Kryptohandlere delte seg på BTCs neste trekk: $88K breakout eller $65K tilbakestilling?

Bitcoin har gjentatte ganger ikke klart å bryte forbi motstanden på $85 000 da markedet fortsatt er blottet for bullish katalysatorer.

Siden 13. april har flaggskipet kryptovaluta handlet innenfor et smalt område på $83.000 og $85.000, med prishandling tynget av en blanding av makroøkonomiske faktorer.

Når du skrev, var Bitcoins ukentlige gevinster på litt over 4 % mens markedsverdien svingte rundt 1,6 billioner dollar.

Hva holder Bitcoin tilbake?

Denne uken har flere bearish-krefter spilt inn, noe som har fått investorer til å innta en mer forsiktig holdning.

Dette er tydelig fra Crypto Fear and Greed Index, som svever nær den nedre enden av fryktsonen på 30, fra og med pressetiden.

En nøkkelfaktor som tynger sentimentet er fornyet geopolitisk spenning mellom USA og Kina.

Onsdag ble markedene risikovillige etter at Trump-administrasjonen introduserte nye fortauskanter på Nvidias chipeksport til Kina.

Bevegelsen raste globale aksjer og vekket frykten for en ny eskalering av handelstariffer, og trakk teknologisektoren og bredere risikoaktiva lavere.

For å øke usikkerheten dukket det opp rapporter om at kinesiske myndigheter kan likvidere konfiskert Bitcoin gjennom offshore-børser.

Selv om de ikke er bekreftet, har slike rapporter en tendens til å skremme investorer og har lagt ytterligere press på allerede skjøre kryptosentiment.

Mer smerte fulgte da USAs sentralbanksjef Jerome Powell signaliserte en mer haukisk holdning enn markedene hadde forventet.

Under sin tale 16. april uttalte Powell at Fed ikke haster med å kutte renten, noe som forsterker en “vent-og-se”-tilnærming midt i økende økonomisk usikkerhet.

Hans kommentarer dempet investorsentimentet ytterligere, spesielt etter at han flagget inflasjonsrisikoen som president Trumps nylig annonserte tariffer utgjør.

Powell advarte om at omfanget av tolløkningene var «betydelig større enn forventet» og sannsynligvis kan føre til «høyere inflasjon og lavere vekst».

Hva er det neste for Bitcoin?

Med en restriktiv pengepolitikk som sannsynligvis vil forbli på plass lenger, har markedene hatt liten grunn til å bytte tilbake til risikomodus.

For Bitcoin betyr dette fortsatt undertrykkelse rundt viktige motstandsnivåer, ettersom tradere veier de bredere økonomiske utsiktene før de tar på seg mer eksponering.

Teknisk sett må Bitcoin snu motstanden på $86 000 til støtte for å gjenopplive bullish momentum mot $90 000 og utover.

Ifølge markedseksperter må BTC først gjenvinne 200-dagers EMA til $87 740, et nivå det tapte 9. mars for første gang siden august 2024.

På minussiden åpner unnlatelse av å gjenvinne nøkkelnivåer døren til mer smerte. Bjørner vil sannsynligvis forsvare $86 000-merket aggressivt, og potensielt presse BTC tilbake under $80 000.

I følge MN Capital-grunnlegger Michael van de Poppe kan det å miste denne nøkkelstøtten utløse ytterligere nedside, med prisene som sannsynligvis vil gli mot intervallet $74 400–76 600 dollar, den siste forsvarslinjen før en dypere korreksjon setter inn.

Ytterligere svakhet kan til og med utløse en ny test av den laveste amerikanske valgdagen på 67 817 dollar, og viske ut gevinstene fra den såkalte “Trump-pumpen”.

Ifølge analytiker James Check ligger den sanne bunnen for Bitcoin rundt $65 000 basert på gjennomsnittlig kostnadsgrunnlag for aktive investorer og et viktig langsiktig støtteområde.

Dette representerer gjennomsnittlig kostnadsgrunnlag for aktive investorer, og reflekterer i hovedsak prisen som de fleste markedsdeltakere kjøpte BTC-en sin til. Som sådan fungerer den som en kritisk langsiktig støttesone.

“$75K er der oksene trenger å forsvare. Hvis ikke, er vi på vei tilbake til chop – og flagget i det hav av sand er $65K,” la han til.

Et fall til $65k kan starte det bullish rallyet på nytt

Imidlertid, ifølge noen, kan en korreksjon mot midten av $60 000-intervallet være shakeouten som Bitcoin trenger for å tilbakestille sentimentet og drive neste etappe høyere.

Trader Altstein, for eksempel, delte et motsatt syn som antydet at et fall til $69K–$65K-regionen kan gå foran en fornyet oksefase som til slutt kan sende BTC så høyt som $150.000.

Ukentlig diagram for BTC/USD. Kilde: Altstein

Selv om målet på 150 000 dollar kan virke ambisiøst, er ideen om en sunn korreksjon før fortsettelse i tråd med bredere markedssykluser.

Historisk sett har Bitcoin ofte sett på viktige kostnadsbasisnivåer i perioder med makrousikkerhet før de iscenesetter sterke gjenvinninger.

Et slikt scenario vil også være på linje med den underliggende dynamikken på tilbudssiden som for tiden utvikler seg på tvers av markedet.

Data fra CryptoQuant viser at Bitcoin-reservene på børser har fortsatt å stupe, og ligger nå nær flere års laveste nivå.

Historisk sett har slike forhold gått foran store prisoppganger, spesielt når de er parret med økende etterspørsel eller et skifte i investorsentiment.

På baksiden, hvis Bitcoin unngår en dypere korreksjon og holder seg over gjeldende støttenivåer, kan det nylige utbruddet over 2025-trendlinjen få gjennomslag.

En nærhet over $88 000 ville være nøkkelen, noe som potensielt setter scenen for en bevegelse mot $90 000 og utover som foreslått av pseudonym analytiker Crypto Caesar i et nylig X-innlegg.