BP er “absolutt et overtakelsesmål”, sier markedsekspert

BP PLCs (NYSE: BP) økte fokus på fornybar energi på bekostning av kjernevirksomheten innen olje og gass har resultert i en kraftig nedadgående trend i aksjekursen de siste 12 månedene.

Mens energigiganten allerede har forpliktet seg til å redusere utgifter til fornybar energi og tilbakestille fokuset på olje- og gasssegmentet i et forsøk på å gjenoppbygge investortilliten, har skaden på aksjekursen allerede gjort BP til en førsteklasses kandidat for en potensiell overtakelse.

“Visst er BP et potensielt overtakelsesmål – ingen tvil om det,” sa Maurizio Carulli, en Quilter Cheviot-analytiker, til CNBC i et nylig intervju.

BP-aksjen er for tiden ned mer enn 30 % sammenlignet med 52-ukers høyeste.

Kan Shell henvende seg til BP med et oppkjøpsforslag?

Copy link to section

Fortsatt svakhet i BP-aksjen har utløst spekulasjoner om at jevnaldrende Shell vil vurdere et oppkjøp for å utvide sitt fotavtrykk i de globale energimarkedene.

Ifølge Morningstars direktør for aksjeanalyse, Allen Good, vil en potensiell transaksjon mellom Shell og BP sannsynligvis være en fusjon i stedet for et direkte oppkjøp.

Imidlertid vil en potensiell avtale mellom de to sannsynligvis utløse konkurranseproblemer, hevdet Quilter Cheviots Carulli i sitt CNBC-intervju.

Uttalelsene hans kommer bare uker etter at aktivistinvestor Elliott Management annonserte en eierandel på 5,0 % i BP.

Chevron kan være en potensiell frier for BP

Copy link to section

En annen potensiell frier for BP kan være Chevron Corp med hovedkontor i Houston, spesielt siden skjebnen til Hess-avtalen på 53 milliarder dollar henger i en tynn tråd midt i juridisk usikkerhet.

Hvis det amerikanske firmaet ikke klarer å avslutte sin Hess-transaksjon, kan London-baserte BP tilby det et godt nok alternativ til å levere på sin forpliktelse til global ekspansjon.

En slik transaksjon vil sannsynligvis være fornuftig gitt at BP “er den mest USA-eksponerte av alle oljeselskaper, enda mer enn Exxon og Chevron,” bemerket Michele Della Vigna fra Goldman Sachs i et nylig CNBC-intervju.

BP genererer for tiden rundt 40 % av kontantene sine fra USA.

Er det verdt å investere i BP-aksjer i 2025?

Copy link to section

BP var en gang det mest berømte olje- og gasselskapet i Storbritannia.

I februar rapporterte det 1,169 milliarder dollar i underliggende erstatningskostnadsresultat for fjerde kvartal, som gikk glipp av ekspertenes prognose på 1,2 milliarder dollar og representerte en nedgang på 61 % på årsbasis.

På den tiden tilskrev BP sin skuffende bunnlinje til “svakere realiserte raffineringsmarginer, høyere innvirkning fra snuaktivitet, sesongmessig lavere kundevolum og drivstoffmarginer.”

Til tross for pågående svakhet har imidlertid ikke energiaksjen falt i unåde hos Wall Street-analytikere.

Konsensusvurderingen på BP-aksjer ligger fortsatt på “overvekt” med et gjennomsnittsmål på rundt $36, noe som indikerer en potensiell oppside på godt over 30 % herfra.

I tillegg betaler BP-aksjen for tiden en lukrativ utbytteavkastning på 6,90 % som holder det noe mer attraktivt å eie på dagens nivå.