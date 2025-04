Ettersom LVMH forlenger Arnaults regjeringstid, henger fortsatt bekymringene etter arv: her er grunnen til at investorer bekymrer seg

Aksjonærer i LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton stemte torsdag for å la Bernard Arnault forbli ved roret i selskapet frem til 85-årsalderen, og forlenget regjeringstiden til mannen som bygde verdens mest verdifulle luksusvareimperium.

Tiltaket, godkjent med mer enn 99 % støtte, hever den maksimale aldersgrensen for konsernets styreleder og administrerende direktør fra 80 til 85.

Dette markerer den andre slike endringen de siste årene.

I 2022 løftet LVMH pensjonsgrensen fra 75 til 80.

Med torsdagens avstemning har styret ytterligere befestet Arnaults posisjon i toppen, selv om investorene blir stadig mer urolige over fraværet av en tydelig kommunisert etterfølgerplan.

Et omhyggelig konstruert imperium

Bernard Arnault, 76, har ledet LVMH siden 1989, og styrt det gjennom tiår med aggressiv ekspansjon, storsuksessoppkjøp og økende etterspørsel etter luksusvarer.

Fra overtakelsen av Christian Dior og Louis Vuitton til oppkjøpet på 16 milliarder dollar av Tiffany & Co i 2021, har Arnault laget et imperium med 75 merkevarer som spenner over mote, smykker, vin, brennevin, gjestfrihet og mer.

Hans praktiske lederstil – inspeksjon av butikkoppsett, mikroadministrering av avtaler og sikre konsistent merkevarefortelling – har bidratt til å levere eksepsjonell aksjonæravkastning.

I følge LSEG-data har LVMH generert en gjennomsnittlig totalavkastning på 13 % per år under ledelsen, langt høyere enn 3 % avkastningen til STOXX 600 i samme periode.

Likevel er de egenskapene som har gjort LVMH til en suksess nå kilder til bekymring.

Investorer bekymrer seg for at Arnaults enorme innflytelse betyr at hans plutselige avgang kan utløse en kraftig nedgang i LVMHs aksjekurs.

Samtidig introduserer selskapets store avhengighet av en enkeltperson betydelig langsiktig risiko.

Familien bak fasaden

Alle de fem barna til Arnault er nå dypt forankret i gruppens lederstruktur.

Delphine Arnault, 50, fungerer som administrerende direktør i Christian Dior og er mye sett på som en ledende kandidat.

Antoine Arnault, 47, har tilsyn med kommunikasjon, image og bærekraft, og leder Loro Piana.

De yngre søsknene – Alexandre (33), Frédéric (30) og Jean (26) – har nøkkelroller i henholdsvis Tiffany & Co, TAG Heuer og klokkeavdelingen.

Hvert barn har en overordnet stilling, og fire av dem sitter i LVMHs styre. Men til tross for deres fremtredende plass, har Arnault ikke gitt noen offentlig indikasjon på hvem som til slutt vil ta over.

Familiens engasjement gir inntrykk av en tett styrt suksess-i-trening, men ingen formell plan har blitt kommunisert.

“Markedet har lenge priset inn ‘Arnault-premien’,” sa en Paris-basert luksusanalytiker.

“Men det betyr også at det er en enorm nøkkelmannrisiko. Investorer vil vite hvordan LVMH ser ut i en verden etter Arnault.”

Ugjennomsiktig planlegging skaper usikkerhet

Enkelte aksjonærer har begynt å stille spørsmål ved konsernets mangel på åpenhet.

To investorer sa til Reuters Breakingviews at de ikke er klar over noen formell nød- eller langsiktig etterfølgerplan.

LVMHs siste styringsrapport refererer bare kort til en “gjennomgang av etterfølgelsesplanlegging”, og gir ingen ytterligere detaljer.

I 2022 ble det gjort endringer i LVMHs kontrollerende struktur for å sikre langsiktig familiekontroll.

Arnault omstrukturerte familiens holdingselskap, Agache SCA, og bestemte at de fem barna skulle dele likt eierskap gjennom Agache Commandité.

Aksjene kan ikke selges eller overdras i 30 år, og de kan heller ikke gå utenfor familien eller deres direkte etterkommere.

Denne ordningen garanterer effektivt at LVMH vil forbli under familiekontroll i overskuelig fremtid, men den svarer ikke på det sentrale spørsmålet om hvem som skal lede.

Nøkkelavgjørelser i Agache krever nå enstemmig enighet fra alle fem søsknene – et oppsett som kan vise seg å være tungvint eller vanskelig med tiden.

Lærdom fra luksusrivaler

LVMHs ugjennomsiktige tilnærming til suksess står i kontrast til andre familieledede luksusfirmaer.

François Pinault, grunnlegger av den rivaliserende gruppen Kering, ga sitt holdingselskap til sine tre barn i 2001.

I 2005 overtok sønnen François-Henri Pinault formelt ansvaret som administrerende direktør i en alder av 42, noe som ga klar kontinuitet for både investorer og virksomheten.

Til sammenligning har LVMH valgt inkrementelle endringer som utvider Bernard Arnaults grep om selskapet uten å gi markedet et klart syn på hva som kommer videre.

“Suksesjon handler ikke bare om å navngi en administrerende direktør,” sa Irina Curbelo, medgründer av Percheron Advisory. “Det handler om å bevare essensen av merkevareimperiet, og sikre at familiestyring ikke blir en flaskehals.”

Ingen forestående endring, men langsiktige risikoer gjenstår

Til tross for økende bekymring er det få som tviler på Arnaults evne til å fortsette å lede LVMH på kort sikt.

Han forblir mentalt skarp, fullt engasjert og tydeligvis tillitsfull av styret og aksjonærene.

Men med den siste endringen av aldersgrensen som skyver enhver overlevering potensielt et tiår unna, er det usannsynlig at spørsmål om styring forsvinner.

Etter hvert som luksusindustrien blir mer konkurransedyktig og globalt kompleks, øker innsatsen for en uklar rekkefølge.

Spørsmålet LVMH står overfor nå er ikke bare hvem som skal etterfølge Bernard Arnault, men når, hvordan og om gruppen vil være forberedt når øyeblikket uunngåelig kommer.