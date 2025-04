En bølge av forsiktighet skyllet over de asiatiske finansmarkedene onsdag, og trakk store indekser lavere da investorer kjempet med vedvarende bekymringer over amerikanske handelstoller og posisjonerte seg foran viktige økonomiske data fra Kina.

Den dempet handel fulgte en negativ ledelse fra Wall Street over natten.

I Japan falt referanseindeksen Nikkei 225 0,3 %, mens det bredere Topix falt marginale 0,05 %. Sør-koreanske markeder følte også presset, med Kospi som falt 0,2% og Kosdaq tapte 0,18%.

Futures kontrakter for Hong Kongs Hang Seng-indeks pekte mot en tilsvarende svakere åpning, noe som forsterket den nølende stemningen i hele regionen.

Søkelys på Kina: økonomiske data ventet

Hovedfokuset for investorer under den asiatiske sesjonen er utgivelsen av Kinas økonomiske nøkkelindikatorer senere på dagen, spesielt tallene for bruttonasjonalproduktet (BNP) for første kvartal.

Disse tallene blir sett på som en viktig måler for helsen til verdens nest største økonomi midt i det komplekse globale handelsmiljøet.

En Reuters-undersøkelse blant økonomer forventer en år-til-år-økning på 5,1 % for 1. kvartal, noe som representerer en liten moderering fra veksten på 5,4 % registrert i forrige kvartal.

Ved siden av BNP vil Kina også avsløre viktige data om industriproduksjon, detaljsalg og arbeidsledighetsraten, og gi et mer omfattende øyeblikksbilde av landets økonomiske bane.

Wall Streets dvelende tariffangst

Den forsiktige tonen i Asia speilet direkte utviklingen på Wall Street tirsdag, der amerikanske aksjemarkeder endte lavere.

Mens positive inntjeningsrapporter fra flere store banker ga en viss underliggende støtte, veide vedvarende usikkerhet rundt amerikansk tollpolitikk til slutt sentimentet.

Dow Jones Industrial Average avsluttet økten ned 155,83 poeng, eller 0,38 %, til 40 368,96.

S&P 500 falt 9,34 poeng, eller 0,17 %, til 5 396,63, og teknologitunge Nasdaq Composite registrerte en mindre nedgang, og avsluttet 8,32 poeng, eller 0,05 %, lavere til 16 823,17.

Til tross for indeksfall, var markedsbredden på Wall Street ikke jevnt negativ.

I følge Reuters-data var fremskrittsutstedelser flere enn fallende med et 1,29-til-1-forhold på NYSE og med et 1,2-til-1-forhold på Nasdaq, noe som tyder på en viss motstandskraft under overflaten, selv om tariffproblemer begrenset de samlede gevinstene.

Det ble registrert 49 nye topper og 67 nye nedturer på NYSE.

Som gjenspeiler den bredere regionale svakheten og negative globale signaler, forventes det indiske aksjemarkedet å åpne på en mykere tone på onsdag.

Tidlige indikatorer, spesielt trender observert på Gift Nifty-plattformen, pekte mot en lavere start for de innenlandske referanseindeksene, Sensex og Nifty 50.

Gift Nifty handlet rundt 23 286-nivået, noe som representerer en rabatt på omtrent 54 poeng sammenlignet med forrige avslutning av Nifty-futures, noe som signaliserer investorforsiktighet som strekker seg til det indiske aksjemarkedet.