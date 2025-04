Aksjene i Wipro Ltd falt så mye som 6,3 % torsdag etter at IT-tjenestefirmaet la ut en skuffende inntektsprognose for junikvartalet, noe som vekker bekymring for et tredje år på rad med nedgang midt i vedvarende globale kutt i utgifter til teknologi.

Indias fjerde største IT-eksportør sa onsdag at de forventer at inntektene i april-juni-perioden vil falle mellom 1,5 % og 3,5 % sekvensielt, med den nye administrerende direktøren Srini Pallia som advarer om at “usikkerhetene har økt dramatisk” inn i det nye regnskapsåret.

Veiledningen, sa analytikere, markerer en bekymringsfull start for regnskapsåret 2026 og signaliserer fortsatt motvind til tross for et lederskifte.

Pallia, som tok over i april 2024 etter at Thierry Delaporte brått gikk ut, arver et selskap som sliter med en rekke svake kvartaler, stoppet store avtaler, tap av talent og erosjon av markedsandeler.

Wipro-aksjene var ned 5 % fra kl. 11:51 IST torsdag, noe som forlenger nedgangen hittil til 22,4 %.

Selv om det er marginalt bedre enn den bredere Nifty IT-indeksens fall på 24,8 %, understreker det økende investorskepsis til firmaets utsikter.

Analytikere advarer om et tredje år med inntektsnedgang

Meglerhus var raske til å markere at Wipros veiledning for første kvartal kunne avspore ethvert tidlig håp om en bedring.

“Guiden for første kvartal setter scenen for nok et utfordrende år etter to år med inntektsnedgang,” sa analytikere hos Phillip Capital i et notat.

Flere firmaer – inkludert Nomura, Nuvama, Emkay og ICICI Securities – trimmet inntjeningsanslagene for FY26 og FY27, med henvisning til økt makroøkonomisk usikkerhet, senking av utgifter til transformasjonsprosjekter og den vedvarende effekten av geopolitiske spenninger og tariffer, spesielt i nøkkelmarkeder som USA.

Nomura kuttet sine FY26-estimater per aksje (EPS) med 2–4 % og reviderte målprisen til ₹280 fra ₹300.

Det opprettholdt en Buy-rating, med henvisning til forbedrede aksjonæravkastningspolitikk, men advarte om at inntektsprognosene forblir 8–9 % under Bloomberg-konsensus.

Nuvama nedgraderte aksjen til Hold og reduserte kursmålet til ₹260, og sa at Wipros svake veiledning for første kvartal setter snuavhandlingen i fare.

Meglerhuset senket sine FY26/27 EPS estimater med opptil 3,7%.

Dempet prognose utløser omfattende nedgraderinger

Minst ni av de 39 analytikerne som dekker aksjen har nedgradert sine vurderinger, mens 20 har kuttet sine kursmål, ifølge LSEG-data.

Den gjennomsnittlige analytikervurderingen forblir på “Hold”, men medianmålprisen har falt med nesten 14 % til 250 INR den siste måneden.

Emkay Global sa at selskapets utsikter for første kvartal spiller inn både potensiell etterspørselsoppgang og ytterligere svakhet.

Den opprettholdt en “Reduser”-vurdering med et mål på 260 INR, og fremhevet lav synlighet på kort sikt til tross for en sterk avtalepipeline.

ICICI Securities betegnet mars-kvartalets resultater som “avgrunnsdyssende”, med henvisning til svake inntekter og makrobekymringer – spesielt i skjønnstunge sektorer som bil og produksjon.

Firmaet sa at det eneste lyspunktet var den totale kontraktsverdien (TCV) fra to store avtalevinnere, men la til at Wipros viktigste utfordring ligger i å oversette bestillinger til inntekter og stabilisere den europeiske virksomheten.

Meglerhus er fortsatt forsiktige ettersom veksttriggere fortsatt er unnvikende

Motilal Oswal Financial Services (MOFSL) kuttet sine EPS-estimater for FY26/FY27 med rundt 4 %, og forutså en inntektsnedgang på 1,9 % fra år til år i konstant valuta.

Meglerhuset beholdt sin salgsrating med en målpris på ₹215, noe som innebærer en verdsettelse på 17 ganger FY27-inntekten.

Selv om noen meglerhus legger merke til positive effekter som forbedret kapitalallokeringspolitikk og en anslått utbytteavkastning på 4 % for FY27, antyder konsensus at utsiktene på kort sikt fortsatt er dystre med lite som kan føre til en omvurdering av aksjen.