Aksjene til den britiske forretningsforsyningsgruppen Bunzl falt kraftig onsdag etter at selskapet kuttet 2025-prognosen og stoppet programmet for tilbakekjøp av aksjer, med henvisning til svekket ytelse i den nordamerikanske divisjonen.

Aksjen falt 25,7 % – det bratteste fallet på én dag på mange år – og nådde sitt laveste nivå siden midten av 2020.

Det London-noterte firmaet, som leverer hverdagsprodukter som emballasje, rengjøringsmaterialer og personlig verneutstyr til bedrifter over hele Storbritannia, Europa og Nord-Amerika, sa at den reviderte prognosen utelukker enhver påvirkning fra potensielle amerikanske tariffer.

Disse tariffene har raslet globale markeder og økt frykten for en langvarig handelskrig, noe som har gjort selskapets videre veiledning enda mer usikker.

Bunzl forventer nå bare moderat inntektsvekst i 2025 ved konstante valutakurser, og forventer at konsernets driftsmargin vil synke litt under 8 %, ned fra 8,3 % i 2024.

Selskapet kunngjorde også at det stanser det tidligere uttalte programmet for tilbakekjøp av aksjer på 200 millioner pund for 2025 for resten av året.

Per nå er aksjer verdt omtrent 115 millioner pund allerede blitt kjøpt tilbake. Ledelsen sa at pausen reflekterer et behov for å prioritere finansiell fleksibilitet midt i økende kostnadspress.

Nordamerikansk motvind veier tungt

Copy link to section

Administrerende direktør Frank van Zanten erkjente at selskapets resultater i første kvartal hadde falt under forventningene.

“Jeg er skuffet over resultatene våre i første kvartal i dette utfordrende handelsmiljøet,” sa han.

Van Zanten la til at gruppen implementerer lederskapsendringer og kostnadsbesparende tiltak rettet mot å forbedre resultatene i sitt største forretningssegment, med fremgang som forventes å bli synlig innen 2026.

Bunzl rapporterte om inntektsmykhet i sin nordamerikanske virksomhet, som primært betjener dagligvare- og matservicekunder.

Selv om selskapet har hevet prisene på enkelte daglige varer som svar på inflasjonspresset, har ikke denne innsatsen fullt ut kompensert for svakere volumer, noe som har ført til strammere driftsmarginer.

Analytikere reviderer forventningene, stiller spørsmål ved vekstforutsetninger

Copy link to section

Etter kunngjøringen la Peel Hunt sine estimater under vurdering, med innledende vurderinger som peker på en mulig nedgradering på 10 % i resultat før skatt for 2025.

Analytikerne bemerket også at suspensjonen av tilbakekjøpet kan forverre prognosene for resultat per aksje litt.

Ryan Flight of Jefferies, som tidligere hadde advart investorer om begrenset oppsidepotensial, sa at konsensusantakelsen om en sterk organisk oppgang virker altfor optimistisk.

“Oppgangen i organisk vekst antatt av konsensus er fortsatt for ambisiøs og vil forbli uinspirerende,” skrev han.

I et notat fra mars etter Bunzls resultater for 2024, sa analytikere ved Hargreaves Lansdown at selskapet hadde vist motstandskraft til tross for betydelig motvind.

De berømmet marginstyringen og den kontantgenererende modellen, men erkjente at nylig vekst i stor grad kom fra oppkjøp.

Med avtagende inflasjon og fallende priser i mange av Bunzls nøkkelmarkeder, forblir organisk vekst unnvikende – noe som legger press på avtaler for å drive ytelsen på kort sikt.