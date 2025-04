Asiatiske finansmarkeder viste en blandet utvikling torsdag, og kjempet for klar retning etter at et kraftig salg på Wall Street over natten gjenopptok bekymring for global økonomisk vekst og virkningen av USAs handelspolitikk.

Mens noen regionale børser klarte gevinster, vaklet andre under vekten av investorenes frykt.

Powells advarende tone setter markedsstemningen

Nedturen i sentimentet ble i stor grad tilskrevet kommentarer fra USAs sentralbanksjef Jerome Powell.

I en tale på onsdag ga Powell en forsiktig vurdering, og advarte om at president Donald Trumps pågående tollstrategier utgjør en risiko for sentralbankens doble mandat, og potensielt presset både inflasjon og sysselsetting lenger fra ønskede nivåer.

Av avgjørende betydning indikerte han også at Fed ville innta en tålmodig holdning og avvente mer definitive økonomiske data før de vurderer eventuelle justeringer av renten.

Disse kommentarene så ut til å avkjøle forventningene om forestående rentekutt og økte bekymringer om den økonomiske banen.

Wall Street faller på vekstfrykt

Som en reaksjon på Powells kommentarer og bredere økonomisk uro, opplevde det amerikanske aksjemarkedet en betydelig nedgang onsdag. Salgspresset var utbredt på tvers av sektorer.

Dow Jones Industrial Average falt 699,57 poeng, et fall på 1,73 %, og stengte på 39 669,39.

S&P 500 led et enda brattere prosenttap, og mistet 120,93 poeng, eller 2,24 %, for å sette seg på 5 275,70.

Det teknologitunge Nasdaq Composite bar hovedtyngden av salget, og falt 516,01 poeng, eller 3,07 %, for å avslutte økten på 16 307,16.

Markedsbreddedata understreket den gjennomgripende svakheten.

I følge Reuters var fallende emisjoner betydelig flere enn fremgang på begge de store børsene, med et forhold på 1,58-til-1 på NYSE og en mer uttalt 2,02-til-1 på Nasdaq.

Asia navigerer i blandede strømmer

Som gjenspeiler dette urolige globale bakteppet, viste asiatiske markeder regionale divergenser torsdag morgen.

Japanske Nikkei 225 klarte å åpne høyere og steg 0,59 %, mens den bredere Topix-indeksen økte med 0,26 %.

Sør-Korea så også et positivt momentum, med Kospi-indeksen som steg 0,41 % og småselskapet Kosdaq med sterkere 1,02 %.

Australias S&P/ASX 200 viste beskjedne oppganger på 0,18 % i tidlig handel.

Imidlertid signaliserte futureskontrakter for Hong Kongs Hang Seng-indeks en svakere start, noe som tyder på at bekymringene fortsatt var fremtredende i viktige regionale knutepunkter.

Indiske aksjer forbereder seg for mykere åpen, potensiell profitttaking

Etter den kraftige nedgangen over natten i USA og de blandede signalene fra Asia, ligger det indiske aksjemarkedet an til en lavere åpning torsdag.

Trender på Gift Nifty-plattformen indikerte et negativt trykk for de innenlandske referanseindeksene, Sensex og Nifty 50.

For å øke motvinden, forventer analytikere potensiell aktivitet for inntektsføring etter at indiske aksjer hadde en sterk oppgang i løpet av de tre foregående øktene på rad.

Dette samløpet av forsiktig global sentiment og potensielt innenlandsk salg kan tynge markedet ved starten av handelsdagen.