De europeiske aksjemarkedene startet torsdag på bakfot, med en følelse av forventning hengende i luften mens investorene ventet på den europeiske sentralbankens siste ord om renter.

Mens den bredere markedsstemningen var forsiktig, utløste noen store bedriftsutviklinger betydelige individuelle aksjebevegelser.

Den viktigste pan-europeiske referanseindeksen, Stoxx 600-indeksen, falt rundt 0,3 % i tidlige handeler, noe som gjenspeiler nølingen etter et par sterkere dager. De fleste sektorer opplevde nedgang.

Tysklands DAX flørtet med positivt territorium på åpent før han falt litt ned i minus. Denne vent-og-se-tilnærmingen kommer mens ECB forbereder sin politiske kunngjøring senere torsdag.

Den overveldende forventningen er at sentralbanken vil kutte renten for tredje gang i år, sannsynligvis med et kvart poeng, og redusere den sentrale innskuddsfasiliteten til 2,25 %.

Disse forventede kuttene stammer fra utbredte bekymringer om eurosonens økonomiske helse, spesielt gitt de mørke utsiktene for global handel og tariffer.

Siemens energi lyser opp daxen

Siemens Energy mottok den dempede trenden innen spektakulær mote. Aksjene i det tyske kraftteknologiselskapet steg absolutt og hoppet 12 % etter at det leverte mye sterkere utsikter for regnskapsåret 2025.

Sent onsdag kunngjorde selskapet at det nå ser sammenlignbare inntekter vokse mellom 13 % og 15 % – et kraftig hopp fra de 8 % til 10 % som ble guidet tidligere.

Resultatprognosene fikk også et betydelig løft, med marginen før spesielle poster nå knyttet til 4 % til 6 % (opp fra 3 % til 5 %), og nettoinntekten forventes å nå «opptil» 1 milliard euro (1,13 milliarder dollar), langt bedre enn «rundt break-even» tidligere forventet.

Denne optimismen ble underbygget av foreløpige kvartalsresultater som komfortabelt slo forventningene, og viste inntekter på 9,96 milliarder euro mot en konsensus på 9,3 milliarder, og fortjeneste på 615 millioner euro mot forventet 372 millioner.

Det er en bemerkelsesverdig snuoperasjon for et selskap som hadde slitt etter-spinn-off midt i problemer i vindenheten, men hvis aksjer har steget hardt gjennom 2024 på grunn av håp om en massiv etterspørsel etter elektrisitet drevet av AI-revolusjonen.

Hermès snubler til tross for solid vekst

I mellomtiden, i høymoteverdenen, var ting mindre livlig for Hermès.

Aksjene til den ikoniske Birkin-veskeprodusenten – som nylig tok tittelen som verdens største luksusfirma fra rivalen LVMH – falt 2,3 %.

Denne nedgangen kom til tross for at selskapet rapporterte en respektabel salgsvekst i første kvartal.

Inntektene steg 7 % fra år til år (ved konstante valutaer) til 4,1 milliarder euro (4,65 milliarder dollar), drevet av sterke resultater i Amerika (+11 %) og solide gevinster over hele Europa og Asia.

Dette topplinjetallet havnet imidlertid bare utenfor den høye linjen satt av analytikere, som ifølge Citi hadde satt inn 7,6 % vekst. Citi-analytikere kalte fortsatt resultatene “et respektabelt resultat.”

Mens Hermès’ avgjørende lærvaredivisjon presterte bra (+10%), sakket klokker (-10%) og parfymer/skjønnhet (flat) etter.

I sin uttalelse opprettholdt Hermès tilliten, og bekreftet “et ambisiøst mål for inntektsvekst ved konstante valutakurser” til tross for global “økonomisk, geopolitisk og monetær usikkerhet.”

Den svake markedsreaksjonen understreker de høye forventningene nå rundt luksuslederen, spesielt etter at den overtok LVMH (verdisert til 242,7 milliarder euro mot Hermès’ 249,5 milliarder euro per onsdag, per FactSet).

Denne europeiske forsiktigheten utspilte seg mot et blandet globalt bakteppe.

Asiatiske markeder hadde for det meste klart oppgang over natten, og trakk på skuldrene fra et kraftig salg på Wall Street sett onsdag.

Den amerikanske nedturen ble delvis drevet av Fed-leder Jerome Powells advarsler om handelsspenninger og et betydelig fall i Nvidia-aksjer. Amerikanske aksjefutures viste imidlertid noen tegn til bedring over natten.

Etter hvert som den europeiske handelsdagen utfolder seg, er alle øyne rettet mot Frankfurt og ECBs forestående beslutning.