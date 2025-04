Amerikanske aksjer åpner blandet: S&P 500, Nasdaq tomme høyere, Dow faller 400 poeng

S&P 500 og Nasdaq Composite åpnet høyere torsdag, den siste handelsdagen i uken.

Dow Jones Industrial Average hadde imidlertid en bratt nedgang, tynget av et betydelig fall i UnitedHealth.

UnitedHealth er den største vektede komponenten i Dow Jones Industrial Average.

S&P 500 økte med 0,4 %, mens Nasdaq steg 0,4 %.

Dow-indeksen falt 463 poeng, eller 1,2 %, da UnitedHealth falt 17 % etter å ha rapportert inntjening under forventningene og kuttet veiledning.

Selskapet har revidert sin prognose for 2025 justert resultat per aksje til et område på $26 til $26,50, ned fra tidligere utsikter på $29,50 til $30 per aksje.

Analytikere hadde forventet et overskudd på 29,73 dollar per aksje for 2025, ifølge data fra LSEG.

Teknikgiganten Netflix skal rapportere inntjening for første kvartal etter klokken torsdag

De store indeksene er på vei for en tapende uke, med markedet stengt på fredag ​​i henhold til langfredag.

Dow og S&P 500 har falt henholdsvis mer enn 2 % og 1,2 % hver, mens Nasdaq har falt rundt 2 % for uken.

Onsdagens bratte nedgang

Torsdagens trekk fulgte et kraftig salg onsdag, ledet av store tap i teknologiaksjer.

Dow Jones Industrial Average falt nesten 700 poeng, mens Nasdaq Composite falt mer enn 3%.

Nvidia ledet nedgangen med et fall på nesten 7 % etter å ha avslørt en kvartalsavgift på 5,5 milliarder dollar knyttet til amerikanske eksportrestriksjoner på H20 GPU-er til Kina og andre markeder.

Markedene ble også presset av kommentarer fra sentralbanksjef Jerome Powell, som advarte om at Trumps tariffer kan presse inflasjonen høyere på kort sikt og “sannsynligvis vil flytte oss lenger bort fra våre mål.”

Powell bemerket at Fed kan stå overfor et “utfordrende scenario” når det gjelder å administrere sitt doble mandat med stabile priser og maksimal sysselsetting.

Trump og Powell sparrer igjen

President Donald Trump fornyet torsdag sin oppfordring til Federal Reserve om å kutte renten og foreslo mulig fjerning av styreleder Jerome Powell.

Bemerkningene fulgte etter Powells tale ved Economic Club of Chicago, der han sa at Fed sto overfor en vanskelig balansegang da tariffer pålagt av administrasjonen kompliserte beslutninger om å kontrollere inflasjonen og støtte økonomisk vekst.

“Hvis det skulle skje, ville vi vurdere hvor langt økonomien er fra hvert mål, og de potensielt forskjellige tidshorisontene som de respektive hullene forventes å lukkes over,” sa Powell, og bidro til et kraftig markedssalg onsdag.

Trump har gjentatte ganger kritisert Powells politiske beslutninger.

Tidligere denne måneden, to dager etter administrasjonens «Liberation Day»-tollkunngjøring, skrev Trump at det ville være «en PERFEKT tid for Fed-formann Jerome Powell å kutte renten. Han er alltid «sen», men han kunne nå endre bildet sitt, og det raskt.»