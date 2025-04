OPEC mottar oppdaterte kompensasjonsplaner for produksjonskutt fra Irak, Kasakhstan og andre

Organisasjonen for oljeeksporterende land kunngjorde onsdag at den har mottatt reviderte planer fra medlemslandene Irak og Kasakhstan, samt andre nasjoner i alliansen, som beskriver deres strategier for å gjennomføre ytterligere kutt i oljeproduksjonen.

Disse kuttene er ment å kompensere for overproduksjonen som har skjedd utover de avtalte kvotene fastsatt av organisasjonen i tidligere måneder.

Flyttingen indikerer OPECs forpliktelse til å opprettholde stabilitet i det globale oljemarkedet ved å sikre at produksjonsnivåene er i tråd med de forhåndsbestemte målene.

Ved å ta opp spørsmålet om overproduksjon og implementere korrigerende tiltak, tar OPEC sikte på å forhindre et overtilbud av olje, noe som kan føre til en ytterligere nedgang i prisene og negativt påvirke økonomien til oljeproduserende nasjoner.

OPEC og deres allierte, inkludert Saudi-Arabia og Russland, har gjennomført kraftige kutt i oljeproduksjonen siden slutten av 2022.

For tiden holder kartellet tilbake nærmere 6 millioner fat per dag med råolje fra markedet. Dette tilsvarer rundt 6 % av den totale globale oljeforsyningen.

Disse kuttene inkluderer også en frivillig reduksjon på 2,2 millioner fat per dag i produksjonen fra åtte OPEC+-land, inkludert Saudi-Arabia og Russland.

Den oppdaterte OPEC-kompensasjonsplanen øker månedlige produksjonskutt, nå fra 196 000 fat per dag til 520 000 fat per dag, med virkning fra denne måneden til juni 2026, sa kartellet i en offisiell utgivelse.

Den forrige planen hadde lavere kutt, alt fra 189 000 fat per dag til 435 000 fat per dag.

(Numbers in million barrels per day)

Oljepriser for å få støtte

Oljemarkedet vil bli ytterligere støttet dersom de planlagte produksjonskuttene gjennomføres fullt ut.

Dette skyldes det faktum at disse kuttene i stor grad ville motvirke den planlagte produksjonsøkningen på 411 000 fat per dag fra andre OPEC+-medlemmer i mai.

Åtte medlemmer av OPEC+-alliansen, i et overraskende trekk tidligere denne måneden, ble enige om å øke råoljeproduksjonen med 411 000 fat om dagen i mai. Dette tynget følelsene, og oljeprisen falt som et resultat.

Kartellet skal etter planen begynne å avvikle sine frivillige produksjonskutt på 2,2 millioner fat per dag fra april ved å øke produksjonen med 135 000 fat per dag.

Markedet ventet en tilsvarende oppgang også i mai.

Eksperter sa imidlertid at produksjonsøkningen ville være minimal på grunn av kompensasjonsplanene til medlemslandene innenfor OPEC+-alliansen.

I skrivende stund var prisen på Brent-råolje på den interkontinentale børsen på 66,01 dollar per fat, opp 2 % fra forrige stenging.

Største overprodusenter

I følge kompensasjonsplanene som ble utgitt av OPEC onsdag, er syv medlemmer – Saudi-Arabia, Russland, Irak, De forente arabiske emirater, Kuwait, Kasakhstan og Oman – ansvarlige for kuttene.

Algerie er også inkludert i tabellen, men har ikke et påkrevd kutt. I mai skal seks av de syv medlemmene kutte totalt 378.000 fat per dag.

OPEC+ har revidert planen sin flere ganger på grunn av at medlemslandene ikke overholder de avtalte produksjonskuttene.

Irak, OPECs største overprodusent, har til hensikt å øke innsatsen for å møte sine kompensasjonskutt. Iraks råoljetildelinger til kunder for mai-forsendelser er betydelig lavere, ifølge en Reuters-rapport.

Tabellen i OPEC-pressemeldingen indikerte at Irak og Kasakhstan har de største overproduksjonsbeløpene som skal kompenseres for innen juni 2026, med henholdsvis 1,93 millioner fat per dag og 1,3 millioner fat per dag.