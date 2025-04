Prisen på AERGO-kryptovaluta har falt ned, og stuper over 70 % i løpet av timer etter notering på Binance Futures 16. april 2025.

Tokenet, som hadde steget 1200 % siden 6. april til et rekordhøyt nivå på 0,6582 dollar, falt til et lavpunkt i løpet av dagen på 0,1202 dollar.

Selv om tokenet har gått tilbake til rundt 0,16 dollar i henhold til CoinMarketCap-data, har det dramatiske krakket redusert markedsverdien fra 307 millioner dollar til 79,01 millioner dollar på pressetidspunktet, og slettet uker med gevinster.

Tokenets handelsvolum har økt med 150 % til 1,76 milliarder dollar på 24 timer, noe som gjenspeiler den intense spekulative aktiviteten rundt krasjet.

Hva skjedde med AERGO?

Copy link to section

AERGOs stup har utløst omfattende spekulasjoner, med medlemmer av fellesskapet på X som peker fingre på mulig markedsmanipulasjon.

Tidspunktet for fallet, bare 12 timer etter at Binance introduserte AERGO/USDT-futures med 15x innflytelse, har gitt næring til disse anklagene.

For å legge til mistanken, hadde Binance fjernet AERGOs spothandelspar 28. mars, bare for å gjenintrodusere det på futures-plattformen under høye markedshype.

Analytikere som Crypto Gem Signals har stemplet Binances handlinger som opportunistiske, og anklaget utvekslingen for å tjene på orkestrerte salg.

Crypto Gem Signals’ synspunkter ble gjentatt av Anastasiia Bobeshko, en CMO, COO og teknologievangelist, som også ser på Binance-relisting av AERGO som mistenkelig.

Aergo-teamet, overrasket av futures-noteringen, ga en uttalelse 17. april som klargjorde at de ikke var informert på forhånd. De har siden oppfordret Binance til å gjeninnføre AERGOs spothandel for å stabilisere prisene, men børsen har ennå ikke svart.

I mellomtiden tegner beregninger på kjeden et dystert bilde, med åpen interesse som faller kraftig på tvers av plattformer som Bybit (53 %), Gate.io (50 %) og MEXC (71 %).

Negative finansieringsrater, som varierer fra -3.000 % på Bybit til -1.600 % på Bitunix, signaliserer overveldende bearish sentiment blant tradere.

Bekymringer over AERGOs token-distribusjon har også dukket opp, med trader Altcoin Gordon som bemerket at over 50% av forsyningen eies av teamet, tidlige investorer og rådgivere.

Denne sentraliserte kontrollen vekker frykt for innsidedrevne prissvingninger, og trekker sammenligninger med den nylige kollapsen på 90 % av Mantar (OM) 13. april.

I tillegg til kompleksiteten har AERGOs kontraktsadresse nylig migrert til 0x91af0fbb28aba7e31403cb457106ce79397fd4e6, et teknisk skifte som kan ha bidratt til markedsusikkerhet.

Aergo-teamet urokket etter krasjen

Copy link to section

Til tross for uroen, understreket Aergo-teamet sitt engasjement for langsiktig utvikling fremfor kortsiktige prispumper i sin uttalelse.

Teamet erkjente at brå stigninger etterfulgt av kraftige nedgangstider er en iboende del av kryptovalutamarkedet og fastholdt at deres fokus forblir fast på langsiktig vekst i stedet for kortsiktige prisbevegelser.

Teamet sa at deres pågående innsats er sentrert på å utvide Layer 2-funksjonene for å skalere nettverket og imøtekomme avanserte, AI-integrerte arbeidsbelastninger, samtidig som de fremmer institusjonell adopsjon gjennom strategiske partnerskap og infrastruktur i tråd med virkelige standarder.

Foreløpig avhenger imidlertid AERGOs fremtid av om teamet kan gjenopprette markedstilliten og sikre et mer balansert handelsmiljø, selv når det bredere kryptosamfunnet fortsetter å diskutere om Binances handlinger utgjør manipulasjon eller bare gjenspeiler den flyktige naturen til leveraged handel.