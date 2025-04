Athens Exchange Group fullfører teknisk design av onchain ordrebok på Sui

Athens Exchange Group, Hellas’ nasjonale børs, har fullført utformingen av sin nullkunnskapsdrevne pengeinnsamlingsplattform som skal gå live på Sui-blokkjeden.

Sui Foundation kunngjorde utviklingen i et blogginnlegg 16. april, og bemerket partnerskapet mellom Athens Exchange Group og Mysten Labs.

Fullføringen av teknisk design er en milepæl for finans i den virkelige verden, bemerket Sui da teamet hyllet ATHEX da børsen er satt til å bli den første som tilbyr en fullstendig ordrebok i kjeden.

En ZK-drevet ordrebok på Sui

Spesielt følger den siste utviklingen et tidligere samarbeid mellom Mysten Labs og ATHEX.

I partnerskapet som ble annonsert i mars 2024, sa Athens Exchange Group og Mysten Labs at de var ute etter å bygge en ZK-drevet innsamlingsplattform med ATHEXs Electronic Book Building som kjerneproduktet.

EBB vil utnytte Suis blokkjede for å introdusere smarte kontraktsdrevne fordeler til sine kunder.

Spesifikt ser ATHEX og Mysten Labs på en ZKP-mekanisme som gjør at EBBs budprosess kan integrere konfidensielle bud. Nøkkelaspektene ved dette er personvern og sikkerhet, åpenhet og revisjonsevne.

“Vi er glade for å ta dette viktige skrittet mot å utnytte banebrytende blokkjede- og kryptografisk teknologi for å skape et forbedret kapitalinnhentingsprodukt basert på EBB,” sa Nikos Porfyris, Chief Operating Officer i Athens Exchange Group. “Ved å integrere bevis med null kunnskap, tar vi sikte på å opprettholde de høyeste standardene for samsvar og dataintegritet samtidig som vi øker operasjonell effektivitet for alle markedsdeltakere.”

Partners eye proof of concept

ATHEX og Mysten Labs har jobbet med et proof of concept (PoC) for prosjektet, med en viktig milepæl som etableringen av en ordrebok i hele kjeden.

Den greske børsen ønsker å være den første til å bringe ordreboken på kjeden til Sui.

“Fokuset på personvernbevarende mekanismer, kombinert med Suis enestående hastighet og sikkerhet, vil gjøre oss i stand til å bygge en toppmoderne PoC som kan utvikle seg til en fullverdig onchain-ordrebok, og sette en ny standard for industrien,” sa Dr. Kostas Kryptos Chalkios, sjef for kryptograf og medgründer av My Labs.

I tillegg til eiendeler i den virkelige verden og tokenisering, finner Sui virkelig trekkraft på tvers av spill- og AI-agenter, blant andre segmenter av markedet.

Gaming på Sui inkluderer uformelle verdener og verdener i kjeden.

I mellomtiden har Web3-vekst et stort potensial med AI-agenter.

Sui blockchain gir mulighet for sanntidsanalyse og desentralisert lagring blant andre brukstilfeller som driver AI-innovasjon og -adopsjon.