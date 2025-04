Strava, treningssporingsplattformen med over 150 millioner brukere globalt, kunngjorde torsdag at de har inngått en endelig avtale om å kjøpe Runna, et britisk-basert teknologiselskap kjent for sine personlige løpetreningsplaner og coaching.

Flyttingen signaliserer Stravas økende ambisjoner i det blomstrende løpeområdet og dens intensjon om å utvide tilbud utover treningssporing.

De økonomiske betingelsene for avtalen ble ikke avslørt, men Strava bekreftet at transaksjonen fortsatt er underlagt vanlige betingelser.

Strava benytter seg av økende interesse for løping

Copy link to section

Oppkjøpet kommer på et tidspunkt da den globale interessen for løping er økende.

I følge Stravas interne data ble nesten én milliard løp logget på plattformen i 2024, noe som gjør løping til den raskest voksende sporten globalt.

Spesielt har Gen Z-brukere vendt seg til å løpe ikke bare for trening, men som en måte å finne fellesskap og formål.

“Etter å ha kommet av Stravas akselererte innovasjon og enestående vekst i fjor, var det rett tid å se etter komplementære virksomheter som kan skape enda større verdi for brukerne våre,” sa Michael Martin, administrerende direktør i Strava.

“Runnas oppdrag om å gi hver løper en personlig plan for å nå målet deres passer perfekt.”

Selskapet fremhevet at 43 % av brukerne har som mål å fullføre et større løp eller arrangement i 2025, noe som øker etterspørselen etter tilpassede treningsplaner.

Runna for å forbli uavhengig for nå

Copy link to section

Runna, grunnlagt i 2021 av Dom Maskell og Ben Parker, har vokst raskt, og har blitt en av de høyest rangerte løpeappene på tvers av iOS og Android.

Appen ble offisielt lansert i 2022, og er nå tilgjengelig i over 180 land og var finalist for Apples App of the Year i 2024.

Strava planlegger å holde Runna i drift som en egen app i overskuelig fremtid samtidig som den investerer i dens fortsatte vekst.

“Jeg har vært dypt imponert over Dom, Ben og Runna-teamet,” sa Martin.

“Vår plan er å holde appene atskilt i overskuelig fremtid, å investere i å utvide Runna-teamet og akselerere utviklingen av Runna-appen ytterligere,” sa han.

Medgründer Dom Maskell uttrykte entusiasme for oppkjøpet. “Vi er glade for å bli en del av Strava,” sa han.

“Vi har tilbrakt mange timer med Strava-ledelsen og er glade for å være på samme lag.” Medgründer Ben Parker la til at partnerskapet vil tillate Runna å forbedre tjenestene sine for løpere over hele verden.

Bredere forpliktelse til åpent treningsøkosystem

Copy link to section

Avtalen er også i tråd med Stravas innsats for å styrke utviklerøkosystemet.

Over 100 treningsapper integreres for tiden med Stravas API, og selskapet understreket at dette oppkjøpet ikke vil endre forpliktelsen til å være en åpen plattform for utviklere.

“Strava er fellesskapet for alle aktive mennesker uavhengig av sport, ferdighetsnivå, plassering, app eller enhet,” sa Martin.

“Vi er stolte av å anerkjenne og investere i en API-utvikler som Runna.”

Ettersom Strava fortsetter å bygge på sin posisjon som et knutepunkt for aktiv livsstil, reflekterer oppkjøpet av Runna den bredere strategien for å tilby mer personlige, måldrevne opplevelser til brukerbasen.