Pave Frans dør 88 år gammel

Pave Frans, den argentinske jesuitten som ble den første romersk-katolske paven fra Amerika, er død, kunngjorde Vatikanet mandag.

Han var 88.

Nyheten ble levert i en videoadresse av kardinal Kevin Farrell.

“Kjære brødre og søstre, med dyp sorg må jeg kunngjøre døden til vår hellige far Francis,” sa Farrell ifølge en offisiell oversettelse.

“Kl. 7:35 i morges vendte biskopen av Roma, Frans, tilbake til Faderens hus. Hele hans liv var viet til tjeneste for Herren og hans kirke. Han lærte oss å etterleve evangeliets verdier med trofasthet, mot og universell kjærlighet, spesielt til fordel for de fattigste og de marginaliserte.”

“Med enorm takknemlighet for hans eksempel som en sann Jesu disippel, berømmer vi pave Frans sjel til den treenige Guds uendelige barmhjertige kjærlighet,” la Farrell til.

Valgt til den 266. paven i den romersk-katolske kirke etter at Benedikt XVI trakk seg i 2013, ble Francis født Jorge Mario Bergoglio i Buenos Aires 17. desember 1936.

Mens Benedikt ble sett på som en trofast forsvarer av ortodokse doktriner, mer komfortabel med bøker enn med folkemengder, fremsto Frans som en pave som ofte smilte, omfavnet ydmykhet og bar et bredt budskap.

Hans vektlegging av fattigdom og menneskelig lidelse ga gjenklang hos mange liberale ikke-katolikker, og han stemplet klimaendringer som et moralsk spørsmål som trengte øyeblikkelig oppmerksomhet.

Han avviste privilegiene knyttet til rollen hans, og valgte Vatikanets gjestehus fremfor de overdådige paveleilighetene.

Han var den første jesuittpaven, den første fra den sørlige halvkule, og den første paven fra utenfor Europa på nesten 1300 år, etter pave Gregor III av Syria i 731.

Sønnen til en italiensk innvandrerfar og en italiensk argentinsk mor, Francis var den eldste av fem barn.

Som ung jobbet han som vaktmester og nattklubbsprett før han utdannet seg til kjemisk tekniker.

Han ble ordinert som jesuittprest i 1969, og i 1973, 36 år gammel, hadde han blitt leder av Society of Jesus i Argentina og Uruguay – en stilling han hadde til 1979.

Pave Johannes Paul II utnevnte ham til biskop i 1992, og seks år senere ble Frans utnevnt til erkebiskop av Buenos Aires. Han ble opphøyet til kardinal i 2001.

Francis gjennomgikk operasjon i sin ungdom for å fjerne en del av en lunge etter en lungesykdom, selv om Vatikanet sa i 2013 at tilstanden aldri hadde svekket arbeidet hans.

I de senere årene sto paven overfor pågående helseutfordringer, inkludert luftveisplager og flere operasjoner.

Han ble innlagt på sykehus for første gang som pave i juli 2021, og gjennomgikk tykktarmsoperasjon ved Romas Gemelli-sykehus for divertikkelstenose – en utvikling som rystet kirken til tross for Vatikanets forsikringer om at prosedyren var planlagt.

Han ble innlagt igjen i mars 2023 med bronkitt, og spøkte med journalister etterpå at han «fremdeles i live».

Drøye to måneder senere gjennomgikk han en ny operasjon for å reparere et brokk.