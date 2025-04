Coinbase sin Ethereum Layer 2 (L2)-kjede, Base, har møtt kritikk for sitt initiativ for innholdstokenisering etter det første automatisk konverterte ERC-20-tokenet på Zora pumpet og dumpet.

16. april ble Bases enkle «Base er for alle»-innlegg på Zora automatisk konvertert til et ERC-20-token.

I løpet av minutter drev spekulativ inderlighet tokens markedsverdi til over $17 millioner, bare for å se den kollapse med omtrent 95 %, og utslettet mer enn $15 millioner i verdi i en klassisk likviditetsfelle.

I timene etter krasjet viste tokenet en bemerkelsesverdig oppgang, og steg over $0,021 før den trakk seg litt tilbake til rundt $0,011 mot Wrapped Ethereum (WETH) ved pressetid på Uniswap.

Den raske nedstigningen førte til hard kritikk, spesielt på X, der brukere anklaget Base og dets morselskap Coinbase for uansvarlig å støtte det mange oppfattet som en pumpe-og-dump-ordning.

Volumroboter involvert

On-chain-analyse av Lookonchain avslørte at tre lommebøker samlet betydelige posisjoner foran Bases offisielle post og avlastet dem kort tid etter, og tok omtrent $666 000 i fortjeneste.

I tillegg avslørte data fra DEXScreener at volumroboter bidro til tokens meteoriske stigning og like raske fall, noe som forsterket tapene for uforsiktige detaljinvestorer.

Base nekter tilknytning til memecoin

Base utstedte en uttalelse som klargjorde at den ikke opprettet eller direkte støttet tokenet, og la merke til at det automatisk ble preget av Zoras protokoll og fraskrev eksplisitt enhver offisiell tilknytning.

Selve Zora-tokensiden advarte kjøpere om at tokenet innebar en høy risiko for tap og var ment utelukkende for kreativ eksperimentering i stedet for investeringsavkastning.

Til tross for disse ansvarsfraskrivelsene, beklaget mange fellesskapsmedlemmer at Bases offentlige innlegg manglet tilstrekkelig kommunikasjon på forhånd for å beskytte handelsmenn mot ekstrem volatilitet.

AP Collectives administrerende direktør Abhishek Pawa kritiserte utrullingen som «katastrofe» og hevdet at feiljusteringen mellom innovasjon og ansvarlig utførelse undergravde tilliten til innholdseksperimenter i kjeden.

Alon, medgründer av Pump.fun, gjentok bekymringene for at tokenisering av sosiale innlegg uten klare rekkverk kan påføre reell skade og erodere tilliten til nye contentcoin-modeller.

Jesse Pollak, en skaper på Base, forsvarte imidlertid initiativet som et nødvendig skritt mot normalisering av innhold i kjeden, og sammenlignet tokens med innholdet de representerer i et nytt markedsføringsparadigme.

Pollak fremhevet at Base kunne beholde 10 millioner av de én milliard tokens som skaperbelønninger, men lovet å aldri selge dem, med genererte avgifter øremerket utviklertilskudd.

I kjølvannet av hendelsen kunngjorde Base en andre slipp, “vi laget vår FarCon-plakat på zora,” før vi gikk videre med å droppe den tredje, og understreket deres forpliktelse til contentcoin-visjonen.

Imidlertid er skeptikere fortsatt ikke overbevist, og påpeker at nyhet alene ikke kan rettferdiggjøre å utsette deltakerne for ukontrollerte markedssvingninger.

Episoden har utløst bredere samtaler om ansvaret som innflytelsesrike Web3-prosjekter har når de eksperimenterer med token-baserte innovasjoner.

Sentimentanalyse på sosiale medier viser en rådende tone av frustrasjon, med mange brukere som krever standardiserte ansvarsfraskrivelser og risikovarsler i sanntid.

Noen erfarne krypto-påvirkere foreslo å lage bransjeretningslinjer for contentcoin-dråper, og tok til orde for åpenhet i tokendistribusjon og eierkontroll.

I mellomtiden fortsetter Base å oppdatere fellesskapet sitt via X-tråder, og deler erfaringer og operasjonelle beregninger fra eksperimentet.

Base-teamet har understreket at innholdstokenisering i kjeden er en langsiktig lek med sikte på å fremme dypere engasjement og inntektsmuligheter for skapere.

Kritikere insisterer imidlertid på at eksperimenter må struktureres for å minimere ulempene for detaljhandelsdeltakere, eller risikere å fremmedgjøre selve publikummet de søker å engasjere.

Når støvet legger seg, forblir Bases eksperiment en advarende historie om hvor raskt fremkommende tokens kan trollbinde og deretter ødelegge handelsmenn uten skikkelig tilsyn.

Tilhengere hevder at hvert offentlig eksperiment genererer uvurderlige data som vil avgrense fremtiden for inntektsgenerering på kjeden.

Imidlertid må Base balansere sine banebrytende ambisjoner med imperativet om å demonstrere ansvarlig forvaltning over tokenbaserte eksperimenter.

I løpet av de kommende ukene kan bransjeorganer foreslå frivillig beste praksis for tokeneksperimenter i kjeden for å ivareta både innovasjon og investorinteresser.