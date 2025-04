Det asiatiske Liquiified Natural Gas (LNG)-markedet opplevde en nedgang i prisene denne uken, noe som ansporet til opportunistisk kjøpsaktivitet fra noen asiatiske importører.

De lavere prisene ga disse importørene en attraktiv mulighet til å sikre LNG-laster til en gunstigere kostnad, noe som potensielt kan føre til økt import på kort sikt.

“Nedfallet ble drevet av mykere nedstrøms etterspørsel, selv om forsyningsavbrudd i Australia og Brunei bremset ytterligere prisfall,” sa Masanori Odaka, Rystad Energys senioranalytiker.

Mens noen asiatiske importører beveget seg raskt for å låse inn lavere priser, forble andre forsiktige midt i markedsusikkerhet, delvis drevet av fornyede bekymringer over handelsspenninger, samt komfortable lagringsnivåer.

Til tross for uplanlagte strømbrudd i Norge, falt europeiske LNG-priser. Etterspørselen etter matgass i USA holdt seg sterk da Calcasieu Pass startet kommersiell virksomhet, og dette bidro også til nedgangen i LNG-prisene.

Dutch Title Transfer Facility (TTF) juniprisene falt 2,4 % til $11,4 per MMBtu, mens prisene på asiatiske LNG-derivater for juni falt med 2% uke-til-uke til $11,4 per MMBtu 15. april.

Asia

Oppgjørsprisen for asiatisk LNG i mai var rundt 12,5 dollar per MMBtu, ifølge Rystad Energy. Dette representerer en nedgang på 8,7 % fra april 2025-priser, men en økning på 29 % sammenlignet med mai 2024, bemerket byrået.

Noen importører, inkludert Korea Gas Corporation (Kogas), en kinesisk importør som ikke er tilknyttet et nasjonalt oljeselskap, og CPC Corporation, sikret last fra mai-juni til eller under $11 per MMBtu.

LNG-markedet yrer av aktivitet fra ulike asiatiske land.

Sør-Koreas Kogas er på utkikk etter mer LNG som skal leveres mellom juni 2025 og mars 2026.

I mellomtiden har Bangladeshs RPGCL allerede sikret LNG-laster for levering 15.-16. mai og 25.-26. mai. Indias GSPC var også i markedet, og søkte etter en LNG-last som skulle leveres mellom 10. og 31. mai, sa Rystad.

Brunei LNG-anlegget, et joint venture mellom Brunei-regjeringen, Shell og Mitsubishi, opplevde en forsyningsavbrudd 11. april.

“Mildværsmeldinger i skulder-månedsperioden vil sannsynligvis begrense gassforbruket i østasiatiske land for resten av april,” sa Odaka.

Dag-ahead-kraftprisene i Japan for 17. april har falt omtrent 40 % sammenlignet med forrige uke.

Dette sammenfaller med en betydelig mengde planlagt vedlikehold i Japan på tvers av alle drivstofftyper, som vil redusere tilgjengelig kapasitet med 18 % i april og 15 % i mai sammenlignet med mars 2025.

Source: Rystad Energy

Europa

Europeiske LNG-priser falt med 1,5 % uke over uke til rundt $10,6 per MMBtu, og opprettholdt en rabatt på 80 til 90 cent på TTF-prisene.

Den amerikanske dollarindeksen falt under 100 for første gang siden juli 2023, noe som indikerer en relativ styrking av euroen og en kurv med andre valutaer mot den amerikanske dollaren.

Odaka la til:

Dette kan føre til ulike retninger for gassprisene, for eksempel TTF, avhengig av om de er pålydende USD eller Euro, sammen med ytterligere klarhet om europeisk politikk for lagringsmål.

Europa så en økning på 8,6 % i de totale gassstrømmene, og nådde 329,4 millioner kubikkmeter 14. april.

Dette skjedde til tross for uplanlagte driftsstans hos Aasta Hansteen, Dvalin og Troll i Norge, som truet med forsyningsavbrudd. Underjordiske lagernivåer steg også med 2,2 % til 40,5 milliarder kubikkmeter, men er fortsatt 45 % lavere enn i fjor, bemerket Rystad.

“De fleste markedsdeltakere med LNG-volum av amerikansk opprinnelse peker LNG-lastene sine til Europa, selv om volatilitet i markedet og endret spredning på tvers av bassenger kan føre til at disse markedsdeltakerne omdirigerer lastene sine til Asia i stedet,” sa Odaka.

Source: Rystad Energy

USA

15. april falt prisene på Henry Hub med 3,8 % uke til uke til $3,3 per MMBtu. I skrivende stund var prisen på $3,255 per MMBtu, opp 0,3%.

Matgassnivåene til amerikanske LNG-terminaler steg med 6,6 %, og nådde omtrent 16,8 milliarder kubikkfot per dag (Bcfd) mellom 8. og 14. april, viste Rystad Energys data.

Det globale LNG-markedets forsyningsbegrensninger ble ytterligere lettet av Venture Globals oppstart av kommersiell virksomhet ved Calcasieu Pass LNG i Louisiana, til tross for prosjektets tidligere salg av flere laster på spotmarkedet.

“Flere regioner i USA spår temperaturer over gjennomsnittet frem til slutten av april, og presser ned gassprisene, selv om dette vil bli oppveid av høye mategassnivåer til amerikanske LNG-terminaler,” bemerket Odaka.