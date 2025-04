Vil Pfizer henvende seg til Viking Therapeutics med et utkjøpsforslag?

Investorer løper inn i Viking Therapeutics (NASDAQ: VKTX) denne uken etter at en hendelse med medikamentindusert leverskade presset Pfizer (NYSE: PFE) til å avslutte utviklingen av sin vekttappille.

Vikings aksjekurs har steget % de siste øktene på grunn av spekulasjoner om at PFE nå vil ty til et oppkjøp for å utvide sitt fotavtrykk i vektreduksjonsområdet.

Viking Therapeutics tester for tiden et oralt så vel som et injiserbart GLP-1-legemiddel.

I tillegg har aksjen gått ned nesten 50 % i år, noe som gjør den enda mer attraktiv som et potensielt overtakelsesmål.

Det er imidlertid flere grunner til at Pfizer fortsatt kan bestemme seg for et VKTX-kjøp.

Pfizer har andre eiendeler for å trenge inn i vekttapsmarkedet

Danugliprons fiasko har avsporet Pfizers umiddelbare inntreden i det konkurranseutsatte vekttapsmarkedet.

Imidlertid har selskapet fortsatt to andre kandidater i klinisk utvikling.

En av dem, PF-07976016, er et annet daglig medikament mot fedme, selv om det virker via en markant annen mekanisme enn danuglipron.

Danuglipron etterlignet GLP-1-hormonet for å hjelpe forsøksdeltakerne med å miste overflødig kroppsvekt. Imidlertid blokkerer firmaets PF-07976016 GIP-reseptoren i stedet for å levere det samme resultatet.

Så det er troverdig at Pfizer vil foretrekke å fokusere på testing og utvikling av sine egne eiendeler for å trenge inn i anti-fedme-markedet i stedet for å bruke milliarder på et oppkjøp.

Pfizer har ikke nok tørt pulver til å kjøpe VKTX

Pfizer kan velge å ikke kjøpe Viking Therapeutics for umiddelbar eksponering mot det raskt voksende markedet for vekttapsmedisiner, også på grunn av økonomiske begrensninger.

Det multinasjonale har vært på kjøpet siden COVID-pandemien.

Mens oppkjøpene på flere milliarder dollar de siste årene har utvidet porteføljen, har de også belemret selskapet med betydelig gjeld.

PFE har for øyeblikket ildkraft ved fusjoner og oppkjøp (M&A) på anslagsvis bare 10-15 milliarder dollar, noe som gjør det stadig vanskeligere for det å vurdere en storstilt oppkjøp som VKTX i 2025.

Til slutt er Vikings vekttapsmedisiner for tiden i fase 2-studier, noe som betyr at klinisk risiko gjenstår.

Hvis Pfizer skulle bruke milliarder på et oppkjøp, ville det sannsynligvis foretrekke eiendeler i senere stadium eller alternative strategier for fedmemedisin i stedet for å ta på seg VKTXs utviklingsusikkerhet.

Er Pfizer-aksjen verdt å kjøpe i 2025?

Mens danuglipron-fiaskoen er et stort tilbakeslag for Pfizers forpliktelse til å gå inn i vekttapsmarkedet, anbefaler Wall Street fortsatt å laste opp på det på dagens nivå.

Konsensusvurderingen på PFE-aksjer er for tiden “overvekt”.

Analytikere har et gjennomsnittlig kursmål på $29,41 på den farmasøytiske aksjen, noe som tilsvarer en oppside på omtrent 35 % fra dagens nivå.

I tillegg tilbyr Pfizer-aksjen et spesielt høyt utbytteavkastning på 7,78 %, noe som gjør det til et attraktivt alternativ for investorer som søker passiv inntekt, spesielt med resesjonsrisiko i horisonten.