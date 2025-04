Polkadot-prisprediksjon ettersom Copper og P2P.org bringer DOT-satsing til institusjoner

Polkadot (DOT) handles til omtrent $3,63, med et 24-timers handelsvolum på $139 millioner, en økning på 6% i løpet av den siste dagen. DOT-prisen har steget med ca. 3 % de siste 24 timene.

Det har imidlertid vært en nedadgående trend den siste måneden med over 15 % dump midt i et bredere salgspress. Disse utsiktene strekker seg tilbake til desember 2024 da prisen falt under $10, og for tiden ser Polkadot handle 93% under all-time high på $55.

Men til tross for dette er Polkadot fortsatt en fremtredende kryptovaluta og rangerer 20. etter markedsverdi på 5,6 milliarder dollar. Kan det nylige partnerskapet mellom Copper og P2P.org blant andre katalysatorer styrke institusjonell interesse for DOT, og potensielt påvirke prisbanen?

Copper og P2P.org-partner, DOT førstegangsstøtte

Digital eiendelsdepotplattform Copper har slått seg sammen med den institusjonelle innsatsleverandøren P2P.org for å levere sikre innsatstjenester skreddersydd for institusjonelle investorer.

Dette samarbeidet, kunngjort 16. april 2025, ser ut til å integrere Coppers banebrytende Multi-Party Computation (MPC)-teknologi og depotløsninger med P2P.orgs robuste staking-infrastruktur og proprietære rebalanseringsteknologi. Nøkkelen er optimalisering av avkastning for institusjoner ved å forenkle tilgangen til innsatsmuligheter.

Mens plattformene planlegger å tilby løsninger for flere blokkjeder, er Polkadot og Solana de to første. Ethereum og Bittensor vurderes også.

Ved å gjøre det mulig for institusjoner å satse DOT sikkert, kan dette samarbeidet øke etterspørselen etter Polkadots opprinnelige token. Det er et grep som kan posisjonere Polkadot som en nøkkelaktør i det institusjonelle innsatsøkosystemet, som potensielt kan drive langsiktig adopsjon og prisstabilitet.

Polkadot prisanalyse og prognose

Polkadots prishandling har vært bearish på kort sikt, med token-handel innenfor et område på $3,54 til $5,36.

Nøkkelstøtten ligger på $3,54, mens motstanden er på $5,36, med ytterligere hindringer på $6,51 og $7,40. Tekniske indikatorer gir blandede signaler.

DOT chart by TradingView

Det 50-dagers enkle glidende gjennomsnittet (SMA) er på $4,26, over gjeldende pris, noe som indikerer press nedover. I mellomtiden støtter den relative styrkeindeksen (RSI) og den glidende gjennomsnittlige konvergensdivergensen (MACD) et kortsiktig bearish bilde.

Til tross for disse utsiktene, kan økt institusjonell deltakelse via staking bidra til å styrke en bullish flip for DOT. En total økning på tvers av krypto vil sannsynligvis også være stor for altcoinen.

Hvis dette skjer, kan DOT målrette seg mot $10 og de avgjørende $20 på kort sikt. På baksiden kan støtten materialisere seg rundt $3,02.