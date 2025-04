CartelFi får fart når Shiba Inu og Bitcoin-prisene stopper

Frykt er fortsatt nøkkelfølelsen i kryptorommet, selv om entusiaster fortsatt er optimistiske for en bedring i overskuelig fremtid. Mens de fleste majors og meme-mynter fortsatt er under salgspress, har Bitcoin dratt fordel av stabiliteten.

Samtidig ser kunnskapsrike investorer på nye prosjekter med reelle brukstilfeller og robust vekstpotensial. CartelFi, et slikt prosjekt, har samlet inn over 1 million dollar på bare 10 dager. Suksessen er basert på dens evne til å tilby investorer store passive inntekter fra meme-mynter som ellers kunne samle støv. Dessuten taper innehaverne fortsatt på tokens oppsidepotensial.

Shiba Inu-prisen møter sterk motstand ettersom kjøpere fortsatt er nølende

Shiba Inu-prisen har holdt seg stabil over støttesonen på $0,00001100 siden den kom tilbake over den for omtrent en uke siden. Imidlertid fortsetter den å finne motstand rundt 25-dagers EMA på $0,00001241 ettersom frykten fortsetter å gripe det bredere kryptomarkedet.

Forbedret markedssentiment kan gi det oppadgående momentumet som trengs for å bryte den nåværende motstanden. Hvis det lykkes, vil oksenes neste mål være $0,00001357.

SHIB prisdiagram Kilde TradingView

CartelFi får fart når investorer skifter fokus

Mens frykt fortsatt er hovedfølelsen i kryptoområdet, leter kunnskapsrike investorer i økende grad etter muligheter i nye prosjekter med robust vekstpotensial. Spesielt er de fleste av disse foretrukne symbolene memer basert på mer enn bare en viral vits.

Krypto-entusiaster ser etter prosjekter med en løsning på noen av de eksisterende utfordringene i kryptovaluta-området. En slik enhet er CartelFi. Den enestående infrastrukturen har gjort den så attraktiv at den samlet inn over $500 000 i løpet av de første 24 timene av forhåndssalget. Ti dager senere har det samlet inn over 1 million dollar.

I stedet for at meme-myntene deres ligger uvirksomme, har investorer en mulighet til å tjene store penger i passiv inntekt. Dessuten nyter innehaveren fortsatt 100 % priseksponering. Dette betyr at de ikke vil tape på et tokens oppsidepotensial.

Med dette unike prosjektet har tidlige brukere en uimotståelig mulighet til å hente inn store gevinster under det nåværende forhåndssalget og utover. Den programmerte knappheten, som sikrer et jevnt forbrenningstrykk, vil gi ytterligere næring til tokenets oppadgående momentum. Som sådan er CarteFi godt posisjonert til å være på listen over beste meme ICOer i 2025. Skynd deg og kjøp CartelFi her.

Bitcoin-prisen forblir rekkeviddebundet ettersom optimisme gir stabil støtte

Bitcoin Pris

Bitcoin-prisen forblir rekkeviddebundet ettersom frykten vedvarer i det bredere kryptovalutaområdet. Likevel har optimismen over majorens utvinning den holdt seg stabilt over den avgjørende sonen på $82 000 i en uke nå.

Dessuten viser data utgitt av SoSoValue at BTC ETFer registrerte daglige nettoinnstrømninger på 107,83 millioner dollar på torsdag. Under handelsøkten registrerte 8 av de 10 beste ETF-ene null flyter, mens BlackRocks IBIT og Fidelitys FBTC rapporterte innstrømninger på henholdsvis $80,96 millioner og $25,90 millioner.

På kort sikt vil området mellom $82.000 og $85.930 være verdt å se. Oksene må tiltrekke seg nok kjøpere til å bryte denne motstanden hvis de skal få en sjanse til å nå neste mål på $89 075. Denne oppgaven vil imidlertid bli ugyldig ved en tilbaketrekking under områdets nedre kant.

