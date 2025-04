OKX, den Seychelles-baserte kryptobørs som rangerer som en av verdens største, gjør sitt offisielle inntog i USA.

Roshan Robert, tidligere leder ved nylig Ripple-oppkjøpte Hidden Road, og nå ny administrerende direktør i OKX US, kunngjorde dette 16. april.

I følge Robert lanserer OKX en amerikansk versjon av selskapets sentraliserte kryptobørs, i tillegg til å rulle ut en ny lommebok for sine brukere i landet.

OKXs utvidelse inkluderer lokalt hovedkvarter i San Jose, California.

“I dag er jeg henrykt over å kunngjøre lanseringen av OKXs sentraliserte kryptobørs og OKX Wallet i USA, sammen med etableringen av vårt regionale hovedkvarter i San Jose, California.

Amerikanske kunder har nå tilgang til vår høyytelsesplattform, og vi vil rulle ut nye funksjoner i løpet av året som en del av vår visjon om å bygge en krypto-superapp, sa Robert i et blogginnlegg.

Børsen vil migrere eksisterende OKCoin-kunder til OKX-plattformen, mens nye kunder kommer ombord i en gradvis utrulling. OKX planlegger å fullføre en nasjonal utrulling innen utgangen av året.

“OKX har lenge vært en global leder innen kjedeteknologi – og nå bringer vi den ekspertisen til verdens største finansmarked. Amerikanske kunder kan kjøpe, selge og konvertere topp kryptovalutaer som Bitcoin, Ethereum, USDT og USDC, samtidig som tradisjonell finans forbindes med krypto gjennom sømløse lokale bankkontointegrasjoner,” la børsens nye amerikanske administrerende direktør til.

Overholdelse av forskrifter

Kunngjøringen om at OKX relanserer virksomheten i USA kommer knapt to måneder etter at selskapet inngikk et forlik med justisdepartementet. I februar 2025 kunngjorde DOJ at børsen hadde gått med på en bot på 500 millioner dollar etter anklager om ulovlig drift i USA.

Ifølge påtalemyndigheten tilbød OKX sine tjenester til amerikanske kunder til tross for at børsens internasjonale plattform ikke var registrert. Bortsett fra å drive en uregistrert enhet, hadde børsen angivelig ikke krevd anti-hvitvaskingssjekker.

Robert sa at selskapet tar en ansvarlig tilnærming til sin ekspansjon til USA. Dette er et grep som er i tråd med forliksavtaler angående due diligence, kjenn din kunde (KYC) og anti-hvitvaskingsprosesser (AML).

“Vår inntreden i Amerika er mer enn en markedsekspansjon – det er en forpliktelse til ansvarlig vekst. Ettersom regelverket utvikler seg, jobber OKX tett med amerikanske regulatorer og beslutningstakere for å sikre at vi opererer transparent og i samsvar med kravene,” bemerket han.

USA har blitt stadig mer kryptovennlig siden president Donald Trump tiltrådte for en annen periode. Regulatorer ser på regulatorisk klarhet for industrien, inkludert Securities and Exchange Commission som har rundebord som en del av en ny Crypto Task Force.