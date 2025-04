Trumps krig med Federal Reserve: inne i den juridiske kampen for å sparke Jerome Powell

Det som tidligere var et uavhengig organ, Federal Reserve, er nå en del av de politiske diskusjonene under Trump-administrasjonen.

President Donald Trump har eskalert sine angrep på Fed-leder Jerome Powell, og hevder at hans oppsigelse «ikke kan komme raskt nok». Men dette handler ikke bare om renter.

Trump presser på for å omforme strukturen til amerikanske regjeringsinstitusjoner, og starter med Federal Reserve.

Men er det i det hele tatt lovlig? En allerede pågående høyesterettssak kan gi ham den rettslige hjemmelen han trenger.

Hvordan kom det til dette?

Trumps offentlige feide med Jerome Powell begynte for mange år siden under hans første periode. Selv om Trump utnevnte Powell til styreleder i 2018, ble forholdet deres nesten umiddelbart surt.

Den gang ønsket Trump lave renter for å øke aksjemarkedet. Powell, på den annen side, hevet renten, med henvisning til inflasjonsbekymringer.

Gjennom 2019 og inn i pandemiåret 2020, slo Trump gjentatte ganger ut.

Han kalte Powell “fienden” og foreslo å skyte ham. Han ba til og med advokater i Det hvite hus om å undersøke juridiske alternativer for å fjerne ham.

Men Powell har alltid holdt fast, og insistert på at Fed må forbli uavhengig og datadrevet.

Spol frem til 2025, og feiden har gjenvunnet. Powell advarte nylig om at Trumps aggressive tariffer ville øke inflasjonen og bremse veksten.

Trump svarte med fornyede trusler, og anklaget Powell for å «spille politikk» og sa at oppsigelsen hans «ikke kan komme raskt nok».

Hva står på spill juridisk?

I sentrum av den juridiske kampen er en høyesterettsavgjørelse fra 1935 kjent som Humphrey’s Executor .

Denne saken skapte den varige presedensen at presidenter ikke kan fjerne tjenestemenn ved uavhengige reguleringsbyråer uten saklig grunn.

Målet var å beskytte byråer som Fed mot politisk innblanding.

Men Trump vil ha den presedensen omgjort. Hans administrasjon argumenterer for at det krenker presidentens autoritet under grunnloven.

Ifølge generaladvokat D. John Sauer skal presidenten ikke måtte delegere utøvende makt til tjenestemenn som motsetter seg hans agenda.

Det juridiske argumentet fikk gjennomslag i 2020 da Høyesterett avgjorde 5–4 at presidenten kunne sparke sjefen for Consumer Financial Protection Bureau.

Men den saken handlet om et enkeltdirektørbyrå. Fed, som opererer under et styre på syv medlemmer, har så langt holdt seg utenfor rekkevidde.

Nå bruker Trump en annen sak. Denne involverer føderale arbeidsstyrer for å bringe saken tilbake til domstolen.

Og denne gangen er implikasjonene mye bredere.

Handler denne høyesterettssaken virkelig om Fed?

Saken for domstolen involverer Trumps sparking av to tjenestemenn fra National Labour Relations Board og Merit Systems Protection Board.

Selv om det kan virke urelatert, kan utfallet påvirke hvordan alle uavhengige byråer styres, inkludert Federal Reserve.

Trumps advokater insisterer på at Fed er annerledes. De peker på dens unike finansiering, historie og struktur.

I tidligere avgjørelser har domstolen erkjent at Fed er «i en annen liga».

Likevel hevder kritikere at hvis domstolen svekker eller velter Humphreys eksecutor , åpner det døren for å fjerne Powell også.

Powell har på sin side sagt at han ikke tror saken vil gjelde Fed.

Men tidligere NLRB-leder Gwynne Wilcox, en av de oppsagte tjenestemennene, advarte domstolen om at en avgjørelse i Trumps favør kan sette Feds uavhengighet i fare og ryste investortilliten.

Hvorfor Fed fortsatt er et spesielt tilfelle

I motsetning til de fleste byråer, er Federal Reserve beskyttet av flere lag med juridisk og strukturell isolasjon.

Dens guvernører kan bare fjernes “av årsak”, og institusjonen finansierer seg selv i stedet for å stole på kongressen.

Disse funksjonene ble designet for å beskytte pengepolitikken mot politisk innblanding.

Fed har også et dobbelt mandat: prisstabilitet og maksimal sysselsetting.

Powell og teamet hans har holdt prisene stabile de siste månedene, og venter på mer klarhet om hvordan tariffer kan påvirke inflasjon og vekst.

Trump ser på denne pausen som en hindring.

Høyesterett har likevel aldri tatt direkte stilling til hvorvidt presidenten kan avfyre ​​en sittende Fed-stol.

Og mens gjeldende presedens lener i Powells favør, kan en endring i juridisk tolkning endre alt.

Hva sier Trumps indre sirkel?

Det er en viss uenighet innad i Trumps eget team.

Finansminister Scott Bessent har advart om at en svekkelse av Feds uavhengighet kan skade finansmarkedene og investortilliten. Han kalte pengepolitikken «en juvelboks som må bevares».

På den annen side har økonomisk rådgiver Kevin Hassett mildnet sin tidligere stilling. I 2021 sa han å sparke Powell ville skade Feds troverdighet.

Men nå sier han at presidentens team “studerer” om det kan gjøres lovlig. Han siterte “ny juridisk analyse”, men ga ikke detaljer.

Beregningene fra Trumps team er klare: Han vil ha mer kontroll, men han vet også at markedene kan få panikk dersom Fed fremstår som politisert.

Hvorfor det er viktig og hva som kommer etterpå

Dette handler ikke bare om Powell eller renter. Det handler om hvorvidt presidenter kan utøve direkte kontroll over institusjoner bygget for å være uavhengige.

Hvis Trump lykkes med å få Høyesterett til å svekke Humphreys eksekutor , vil det danne en juridisk presedens som kan vare lenger enn hans presidentperiode.

Den nåværende feiden, som er offentlig for alle å se, er bare toppen av isfjellet.

Uansett utfall vil det absolutt ha ekstraordinære implikasjoner på juridiske, politiske, økonomiske og institusjonelle områder.

Noen sier at Trump forsøker den mest aggressive utvidelsen av utøvende makt siden FDR.

Høyesterett ventes å ta stilling i arbeidsnemndssaken snart.

Foreløpig forblir Powell i sin rolle til slutten av sin periode i 2026.

Men hvis domstolen gir Trump skytemyndigheter, vil kampen om kontroll over Federal Reserve eskalere.

Hvis domstolen nøler med å berøre Fed, kan Trump fortsatt forfølge alternative juridiske tolkninger, stable Fed med lojalister, eller ta sikte på å omforme strukturen gjennom utøvende ordrer og utnevnelser.