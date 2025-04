Japan navigerte nok et år med generelle handelsunderskudd, men et svevende overskudd med USA har dukket opp som et kritisk fokuspunkt, spesielt ettersom japanske forhandlere deltar i anspente diskusjoner med Trump-administrasjonen om potensielle og eksisterende tollsatser.

Data fra Finansdepartementet utgitt torsdag tegner et komplekst bilde av Japans handelsdynamikk mot et bakteppe av global økonomisk friksjon.

Foreløpig statistikk avslørte at for regnskapsåret som slutter i mars, registrerte Japan et globalt handelsunderskudd på totalt 5,2 billioner yen (omtrent 37 milliarder dollar).

Dette markerte det fjerde året på rad nasjonen importerte flere varer og tjenester enn den totalt eksporterte.

Drivfaktorer inkluderte en 4,7 % økning i årlig import, forsterket av en svakere japansk yen som økte kostnadene for å bringe varer inn i landet.

Imidlertid steg den samlede eksporten også med 5,9 %, styrket av robuste forsendelser av kjøretøy og databrikker, samt en bemerkelsesverdig tilstrømning av utenlandske turister hvis utgifter teller mot eksport.

I motsetning til dette ga Japans handelsforhold med USA betydelig forskjellige resultater.

Handelsoverskuddet med USA økte til 9 billioner yen (rundt 63 milliarder dollar) i løpet av samme regnskapsår.

Denne økende ubalansen står som et spesielt følsomt tema for USAs president Donald Trump, som ofte har siktet mot slike overskudd i sin handelsretorikk.

Navigerer i taksthansken

Frigivelsen av disse tallene faller sammen med pågående forhandlinger i Washington, der japanske tjenestemenn jobber for å motvirke amerikanske tolltrusler.

Japan, en langvarig nøkkelalliert og stor investor i USA som sysselsetter hundretusenvis av amerikanere, finner seg selv i å navigere i et utfordrende handelsmiljø.

President Trump kunngjorde opprinnelig planer 2. april om å innføre brede tollsatser, inkludert en potensiell avgift på 24 % på import fra Japan.

Mens markedsreaksjoner førte til en delvis 90-dagers suspensjon av disse nye tollsatsene for mange nasjoner (unntatt Kina, som sto overfor økninger på opptil 145%), står Japan fortsatt overfor betydelige handelshindringer.

Den står for øyeblikket overfor en 10 % grunntoll på forskjellige varer, sammen med nylig pålagte 25 % skatter på viktige eksportvarer som biler, bildeler, stål og aluminium.

Disse pliktene utgjør en betydelig utfordring for administrasjonen til statsminister Shigeru Ishiba.

Månedlige trender og skiftende flyter

Ser vi på nyere data, registrerte Japan et handelsoverskudd på 544 milliarder yen (omtrent 4 milliarder dollar) for mars måned alene.

Marseksporten så en økning på nesten 4 % fra år til år, og markerte den sjette måneden på rad med vekst, selv om tempoet ble litt moderert sammenlignet med februar.

Eksporten til USA økte med 3 % i mars, mens forsendelsene til den bredere asiatiske regionen økte med 5,5 %.

Spesielt, mens direkte eksport til Kina gikk ned, økte forsendelsene til andre asiatiske økonomier som Hong Kong, Taiwan og Sør-Korea.

Dette mønsteret førte til at noen analytikere spekulerte om strategiske endringer i handelsruter.

“Dette er sannsynligvis på grunn av omdirigering av eksport innen Asia for å unngå tollkonflikter med USA,” kommenterte Min Joo Kang, seniorøkonom ved ING, i en rapport.

Innrømmelser i horisonten?

Den høye innsatsen i de pågående forhandlingene har ført til spekulasjoner blant noen analytikere om at Tokyo til slutt kan tilby innrømmelser for å blidgjøre Washington, potensielt involverer økt import av amerikanske landbruksprodukter som ris.

Ris er en kulturelt viktig og tradisjonelt beskyttet stift i Japan, men nylig innenlandsk mangel har drevet opp prisene, og kanskje skapt en åpning for et slikt trekk.

Mens forhandlingene fortsetter, understreker sammenstillingen av Japans samlede handelsunderskudd med dets betydelige og økende overskudd med USA det komplekse presset som former global handel og bilaterale relasjoner under det nåværende tollregimet.