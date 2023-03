Wiele się zmieniło, odkąd w październiku zeszłego roku gościłem w podcaście Invezz CTO Tethera, Paolo Ardoino.

Zaledwie kilka tygodni po naszej rozmowie FTX upadło w sposób, który mało kto przewidział. W ciągu kilku dni 3,5 miliarda dolarów Tethera zostało wykupione w ramach szerszego załamania na rynkach kryptowalut. Jednak Tether poradził sobie z tą sytuacją bez problemów.

W tym tygodniu Ardoino ponownie dołączył do podcastu, aby opowiedzieć o tym, jak sytuacja zmieniła się od tego czasu, a także o wielu innych tematach w zawsze dynamicznej przestrzeni stablecoinów.

Zaczęliśmy od rozmowy o Lugano, niewielkim mieście w Szwajcarii, które od roku realizuje Plan B – inicjatywę, w ramach której Tether współpracuje z miastem, aby wspierać adopcję blockchaina.

Paolo zwrócił uwagę na różnice między Lugano a Salwadorem, gdzie Bitcoin jest w pełni prawnym środkiem płatniczym, ale, jak pisałem o tym podczas mojej wizyty w zeszłym roku, miał pewne problemy na froncie edukacyjnym.

Lugano to mniejsza inicjatywa, wyjaśnił Paolo, co oznacza, że może być łatwiej rozwijana i wspierana. Następnie zapytałem o to, jak łatwo jest przekonać sprzedawców do przyjęcia Bitcoina i Tethera jako środków płatniczych – to kolejny obszar, w którym Salwador ma problemy.

W ten sposób rozwinął się szerszy temat dotyczący świata rozwijającego się i Bitcoina, a także siły dolara amerykańskiego. Jako Europejczyk Paolo doskonale zdaje sobie sprawę z dominacji dolara amerykańskiego.

Dla niektórych krajów rozwijających się dolar stanowi drogę ucieczki, a dyskusja o miejscu Tethera w oferowaniu dostępu do dolara była fascynująca. Pozwolę Wam połączyć kropki, ale powiedzmy, że wspomniano o Argentynie, Libanie, Wenezueli i Turcji.

Poza szerszą dyskusją na temat Bitcoina i krajów rozwijających się, poruszyliśmy też kwestię kontrowersji wokół rezerw Tethera, która najwyraźniej sfrustrowała Paolo.

Opowiedział on o tym, jak Tether w ciągu dziewięciu miesięcy zlikwidował cały swój portfel papierów komercyjnych, o zawrotnej wartości 30 miliardów dolarów. To ogromna suma, mówiliśmy też o miliardach wniosków o wykup w następstwie skandali kryptowalutowych w zeszłym roku (coś, z czym banki z rezerwami cząstkowymi bez wątpienia miałyby problem).

Paolo omówił reakcję społeczności i decyzję o zmniejszeniu ekspozycji na papiery komercyjne na rzecz bonów skarbowych. Zapytałem go, czy alokacja w bony skarbowe (58% według najnowszych danych, choć od tego czasu mogło się to zmienić) zmniejszy się, jeśli/kiedy stopy spadną. Odpowiedź Paolo była wymowna – są “szczupłym zespołem”, który w IV kwartale wykazał zysk w wysokości 700 milionów dolarów, podczas gdy reszta świata kryptowalut odreagowywała po krachu FTX, przez co nie potrzebują teraz tak dużych zysków.

Paolo mówił też o krytyce skierowanej na niego i Tether w porównaniu z “ekscytującymi” lub “fajniejszymi” CEO, którzy stali na czele takich firm jak FTX, Celsius, Voyager Digital, by wymienić tylko kilka. Oczywiście, żaden z tych prezesów nie pozostał na rynku – co Paolo bardzo wyraźnie podkreślił.

Poruszyliśmy też temat regulacji i tego, że amerykańskie regulacje są ostatnio bardzo surowe. Zapytałem Paolo, co to wszystko oznacza dla Tethera, który ma siedzibę poza USA. Jego przemyślenia były interesujące, ponieważ niedawno po raz pierwszy od 2021 roku Tether przekroczył 50% udziału w rynku – tym bardziej, że pochodzi z Europy!

To tylko zarys tego, o czym rozmawialiśmy, ale poruszyliśmy wiele tematów. To bardzo interesujący okres na rynku stablecoinów i w całym przemyśle kryptowalutowym, więc rozmowa była bardzo sympatyczna.

