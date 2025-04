LATAM kryptonyheter: Meli Dólar debuterer i Chile, og Bolivia slutter med planen om å kjøpe drivstoff med kryptovaluta

Kryptoøkosystemet i Latin-Amerika er i stadig utvikling og mangfoldig.

Denne uken har fintech-bedriften Mercado Pago annonsert introduksjonen av sin kryptovaluta «Meli Dólar» i Chile, en stablecoin ment å spore verdien av amerikanske dollar.

Bolivia, derimot, annonserte at de ville forlate planene om å kjøpe drivstoff med kryptovaluta midt i en energikrise.

Mercado Pago lanserer Meli Dólar i Chile

I følge América Economía har Mercado Pago-appen nå en funksjon som gjør at chilenske brukere kan bruke kryptovalutaer direkte fra kontoene sine.

Brukere vil kunne bruke chilenske pesos i sine digitale kontoer for å kjøpe, lagre og selge Meli Dólar.

Som tidligere rapportert av Cointelegraph en Español, slutter Chile seg nå til Brasil og Mexico som de eneste latinamerikanske landene som har Mercado Pago-fungerende.

Løsningen ble laget i samarbeid med Ripio, en virksomhet som spesialiserer seg på kryptovalutatjenester.

Matías Spagui, seniordirektør for Mercado Pago, understreket betydningen av denne lanseringen, og la merke til: “Den amerikanske dollaren er et pålitelig verdilager globalt, en av de mest stabile valutaene, og en enkel måte å bevare rikdom midt i generell usikkerhet.”

Bolivia forkaster planene sine om å kjøpe drivstoff med kryptovaluta

YPFB har bekreftet sin forpliktelse til å opprettholde en konsistent drivstoffforsyning over hele landet.

I følge Agencia Boliviana de Noticias uttalte det statseide oljeselskapet 15. april at kjøp av bensin, diesel og LPG vil bli støttet av dets ressurser og overføringer fra departementet for økonomi og offentlige finanser.

YPFB gjentok at de ikke har noen planer om å bruke kryptoaktiva for disse transaksjonene, og understreket at hele forsyningsstrategien er basert på innenlandsk finansiering og statlig bistand.

Til tross for å vurdere bruken av kryptovaluta for å importere bensin som en reserveplan på grunn av forsinkelser i å få kredittgodkjenning fra den flernasjonale lovgivende forsamlingen, uttalte YPFB at de hadde oppgradert logistikken sin for levering av flytende drivstoff siden mars.

Denne bestrebelsen har til hensikt å sikre en konsekvent forsyning av bensin, diesel og LPG for det bolivianske folket, til tross for aktuelle økonomiske problemer som påvirker landets økonomi.

Coinbase slutter seg til det argentinske fintech-kammeret

Coinbase har offisielt sluttet seg til det argentinske Fintech-kammeret, i håp om å styrke båndene til den lokale sektoren.

Det siste trekket styrker Coinbase sin tilstedeværelse i Argentina og demonstrerer selskapets forpliktelse til å støtte lokale fintech-satsinger.

Coinbases landssjef i Argentina, Matías Alberti, understreket viktigheten av dette samarbeidet, og la merke til at det å være en del av det argentinske Fintech-kammeret lar oss delta i dialog og samarbeidsrom som er nøkkelen til industriens vekst.

Han la til at Coinbase ønsker å dele sin verdensomspennende ekspertise samtidig som han lærer av lokale talenter for å bidra til å skape et økosystem som anses som strategisk for regionens fremtid.

Mariano Biocca, administrerende direktør for det argentinske Fintech-kammeret, berømmet Coinbase sitt samarbeid, og uttalte at deres internasjonale kunnskap vil komme samfunnet til gode.