Asiatiske aksjer stenger blandet på mandag: Nifty, Sensex hopper over 1 %, Nikkei faller 1,30 %

Asiatiske aksjer leverte en blandet utvikling i tynn feriehandel på mandag, med markeder i Hong Kong, Australia og New Zealand stengt for påskeferien.

Investorer navigerte til langvarige spenninger mellom USA og Kina, en flyktig dollar og nytt politisk drama i Washington.

Den amerikanske dollaren falt etter at president Donald Trump eskalerte kritikken av sentralbanksjef Jerome Powell, og truet med å fjerne ham over rentebeslutninger og anklaget ham for politisk skjevhet.

I et innlegg på Truth Social kalte Trump Powell “alltid FOR SENT OG FEIL” for ikke å kutte renten, noe som la press foran neste pengepolitiske møte.

Økonomisk rådgiver i Det hvite hus, Kevin Hassett, bekreftet fredag ​​at administrasjonen undersøkte den juridiske gjennomførbarheten av å avskjedige Powell, og hevdet at Feds handlinger var ment å være til fordel for demokratene foran valget.

Kontroversen bidro til markedsuro som allerede var frynsete av handelskonflikter.

Asiatiske markeder på mandag

I aksjemarkedene steg Kinas Shanghai Composite Index 0,45 % til 3 291,43 etter at People’s Bank of China holdt prime-rentene på lån uendret og opprettholdt sin imøtekommende holdning.

Trump avduket også en åttepunktsplan rettet mot det han beskrev som «ikke-toll-juks» av fremmede land, et grep han advarte om kunne belaste både diplomatiske og handelsmessige bånd.

Som svar sa Kinas handelsdepartement at de ville gjengjelde land som slutter seg til USA i den pågående tollkrigen.

Japanske aksjer falt kraftig da yenen steg til sitt sterkeste nivå siden september mot dollaren, noe som gjenspeiler investorforsiktighet i forkant av planlagte valutasamtaler mellom USA og Japan senere denne uken.

Nikkei 225 falt 1,30 % til 34 279,92, mens den bredere Topix-indeksen tapte 1,18 % til 2 528,93.

Eksportorienterte aksjer ledet tapene, med Toyota Motor som falt 2,9 % og Suzuki Motor ned 3,9 %.

Sør-Koreas Kospi-indeks steg 0,20 % til 2 488,42, noe som forlenger oppgangen for en tredje økt på rad.

Imidlertid avslørte foreløpige handelsdata for april kraftige nedgang i eksporten til både USA og Kina, og kastet en skygge over landets økonomiske utsikter.

Indiske markeder gir bedre resultater

Indiske aksjer gjorde det bedre enn asiatiske selskaper mandag.

Aksjeindeksene Sensex og Nifty endte høyere mandag, løftet av oppgang i tungvektaksjer inkludert HDFC Bank og ICICI Bank etter deres resultatrapporter, sammen med fortsatt tilførsel av utenlandske fond.

Tech Mahindra, Axis Bank, HDFC Bank, Infosys, State Bank of India og IndusInd Bank var blant de beste på Sensex, mens Adani Ports, ITC, Bharti Airtel, Titan, Hindustan Unilever og Sun Pharma takket nei.

Sensex lukket 855,30 poeng, eller 1,09 %, høyere på 79 408,50, mens Nifty avanserte 273,90 poeng, eller 1,15 %, for å slå seg ned på 24 125,55.