til å lette velgernes angst for de økende levekostnadene og jobbsikkerheten.

Sentrale velgerbekymringer i et skiftende landskap

En undersøkelse fra januar rapportert av CNA indikerte at singaporeanere er stadig mer bekymret for daglige økonomiske problemer. Levekostnader, jobbtilgjengelighet og inntektssikkerhet ble sitert som toppprioriteringer for velgerne.

Samtidig er det en økende politisk bevissthet blant yngre velgere. Opposisjonspartier, inkludert Arbeiderpartiet og Progress Singapore Party, forventes å stille med kandidater i de fleste valgkretser.

Dette kan teste PAPs tradisjonelle dominans, spesielt i urbane distrikter der svingstemmer har større vekt.

Kampanjeperioden vil bli fulgt nøye både innenlands og internasjonalt. Investorer og regionale partnere vil vurdere hvordan Singapores nye lederskap håndterer politisk kontinuitet, utenriksrelasjoner og økonomisk oppgang.

Global kontekst

Det geopolitiske bakteppet gir ytterligere kompleksitet til det kommende valget. Donald Trumps pågående tolloffensiv rasler handelsavhengige økonomier over hele Asia.

Mens Singapore lenge har hatt nære bånd med USA, har friksjonen økt under Trumps administrasjon.

Nye tariffer rettet mot både allierte og motstandere truer med å forstyrre etablerte handelsruter. Singapore, som et knutepunkt for reeksport og global finans, er spesielt utsatt for slike sjokk.

Landets avhengighet av ekstern etterspørsel betyr at opprettholdelse av stabile internasjonale relasjoner er avgjørende. Statsminister Wongs tilnærming til diplomati, så vel som hans økonomiske politikkblanding, vil bli gransket under kampanjen og utover.