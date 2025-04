Vietnam, et land som er sterkt avhengig av kull for sine energibehov, har ambisiøse planer om å øke sin kraftproduksjonskapasitet betydelig innen 2030.

Landets nylig reviderte nasjonale kraftplan skisserer en strategi som prioriterer et skifte mot fornybare energikilder og innføring av kjernekraft, ifølge en Reuters-rapport.

Dette trekket betyr en betydelig endring i Vietnams energipolitikk, ettersom den søker å redusere avhengigheten av fossilt brensel og diversifisere energimiksen.

Utvidelsen av fornybare energikilder, som sol- og vindkraft, forventes å spille en avgjørende rolle for å nå landets kraftproduksjonsmål.

I tillegg markerer inkluderingen av kjernekraft i energimiksen et stort skritt for Vietnam, ettersom det utforsker alternative energikilder for å møte den økende etterspørselen.

Totale investeringer

Denne ambisiøse planen gjenspeiler Vietnams forpliktelse til bærekraftig utvikling og dets innsats for å møte utfordringene med klimaendringer.

Ved å gå over til renere energikilder, har landet som mål å redusere sine karbonutslipp og fremme en grønnere fremtid.

Den vietnamesiske regjeringen uttalte at å nå målene vil kreve en total investering på 136,3 milliarder dollar innen 2030. Dette tilsvarer over en fjerdedel av landets 2024 bruttonasjonalprodukt.

For å unngå strømmangel som har skremt utenlandske investorer og for å redusere avhengigheten av kull, må det sørøstasiatiske industriknutepunktet raskt utvide strømforsyningen for å holde tritt med økende etterspørsel etter elektrisitet.

Vietnams regjering kunngjorde sent onsdag en plan for å øke sin totale installerte kapasitet til mellom 183 og 236 gigawatt innen 2030.

Dette er en betydelig økning fra de mer enn 80 gigawattene ved utgangen av 2023.

Fokus på atomkraft

For å gjøre det, gjenopptar landet investeringene i kjernekraft, til tross for at programmet har suspendert i 2016 på grunn av budsjettrestriksjoner og Fukushima-atomkatastrofen i Japan.

Regjeringen kunngjorde at de første kjernekraftverkene, med en samlet kapasitet på opptil 6,4 GW, forventes å være i drift mellom 2030 og 2035.

De uttalte også at ytterligere 8 GW kapasitet ville bli lagt til ved midten av århundret.

Det internasjonale atomenergibyrået hadde sagt at små modulære reaktorer fortsatt er under utvikling, men de ville være rimeligere å bygge enn store kraftreaktorer.

Tjenestemenn har sagt at Vietnam har diskutert disse små modulære reaktorene.

Tidligere i år kunngjorde regjeringen sin intensjon om å delta i diskusjoner med utenlandske partnere, inkludert Russland, Japan, Sør-Korea, Frankrike og USA, angående atomkraftprosjekter.

Etter denne kunngjøringen uttrykte Korea Electric Power Corp interesse for Vietnams atomprosjekter på tirsdag, da selskapets sjef besøkte landet.

Kraftandeler

Regjeringen kunngjorde at den nye planen vil øke solenergiens andel av den totale kapasiteten til mellom 25,3 % og 31,1 % innen 2030.

Dette er en økning fra 23,8 % i 2020. I tillegg vil vindenergi på land og land stige til mellom 14,2 % og 16,1 % innen 2030, sammenlignet med nesten ingen ved begynnelsen av tiåret.

Myndighetene har etablert nye mål etter bekymring blant investorer som stammer fra en tilbakevirkende justering av fortrinnsprising for sol- og vindkraftprodusenter på land.

Planen skisserer et betydelig skifte i energikilder, med kullkraftverks andel av den totale produksjonskapasiteten som synker fra omtrent en tredjedel i 2020 til mellom 13,1 % og 16,9 %.

I mellomtiden anslås anlegg for flytende naturgass, som for tiden ikke finnes i blandingen, å bidra med mellom 9,5 % og 12,3 % av den totale produksjonskapasiteten.

Vietnam-regjeringens mål for offshore vindenergi er 6-17 GW mellom 2030 og 2035. Mens et tidligere mål på 6 GW for dette tiåret ble satt, er det ennå ikke bygget vindenergi til havs.