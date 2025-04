Ripple Labs og US Securities and Exchange Commission (SEC) har blitt enige om å suspendere sine juridiske anker i den langvarige XRP-saken, noe som signaliserer en mulig slutt på en av kryptoindustriens mest høyprofilerte rettskamper.

Flyttingen ble avslørt i en felles innlevering 10. april, som bemerket at begge parter har til hensikt å spare tid og ressurser når de går inn i forliksdiskusjoner. Ripple vil ikke lenger være pålagt å sende inn oppgaven som skulle sendes 16. april.

Denne utviklingen følger Senatets bekreftelse av Paul Atkins som ny SEC-leder 9. april. Markedsovervåkere sier at tidspunktet for lederskiftet, kombinert med den plutselige pausen i rettssaker, kan markere et skifte i regulatorisk tilnærming.

Mens investorer veier de potensielle resultatene, øker spekulasjonene over et XRP-børshandlet fond (ETF).

Hvalaktiviteten øker

Uvanlig hvalaktivitet har reist ytterligere spørsmål om hvorvidt innsideposisjonering er i gang. Kryptoanalytiker John Squire bemerket store institusjonelle lommebokoverføringer og unormal kjedebevegelse rundt XRP de siste dagene.

Han beskrev den juridiske pausen som mer enn et prosedyretrinn, og kalte det et kalkulert trekk som sannsynligvis stammer fra lukkede dører forhandlinger.

I en detaljert X-tråd foreslo Squire at når store lommebøker reposisjonerer seg foran en juridisk milepæl, reflekterer det ofte forventninger om et gunstig resultat.

Han hevdet at hvis et forlik oppnås innen 16. april, kan det markere et viktig vendepunkt ikke bare for Ripple, men også for bredere kryptoregulering. Flere XRP ETF-påmeldinger eksisterer allerede, og en oppløsning kan bidra til å presse dem fremover.

Juridiske odds favoriserer oppgjør

Juridisk analytiker Fred Rispoli veide inn med sin prognose om at en betydelig utvikling er sannsynlig før 16. april. Han tildelte bare 10 % sjanse for at Ripple skulle anke, mot en 90 % sannsynlighet for enten et forlik eller tilbaketrekking av saken.

Rispoli siterte prosedyremessige begrensninger, og bemerket at Ripple ikke kan utsette sitt neste rettstrekk, noe som gjør vinduet for en endelig avgjørelse smalt.

Ripple-sjef Brad Garlinghouse hadde tidligere indikert i mars at saken var nær en løsning.

Den siste pausen forsterker den vurderingen. Noen juridiske eksperter sier at Atkins utnevnelse kan føre til at SEC henlegger saken eller søker mindre aggressiv håndhevelse, spesielt med XRPs klassifisering under gransking.

ETF-momentumet bygger seg opp

Med den juridiske usikkerheten som muligens nærmer seg slutten, vender bransjens oppmerksomhet mot ETF-markedet. XRP er fortsatt en av de mest omsatte altcoinene, og hvis regulatorisk tvetydighet fjernes, kan kapitalforvaltere gjenopplive stoppet ETF-innsats.

Institusjonell appetitt for slike produkter har økt etter godkjenningen av spot Bitcoin ETFer tidligere i år.

Selv om SEC ennå ikke har kommentert offentlig om XRP ETF-innleveringer, vokser optimismen. Sammenløpet av juridisk deeskalering, lederskifte og kjedebevegelse har posisjonert 16. april som en nøkkeldato.

Et forlik kan markere slutten på en årelang tvist og åpne døren for en bredere institusjonell bruk av XRP.