For fjorten dager siden talte investorer ned timene til president Trumps kunngjøring om «gjensidige tariffer». Globale aksjeindekser, ledet av amerikanske majors, viste allerede bevis på investorbekymring.

Dow og Russell 2000 (en mindre populær aksjeindeks, men en viktig indikator på stemningen mot amerikanske mid-cap, innenlandsfokuserte selskaper) hadde begge toppet i november.

S&P 500 og NASDAQ, som begge inneholder en betydelig vekting mot teknologigigantene, nådde sine all-time highs i midten av februar.

Siden den gang har alle amerikanske majors solgt seg ut, og tatt dem tilbake til nivåer som sist ble sett etter Trumps valgseier 5. november. De hadde en mild bedring i siste halvdel av mars.

Men det var tydelig at investorene ble på vakt. Følelsen var at takstene kunne gå begge veier. President Trump kunne kunngjøre en beskjeden grunntoll på de landene han mente handlet “urettferdig”.

Eller han kunne gjort noe verre. Til slutt gjorde han noe mye, mye verre.

De fleste tariffer gikk gjennom en ganske rask ‘prosess’ med å bli utsatt, endret og målrettet på nytt. Men gitt det som har skjedd siden, ser det ut som om 10 % grunntollen på eksport fra USAs handelspartnere er mye mer i tråd med hva markedene håpet på.

Selv om i fravær av en rekke vellykkede land-for-land-forhandlinger, kan disse gå tilbake til de opprinnelige gjensidige satsene om tre måneder.

Men én ting ser nå sikkert ut, og det er at Trump-administrasjonens virkelige mål i all denne brouhahaen er Kina.

Legg til den krigerske retorikken og tynne skinn på begge sider, og toll-tiffen har forvandlet seg til en total handelskrig. Investorer prøver nå å finne ut om dette kan løses, og i så fall hvor lang tid det kan ta.

Analytikere har alle kommet med motstridende teorier om hvilken side som er verst rammet, og hvem som mest sannsynlig vil blunke først. Et argument går på at president Trumps vilje til å vanne ned de fleste tollsatser er et svakhetstegn. Kanskje.

Selv om det faktum at han økte Kinas avgifter til 145% antyder ikke. Det sies også at Kinas autoritære regime er i en bedre posisjon til å akseptere vanskeligheter for innbyggerne på en måte som Trump ikke kan.

Men Kinas økonomi er i en dårlig tilstand, uansett hva dataene sier, og eiendomsimplosjonen betyr at den ikke kan stole på at hjemmemarkedet erstatter eksportmarkedet.

På den annen side ser det ut som om Trump-administrasjonen kan ha fått panikk da amerikanske finanser gikk i sammensmelting. Det kan akseptere et salg av aksjer, men ikke en trussel mot verdens ultimate trygge havn.

Yielden på 30-årsrenten hadde sitt største ukentlige hopp siden 1980-tallet, selv om den amerikanske dollaren var i fritt fall. Det så ut som om noe hadde sprukket.

Hadde Kina skylden? Det virker usannsynlig at de var helt og holdent ansvarlige for salg av obligasjonsmarkedet. Det ville stort sett være selvødeleggende gitt hvor mye amerikanske statsgjeld de eier.

Dessuten ville et slikt trekk presse opp verdien av yuanen, noe som bare ville gjøre livet vanskeligere for kinesiske eksportører.

Det virker mer sannsynlig at forskyvningen mellom dollaren og amerikanske statsobligasjoner i stor grad skyldtes massiv nedbelåning fra hedgefond og skyggebanksystemet.

Markedene var litt roligere i uken før påske. Men det føles ikke som om krisen har nådd toppen ennå.

Egoene som er involvert er bare for store, og innsatsen er altfor høy. På et tidspunkt vil dette bli løst. Men risikomarkedene ser ut til å lide mye mer smerte før ting kommer tilbake på en jevnere kjøl.

(David Morrison er seniormarkedsanalytiker i Trade Nation. Synspunkter er hans egne.)