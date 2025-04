Utsiktene for kryptomarkedet under den asiatiske sesjonen 17. april viste både motstandskraft og bemerkelsesverdig volatilitet. Siden Bitcoin (BTC) holdt fast over $84 000 til tross for eksternt press, ga altcoins som Raydium (RAY) og Hyperliquid (HYPE) imponerende tosifrede gevinster.

I mellomtiden møtte Ethereum (ETH) motstand, og MANTRA (OM) slet med å gjenvinne momentum. Den globale markedsverdien for krypto svingte nær 2,66 billioner dollar, 24-timers volum på 75 milliarder dollar og kryptofrykt- og grådighetsindeksen på 30, noe som signaliserer frykt.

Her er en innpakning for den asiatiske handelsøkten.

Krypto topp vinnere/tapere i dag

Per CoinMarketCap er dagens toppvinnere blant de 100 største myntene etter marked under den asiatiske økten:

Raydium +14 %

Hypervæske +11 %

Helium +9 %

Krypto topp etternøler i dag

De største taperne i de 100 beste kryptovalutaene etter markedsverdi var:

MANTRA -10 %

Bevegelse -7 %

DeXe -4 %

Bitcoin holder seg jevnt over $84k

Bitcoin opprettholdt bakken over 84 000 dollar torsdag, og trakk på skuldrene fra salgspresset fra den kinesiske regjeringens likvidering av konfiskert beholdning av kryptovaluta.

Dette trekket kom midt i økte geopolitiske spenninger, med Det hvite hus som kunngjorde potensielle tollsatser på opptil 245 % på kinesisk eksport til USA. Tidligere hadde globale brikkeaksjer falt onsdag midt i markedets reaksjon på tollaksjoner.

Til tross for disse motvindene har BTC vist stabilitet, med sterk kjøperstøtte over det psykologiske nivået på $80k. ETF-investorer hittil i år er stort sett upåvirket av den makroøkonomiske støyen, og Bloombergs Eric Balchunas bemerker at dette kan hjelpe Bitcoin-prisen høyere.

Ethereum står overfor $1600 hinder

Ethereum (ETH) falt 1 % i den tidlige asiatiske økten på torsdag, og svever like under $1 600-merket.

Den øverste altcoinens unnlatelse av å bryte gjennom $1600 tyder på mangel på overbevisning blant kjøpere. Hvis prisen faller mot støttenivået på $1500, kan ETH dumpe til nylige laveste nivåer. Bildet endres hvis katalysatorer dukker opp for å vekke fornyet interesse.

HYPE og RAY Se tosifrede gevinster

Raydium (RAY) steg 12 % på 24 timer, drevet av kunngjøringen av LaunchLab, den nye meme-myntlanseringsplassen fra Raydium.

Plattformen har vakt spenning i det Solana-baserte DeFi-økosystemet, en følelse som har hjulpet RAY til å prise høyere. Med investortillit til Raydiums evne til å ta markedsandeler økende, kan oppsidens momentum for det opprinnelige tokenet være sterkt.

I mellomtiden hadde Hyperliquid (HYPE) også tosifrede gevinster. Det signaliserte en bullish reversering etter nylig profitttaking. Til tross for motstand nær $16, tyder HYPEs prishandling på å øke kjøpertilliten. Tilbaketrekk kan tilby kjøpsmuligheter.

MANTRA er fortsatt under press

MANTRA (OM) fortsatte å møte nedadgående press, og prisen klarte ikke å opprettholde en bedring over $1.

Somfremhevet flørter tokenet med stiv motstand, ettersom forsiktige kjøpere ser ut til å trekke seg lenger tilbake.

Tekniske indikatorer tegner et bearish bilde, med alle glidende gjennomsnitt skrånende nedover og oscillatorer som signaliserer vedvarende salgspress.

Analytiker tar via X-post

Crypto fortsetter å fange betydelig skravling på X, med markedssentiment og hendelser som dominerer. Midt i dette er her et toppinnlegg som avslutter markedsutsiktene.