SovEcon øker prognosene for 2025 russisk hveteproduksjon på bedre vinteroverlevelse

SovEcon, et ledende landbrukskonsulentselskap, har revidert prognosen for russisk hveteproduksjon oppover.

Det nye estimatet anslår en avling på 79,7 millioner tonn, som representerer en betydelig økning på 1,1 millioner tonn fra forrige prognose.

Denne justeringen reflekterer forbedrede forhold og forventninger til en mer rikelig hveteavling i Russland.

Oppjusteringen av produksjonsprognosen har potensielle implikasjoner for global hvetetilbud og priser, ettersom Russland er en viktig aktør i det internasjonale hvetemarkedet.

Forbedret vinteroverlevelse

Copy link to section

Den siste revisjonen av prognosen for avling viser en betydelig forbedring på grunn av høyere overlevelsesrater for vinteren enn forventet, sa SovEcon.

Denne uventede motstandskraften har resultert i at et større antall planter overlever de tøffe vinterforholdene, noe som har ført til en større høsting enn først antatt.

De siste prognosene indikerer en justering i forventningene til hveteproduksjonen.

Vinterhveteproduksjonen i Russland har blitt revidert oppover, med den anslåtte produksjonen som nå står på 52,2 millioner tonn, en merkbar økning fra det forrige anslaget på 50,7 millioner tonn, ifølge den siste prognosen.

Motsatt er også utsiktene for vårhveteproduksjonen oppdatert.

Prognosen er senket til 27,5 millioner tonn, som markerer en nedgang fra tidligere anslag på 27,9 millioner tonn.

Denne nedjusteringen kan tilskrives en rekke faktorer, for eksempel ugunstige værforhold, utbrudd av skadedyr eller sykdommer, eller andre utfordringer som har påvirket vårhveteavlingene.

SovEcon sa:

Plantene har forvitret vinteren godt, og tilstanden har blitt bedre.

De generelle avlingsforholdene forbedres

Copy link to section

Den russiske føderale tjenesten for hydrometeorologi og miljøovervåking (Roshydromet) har rapportert en betydelig forbedring i tilstanden til avlinger over hele Russland.

I mars ble kun 5 % av hveteavlingene vurdert til å være i dårlig forfatning.

Dette markerer en betydelig utvinning fra rekordhøye på 37,1 % av avlingene i dårlig tilstand rapportert i november, noe som indikerer en positiv trend for russisk landbruk.

Roshydromet-vurderinger indikerer at avlingsforholdene vanligvis forbedres i vintermånedene.

De mest betydelige forbedringene er observert i sesonger som begynner med uvanlig dårlige feltforhold, slik som de opplevde i 2015 og 2021.

Til tross for nylig optimisme rundt utsiktene for den kommende russiske hveteavlingen, opprettholder SovEcon en forsiktig holdning og hevder at det er for tidlig å komme med definitive anslag.

Avlingspotensialet forblir under gjennomsnittet

Copy link to section

Til tross for gunstige værforhold i løpet av mars måned, forblir det generelle helse- og avlingspotensialet til hveteavlingen under gjennomsnittet, sa SovEcon.

Det er også mulig at det gunstige været i mars kom for sent til å forbedre avlingens generelle tilstand vesentlig.

På grunn av det vedvarende jordfuktighetsunderskuddet observert i mange regioner og forventningen om tørre værforhold i de kommende ukene, antyder SovEcons nåværende vurdering at det er en usannsynlig sjanse for betydelige forbedringer i jordfuktighetsnivået.

Denne anslaget antyder at det nåværende underskuddet forventes å vedvare, og potensielt påvirke landbruksaktiviteter, vanntilgjengelighet og økosystemhelse i de berørte områdene.

Mangelen på betydelig nedbør og fortsatt tørre værmønstre vil sannsynligvis forverre det eksisterende jordfuktighetsunderskuddet, og føre til ytterligere utfordringer i vannressursforvaltning og jordbruksproduktivitet.

Andrey Sizov, administrerende direktør i SovEcon, sa:

Til tross for den økte prognosen, forventes årets høsting å være den laveste siden 2021, da det ble høstet 76,0 MMT. I 2024 produserte Russland 82,6 MMT.